En los últimos días, Guido Kaczka anticipó cambios en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Esto generó mucha expectativa e incertidumbre, porque cabe mencionar que, a lo largo de los años, el ciclo tuvo varias modificaciones en lo que respecta tanto a las reglas del juego como al monto del premio. Sin embargo, la nueva “incorporación” no tiene precedentes. El conductor anunció que, además de los $3.000.000, también se entregará un departamento a estrenar en Capital Federal y el jueves reveló cuándo se comenzará a competir por la vivienda.

“No es que aumenta el premio, no va a ser Los 8 escalones de los 4 millones. Va a pasar algo mucho más importante, según mi manera de ver, pero me imagino que para todos va a ser una gran noticia”. Eso fue lo que dijo Guido Kaczka cuando arrancó una de las últimas emisiones y, a medida que pasaron los minutos, dio varias pistas. Si bien se mantendrán los 8 participantes, aseguró que “en los escalones se abren caminos”.

“Van a ser Los 8 escalones de los 3 millones, pero además y como más importante, se va a jugar por un departamento a estrenar en Capital Federal”, reveló. A su vez, indicó que daría más detalles sobre cómo sería la nueva modalidad. Y prometió y cumplió, porque ahora anunció cuándo comenzaría a entregarse el premio adicional.

Los 8 escalones: Guido Kaczka anunció cuándo se comenzará a jugar por el departamento

“Este lunes será el cambio en Los 8 escalones. Los caminos que se abren, el juego que cambia en un sentido. Siguen estando los tres millones, pero... ¿Cómo será entonces para tener ese departamento a estrenar en Capital federal?”, indicó. Si bien aún no explicó cómo se jugará para ganar el nuevo premio, sí anticipo que las cosas cambiarán a partir del lunes 4 de septiembre.

Es abogado, ganó Los 8 escalones de los 3 millones y lo festejó con su novia, su hermana y su madre

El miércoles Emmanuel compitió por el premio mayor y se impuso en una final casi perfecta donde tuvo un solo error. Ganó los $3.000.000 que usaría, según anticipó, para montar una productora de cine independiente de terror. Sin embargo, no pudo duplicar el monto y quedó a mitad de camino. En su lugar se impuso Fernando, el abogado que participó del programa acompañado por su novia, su madre y su hermana.

A pesar de que su camino tuvo varios desniveles, llegó a la final donde sacó una considerable ventaja. La última pregunta, la que podía consagrarlo, estuvo a cargo del chef Walter Lui: “¿Cuál es el ingrediente distintivo de la sopa wonton, un popular plato de la gastronomía china? Fideos finos de arroz, bolas de masa rellenas, hongos o tofu marinado”. El abogado eligió la segunda opción, que era la correcta, y ganó los 3 millones de pesos.

Fernando, el nuevo ganador de Los 8 escalones

En medio del festejo con su madre, su hermana y su novia, el conductor le hizo la pregunta del millón: “¿Volvés?”, y el participante no lo dudó.

“Vuelve por los 6 millones y lo que se viene, los 3 millones y si, como dice la mamá, ¡el departamento a estrenar!”, celebró Guido Kaczka.