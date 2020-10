La actriz contó qué actividades realiza el senador nacional en su casa junto a ella y a su hijo Gaspar Crédito: Instagram @gugalusto

El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto y varias veces prolongado por la pandemia de coronavirus ha hecho que muchas parejas intensifiquen el vínculo y compartan más tiempo juntas. En una reciente entrevista en vivo, Carla Peterson reveló cuáles son las actividades que su pareja, el senador nacional Martín Lousteau (Juntos por el Cambio), realiza en el hogar.

El confinamiento impuso, entre muchas otras cosas, el funcionamiento de las sesiones remotas y eso sumado al parate que experimenta la actividad artística hizo que Carla Peterson y Martín Lousteau pasen más tiempo juntos. Junto a su hijo Gaspar (7), la familia tiene su propia organización: algunas tareas "asignadas" para cada uno de los integrantes.

Durante un Mitre Live (Radio Mitre) con el periodista Juan Etchegoyen, Peterson reveló, con lujo de detalles, cuáles son las tareas que el senador realiza en la intimidad del hogar. "Hace trucos de magia, es relojero, arregla relojes, es muy prolijo, es muy ordenado y le gusta lavar los platos", reveló la actriz.

Sobre el lavado de platos, Peterson sostuvo que es una actividad que Lousteau usa para relajarse: "Yo le dejo el espacio con mi amiga, la bacha", compartió entre risas.

Etchegoyen quiso corroborar si una declaración era cierta: "¿Es cierto que cuando comenzaron a salir le dijiste que no lavabas los platos?". Sin esquivar la pregunta, Peterson confirmó la versión del periodista y explicó por qué le dijo eso al hoy senador nacional. "Sí, es cierto. A mí no me gusta lavar los platos. Me gusta limpiar y ordenar, pero después de las horas de cocina y de comer digo 'No quiero lavar'", reconoció la actriz que le cede la tarea a Lousteau.