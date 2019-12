La venezolana, que siempre estuvo muy involucrada en la lucha de su pueblo, contó los motivos por los cuales no opina más de política públicamente Crédito: Instagr5am

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2019 • 13:35

Con la simpatía que la caracteriza, Catherine Fulop estuvo en Los Ángeles de la mañana y contó cómo hace para estar radiante a sus 54 años, por qué decidió no hablar más de política y cómo le cae Paulo Dybala, el novio de su hija Oriana Sabatini.

Tras asegurar que se siente mejor que nunca, la actriz habló de su vuelta a El club del Moro , el programa que conduce Santiago del Moro en La 100. "Ahora estoy de nuevo en la radio con Del Moro. No le podía decir que no, es un equipo con el que vas a divertirte. Eso sí, como sabía que a las 6 de la mañana no iba a aceptar, me dijo: 'Venite a las 8'", contó entre risas.

Luego de confesar que entrena todos los días en su casa ("tengo un gimnasio en lo que era el garaje. Ahora es el 'Ova Gym'), Fulop reveló cuáles son sus truquitos para estar así de linda a los 54 años. "Comida sana y mucho entrenamiento. Yo tenía el famoso pantalón de montar aquí a los costados y me hice una lipo para quitármelo. Pero me marcaron toda la piel, no lo recomiendo. Lo mejor es hacer gym", confesó la venezolana que acaba de lanzar "Espléndida", un libro con todos sus consejos de belleza.

"También mis juguitos verdes de espinaca, perejil y apio me ayudan a limpiarme", advirtió. Y si bien aseguró que ella come de todo -"soy una gordita frustrada"- insistió con que es importante que lo primero que uno consuma en el día sea algo nutritivo, que "te dé energía".

Luego, la mujer de Ova Sabatini explicó los motivos por los cuales decidió no opinar más sobre política en los medios y en sus redes. "No hablo más. Me di cuenta que necesitaba alejarme para cuidarme. Si ves mis chats de Venezuela, llorás. Ya no pongo nada en mis redes. Siempre luché por mi pueblo sin ningún interés económico. Saben que si me necesitan estoy, pero me di cuenta que cada vez que opinás, te empezás a cerrar más el círculo. Cada vez que me atacan en las redes me da taquicardia", reflexionó en referencia al escándalo que provocaron sus fuertes declaraciones sobre la comunidad judía tiempo atrás.

Por último, la mamá de Oriana Sabatini habló sobre su yerno, el futbolista Paulo Dybala. Mientras aseguró que "lo odia" por llevarse a su hija lejos, confesó que es un muy bien chico y que ya está más que aceptado en la familia. "Ese que me robo a mi hija. Vienen a pasar las fiestas a Argentina. Él tiene que consentir a la suegrita", bromeó entre risas. Y luego de señalar que aún es muy pronto para que la hagan abuela, reconoció que su hija está muy feliz a su lado: "Esta aceptado, es un amor. Y ella es una chica tan leal, con sus amigas, su novio, evidentemente salió al padre", concluyó.