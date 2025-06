“Cantaste una canción de mi ex”: la reacción de Lali Espósito a una participante de La Voz Argentina

La Voz Argentina (Telefe) sigue entregando a sus fanáticos escenas divertidas más allá del talento de sus concursantes. Lali Espósito, integrante del jurado del certamen, protagonizó un hilarante ida y vuelta con una participante que eligió una canción que rememoró a su vida amorosa.

Celeste López, oriunda de la localidad de Catriel, Río Negro, subió al escenario y generó un momento inesperado dentro del programa por la elección de la canción: interpretó “Para Siempre” de Benjamín Amadeo.

La mujer realizó su performance y fue Ale Sergi de Miranda! quien le hizo señas a su compañera Juliana Gattas para elegirla. “Sabes que sí, sabes que sí, Miranda!”, arengaba el conductor Nico Occhiato junto a la familia de la participante. Finalmente, el dúo apretó el botón rojo y quedaron como los coaches de la cantante.

Celeste López en La Voz Argentina

Una vez que se dieron vuelta todos los jurados para dar la devolución a la concursante, se vivió una divertida escena con la diva del pop. “No me di vuelta porque cantaste un tema de un ex. No podía, todo bien con Benja, le mando un beso”, bromeó Lali y despertó la risa de todo el piso, donde también estaban Luck Ra y Soledad Pastorutti.

Fue el mismo Benjamín Amadeo quien vivió la performance de Celeste en vivo y lo comentó en su cuenta de X. El artista se rindió ante la interpretación que hizo la concursante sobre su tema y se mostró muy fanático del programa.

Los comentarios de Benjamín Amadeo en su cuenta de X

Lali Espósito y Benjamín Amadeo mantuvieron una relación sentimental desde diciembre de 2010 hasta julio de 2015. Se conocieron en el set de la serie Casi Ángeles en 2009, pero fue tras el final de la relación de Lali con Peter Lanzani a fines de 2010 que comenzó su noviazgo. Su historia de amor se caracterizó por ser una pareja muy cercana y reservada públicamente.

Terminaron “en buenos términos” y en varias ocasiones posteriores se mostraron cariño. Actualmente, Amadeo se encuentra en una relación de bajo perfil con Martina, de profesión abogada, con quien comparte una hija llamada Andes.

La pareja de Lali y Benjamín Amadeo terminó en buenos términos

En tanto, Lali Espósito tuvo varias relaciones amorosas conocidas a lo largo de su carrera, algunas de ellas muy mediáticas. Su primer gran amor fue el actor Peter Lanzani, con quien estuvo en pareja entre 2006 y 2010. Se conocieron en Chiquititas y luego trabajaron juntos en Casi Ángeles, donde su relación fue muy seguida por los fanáticos. Tras esa etapa, en 2010 comenzó una relación con Amadeo, que duró casi cinco años.

Ese mismo año, mientras protagonizaba la novela Esperanza mía, Lali inició un breve romance con su compañero de elenco, Mariano Martínez. La relación duró pocos meses, hasta principios de 2016, y fue muy comentada en los medios.

Más adelante, en 2017, comenzó una relación con Santiago Mocorrea, un productor musical, con quien estuvo hasta septiembre de 2020 y fue una de sus relaciones más reservadas.

En febrero de 2024, Lali confirmó su relación con Pedro Rosemblat, conductor del streaming Gelatina. Desde entonces, la pareja se mostró junta en varios eventos públicos y en redes sociales. Incluso, comentaron que ya conviven bajo el mismo techo.