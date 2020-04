"La gente se va a dar cuenta de todo", fueron las palabras de Quico Fuente: Archivo

El actor Carlos Villagrán , más conocido como Quico , su personaje en el famoso programa El Chavo del 8 , sorprendió con una inquietante y absurda teoría sobre el origen de la pandemia del coronavirus al sostener en una entrevista que se trata de una conspiración de la que participa "mucha gente".

En ese sentido, se mostró crítico y agregó: " A mí me parece un engaño lo que están haciendo, en el mundo, no existe el Covid-19 . Lo que pasa es que a través del miedo, el caballo negro, nos espantaron y todo el mundo nos encerramos", afirmó.

"Después de encerrarnos, pues ellos empezaron a poner antenas para el 5G, que llevan miles de antenas colocadas en universidades, escuelas, en todo y satélites a baja altura de más de 6 mil satélites. Entonces quieren hacer una red para el 2030, para controlar lo que se llama la población mundial. Es un culto que lo lleva la masonería y Bill Gates está detrás de todo esto y mucha gente detrás de él", sostuvo.

"Las brujas no existen, pero que vuelan, vuelan"

Al ser consultado sobre si estaba tomando las precauciones de aislamiento y los cuidados diarios para su salud, como lavarse las manos, señaló: "Definitivamente sí, y te voy a dar una razón muy poderosa. Las brujas no existen, pero que vuelan, vuelan. Y mientras son peras o son manzanas yo estoy tomando todas las precauciones ".

Además, Villagrán se encargó de no tener temor por ninguna crítica por su manera de pensar y cuando le preguntaron por las miles de personas que están murieron como consecuencia del virus, admitió "que murieron, murieron". Y agregó: "No tengo miedo a que me hagan algo. El miedo debilita al sistema inmunológico , entonces cuando la gente se dé cuenta y no haya tantos analfabetos y tanta ignorancia en el mundo, la gente se va a dar cuenta de todo ", precisó.

El actor pasa su cuarentena en una de las casas que tiene en Houston, en Estados Unidos. Allí está junto a su esposa Rebeca Palacios . "Bendito sea que tengo una buena compañera. Hacemos una buena carne, disfrutamos de una buena película, hablamos, vemos series. Pero tenemos que agradecer que le estamos dando un respiro al planeta ", finalizó.