Catherine Fulop reveló por qué dejó de seguir a Gabriela Sabatini en Instagram: “Nuestra relación nunca paso por ahí”

Días atrás comenzó a circular un fuerte rumor que sugería un enfrentamiento entre dos reconocidas figuras, que además son familia: Catherine Fulop y Gabriela Sabatini. Todo comenzó cuando le consultaron a Ángel De Brito cómo estaba la relación entre las cuñadas, ya que la actriz y su hija Tiziana dejaron de seguir a la tenista en las redes. La respuesta del conductor de LAM (América TV) fue contundente: “Bolonqui”. A partir de ahí se especuló sobre los motivos de conflicto entre ambas, sin embargo, la modelo habló con LA NACION y contó su verdad.

El revuelo se dio a partir de una Storie que compartió el conductor, donde sugería que no había buena relación entre Fulop y Sabatini. Ambas son familia desde hace muchos años, ya que la actriz está casada con Osvaldo Sabatini, hermano de la tenista. Ellas siempre se llevaron bien hasta que un “dejar de seguir” desató los rumores de un posible conflicto. Pero, Cathy se apuró a desmentir todas las especulaciones.

La historia de Ángel De Brito que desató las hipótesis de un conflicto entre Fulop y Gabriela Sabatini (Foto: Instagram @angeldebritooki)

“La verdad es que ni me había dado cuenta de que no la seguía. ¡Con razón se me había desaparecido de Instagram!”, le dijo Catherine Fulop a LA NACION y en la misma línea agregó: “La verdad es que Instagram últimamente cambió el algoritmo y siento que te esconde, pero no me había fijado, se había dejado de seguir a mis amigos o familia”.

Catherine Fulop desmintió los rumores de una pelea con Gabriela Sabatini (Foto: Instagram @fulopcatherine / @sabatinigaby)

A su vez, Cathy aclaró que tiene un gran vínculo con la tenista. “Mi cuñada es un amor y la verdad que nuestra relación nunca paso por las redes, por estos días no hemos hablado. Yo recién me enteré ayer, estoy en Miami”, sostuvo. Este martes, se pudo comprobar que ambas ya se siguen en Instagram y ya quedaron aclaradas todas las teorías sobre una supuesta disputa familiar.

Leo Montero reveló el fugaz romance que tuvo con Gabriela Sabatini

Días atrás, el nombre de la tenista resonó fuerte en la televisión luego de que Leonardo Montero revelara en PH Podemos Hablar (Telefe) que años atrás salió con Gabriela Sabatini. “Fue un romance más conocido de lo que duró”, explicó y en la misma línea agregó: “Habremos estado 40 días, una cosa así. Ponele 41, y descontá 15 de vacaciones”, dijo divertido.

Asimismo, reveló como quedó la relación entre ellos a pesar de que la relación no prosperó. “Para mi Gaby es un amor, es divina, una persona espectacular, una familia hermosa. Re bien, re divina, re todo. Éramos re chiquitos”, sostuvo. Sin embargo, Andy Kusnetzoff el conductor del programa quiso conocer más detalles sobre lo que pasó entre los exdeportistas.

Leo Montero contó detalles sobre el romance que tuvo con Gabriela Sabatini Instagram @soyleomontero

“¿Es verdad que vos decís que no funcionó porque perdieron al paddle?”, le preguntó a Montero, pero el famoso explicó que el problema se originó en que, si bien formaba dulpa con Gabriela, lo que le daba un gran ventaja, el equipo contrario no se la dejaban fácil: “Lo que hacían los hijos de... era tirarme todas a mí. Jugaba Ova -por Sabatini- y el primo. Todos juegan bien. Yo era el peor de los cuatro”, aseguró.