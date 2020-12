Cantando 2020: con su delirante previa, Dan Breitman mereció los elogios de Nacha Guevara Crédito: Prensa LaFlia

17 de diciembre de 2020 • 00:33

Luciendo un inequívoco bronceado de los años noventa y caracterizado como Luis Miguel, Dan Breitman regresó a la pista de Cantando 2020 y les dedicó temas del "Sol de México" a los miembros del jurado. Luego, se enfrascó en una graciosa discusión con Moria Casán por la melodía de "Será que no me amas" y, para culminar su previa, el actor terminó bailando cuarteto con su compañera, Flor Anca, y con la conductora del programa, Laurita Fernández.

Entonces, sí, cantó junto a Anca "Como es posible que a mi lado", de Luis Miguel. Tras escucharlos, Nacha Guevara (9) indicó: "Por fin te vi hacer eso que querías que hicieras: un ejercicio de libertad. Y eso es muy difícil de hacer en un lugar como este. Se notó que estabas contento. La previa fue insuperable. Me hizo acordar a lo que hacíamos en el Instituto Di Tella. Era pura sorpresa: nadie sabía lo que iba a ocurrir después. El número no fue lo mismo, pero estuvo bien hecho. Les voy a subir un punto por el ejercicio de libertad".

"Cuando digo que son mis preferidos es porque me parecen los artistas más completos: cantan, bailan, actúan. Quizá hay otros que tienen mejores voces, pero ustedes son completos. Hoy me gustó lo que hicieron. No escuché bien, pero me pareció que Flor no estuvo afinada en algunas notas", agregó Karina "La Princesita", dueña del voto secreto.

"Estabas como muy eufórico en la entrada. Deberían hacer esto todos los participantes. Sería algo diferente para disfrutar. Y el que no puede hacerlo, que se vaya", comenzó su devolución, con ironía, Oscar Mediavilla (8).

Y continuó: "Estuvieron muy bien. Se los vio muy contentos. Lo que dice Karina es cierto, pero es porque hubo un ayudín de coros, y eso no debería ocurrir, no es aconsejable en un concurso de canto. Sobre todo en este caso, en el que tomaron protagonismo. Es una pareja que siempre hace lo suyo y pueden tomarse esta licencia, pero en otros casos me parece que no. Los coros deberían estar, pero como un arreglo más, como un instrumento. De todas maneras me gustó lo que hicieron".

Por último, Moria Casán (10) expresó: "Me encanta cómo están lookeados. Todo se acopla en este equipo, tienen modernidad. Hay gente acá que es divina, pero tiene una antiguedad... A mí me encantó la previa y Flor en la performance está siempre a tu altura, Dan. Hace mucho que no veo a alguien caminar el escenario como esta señora".

