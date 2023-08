escuchar

Este lunes, Thiago Medina y Daniela Celis visitaron el programa de A la Barbarossa (Telefe) en el marco de la dulce espera de ambos de dos gemelos. Si bien su relación sufrió diferentes crisis, aún permanece intacto el romance entre los dos. No obstante, Georgina Barbarossa indagó acerca del triste final que ocasionó el cierre definitivo de la verdulería del ex Gran Hermano y con un profundo lamento, el oriundo de González Catán destacó que emprenderá otro negocio.

Thiago Medina dio a conocer los motivos de por qué cerró su verdulería

A principios de abril y luego de su paso por la casa más famosa de la Argentina, con el dinero que acumuló con el reality, Thiago abrió su propia verdulería en Laferrere. A su inauguración asistieron algunos de sus excompañeros de Gran Hermano y en especial un móvil con Robertito Funes para A la Barbarossa. Allí enseñaron los preparativos y celebraron con champagne el primer día.

Lo cierto es que la fiesta duró poco y la inversión de Medina se vio parcialmente licuada en cuestiones que no pudo manejar a tiempo. En diálogo esta semana con Barbarossa, el joven sentenció: “La cerré porque no podía ir mucho con todos los problemas que tenía”. Ante ese comentario, la conductora insistió en conocer las causas que lo obligaron a bajar las persianas.

“Yo tenía una cuenta de Instagram de la verdulería, y me hablaban mucho por ahí y me decían que la gente que dejaba estaba todo el día boludeando, tomando, fumando... Entonces, para no quedar mal, cerré”, explicó Thiago junto a Daniela.

“Pero vas a tener que tener gente responsable porque ahora van a tener que trabajar mucho”, opinó Georgina. En tanto, sin perder las esperanzas y las ganas de progresar, Thiago contó que apostará por otro negocio. “La cerré, pero estamos pensando en otra cosa”. Al mismo tiempo, Daniela interrumpió y deslizó: “Tenemos nuevos negocios, estamos haciendo nuestra casa. Estamos proyectando cosas nuevas para ver cómo encaminamos todo esto”.

De este modo, Thiago aseguró que espera incursionar en nuevos horizontes con el objetivo de asegurarle un buen futuro a los gemelos que vienen en camino. En cuanto a su relación con Daniela, si bien se especuló con que no estaban juntos, días atrás el ex Gran Hermano rompió el silencio y fue tajante mediante la transmisión de streaming: “Me molesta que salgan a hablar bolud*** o cosas que nada que ver. Siempre quieren hacer quedar mal a alguien, ¿por qué no se fijan la vida de ellos? Con Dani estamos como pareja, convivimos y siempre estoy pendiente”.

El emotivo momento en que Daniela Celis reveló que tendría gemelos

Durante la emisión de stream de Fuera de joda (Telefe) en donde participan algunos de los ex Gran Hermano, Daniela Celis aclaró los rumores sobre su embarazo y confirmó la semana pasada que estaba en período de gestación.

Daniela Celis anunció que está embarazada de gemelos

“Es muy difícil que la vida te cumpla todo lo que vos quieras y lo estoy entendiendo. Sí, voy a ser mamá”, señaló para la alegría de Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar, quienes gritaron y tiraron papelitos al aire. “Y tengo una noticia más tierna. No me encontré con uno, sino que me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como fue mal filtrado por todos. Van a ser gemelos”, sentenció.