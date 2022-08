Cinthia Fernández se reencontró con su hija tras la internación de urgencia en Punta Cana: “Fue una gran negligencia médica”

Acostumbrada a compartir su rutina en las redes sociales, Cinthia Fernández estuvo varias semanas generando expectativas en torno al regalo del Día del Niño que le daría a Francesca, Charis y Bella, sus tres hijas: un viaje sorpresa a Punta Cana, en República Dominicana.

En medio de la alegría, la familia de mujeres fue sacudida por un inesperado golpe: apenas aterrizadas en el destino, la pequeña Francesca debió ser internada de urgencia por una gastritis aguda. Tras permanecer en el hospital un par de días, finalmente la niña recibió el alta y, en las horas siguientes, su madre realizó un duro descargo en el que aseguró que hubo “una gran negligencia médica”.

Cinthia Fernández aseguró que su hija fue víctima de negligencia médica instagram @cinthia_ferna

Cinthia Fernández apuntó contra una de las enfermeras instagram @cinthia_ferna

Junto a la feliz noticia del alta médica, Cinthia también compartió un duro descargo en el que apuntó contra parte del equipo del hospital local. “Les voy a contar de Fran. Ayer tuvo un retroceso ya que una enfermera se olvidó de darle el medicamente principal, nada más y nada menos. Una vergüenza”, comenzó relatando.

“Estuve muy enojada, fue una gran negligencia médica. Ella empeoraba y no presentaba mejoría. Volaba de fiebre, se hacía encima y seguía con vómitos. No solo eso, sino que la vía se infiltró y su brazo se hinchó todo porque no le pasaba ni el suero ya que se había salido de lugar. Otra gran negligencia de la enfermera de guardia a quien le avisé yo del brazo hinchado”, comenzó.

Y, junto a una foto del brazo de la niña, continuó: “Increíble la inflamación. Por eso parecía que no mejoraba y era algo más grave. Yo me di cuenta de todo porque preguntaba hasta el más mínimo detalle y cuando vi que medicaron a mi hija 20 horas después tuve que ocuparme inmediatamente de llamar y pedir explicaciones, pedir que la atiendan como corresponde”.

Tras mucho insistir, Cinthia Fernández logró que “le hicieran un esquema completo de antibióticos como tendrían que haber hecho desde el minuto 1″, según ella misma contó. Superado el mal momento, la niña volvió a su casa y protagonizó un emotivo reencuentro con sus dos hermanas.

El emotivo reencuentro de la hija de Cinthia Fernández con sus hermanas

El pasado domingo, Cinthia Fernández interrumpió sus publicaciones habituales -las que suelen estar caracterizadas por mucho optimismo- para compartir una dolorosa noticia con sus miles de seguidores. “Venía todo bárbaro hasta que terminamos así. Qué desgracia, che. Ya les contaré. Mi bebé está bien. Le están pasando suero”, explicó brevemente junto a una foto de la niña recostada sobre una camilla y tapada por una manta. Poco después, explicó que se trataba de una gastritis aguda provocada por una bacteria y que deberían pasar más días en el hospital.

El emotivo reencuentro de las hijas de Cinthia Fernández tras la internación

Finalmente y luego de mucha angustia, anunció lo que sus fans tanto esperaban: Francesca - a quien cariñosamente le dicen “la Morocha”- recibió el alta y pudo reencontrarse con sus hermanas. El momento fue registrado en un video que más tarde Cinthia publicó en su perfil de Instagram.

En la filmación se oyó como les anunciaron a Charis y a Bella que había una sorpresa para ellas. Segundos después, Fran entró por la puerta. Fundidas en un fuerte abrazo, las tres comenzaron a llorar, seguidas por su mamá, quien no pudo evitar conmoverse. “La Moro esta con nosotros. Gracias a todos por sus deseos y por estar. Nos lloramos todo. Ahora a cuidar a la flaca en casa y que de a poco pueda disfrutar de esta sorpresa que les prepare, que más tarde y ya tranquila puedo mostrarles”, tipeó a modo de descripción.

El posteo recibió más de 60 mil Me Gusta y se llenó de comentarios de alegría por la tan ansiada recuperación de la niña. Entre las decenas de mensajes cargados de cariño, se destacaron los de algunas colegas de la expanelista de LAM, como Juana Repetto, Natalie Weber, Débora D´Amato, Carolina “Pampita” Ardohain, Evangelina Anderson y Lourdes Sánchez, entre otras.