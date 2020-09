Cecilia Roth criticó a los opositores al Gobierno y las marchas contra la cuarentena Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

Cecilia Roth dialogó con Úrsula Vargues en Factor UV (FM La Patriada) y criticó a quienes salieron el último fin de semana. "Yo alucino con lo que pasa en la Argentina", comentó respecto a la situación que atraviesa el país por la pandemia decoronavirus.

La actriz fue invitada -telefónicamente- al ciclo radial para conversar sobre el éxito de Crímenes de Familia, la película que protagoniza de reciente estreno en Netflix. En ese contexto, profundizó sobre los desafíos de trabajar en plena pandemia y cuestionó a quienes no cumplen con los protocolos de prevención.

"No sé cuál es el clic que te hace querer salir" se preguntó y de inmediato introdujo el último incidente en el Obelisco. "Quemar barbijos, es como la Inquisición. Es muy difícil gobernar en estas circunstancias", expresó y agregó "no sé quienes son los instigadores aunque mirando los tuits al día siguiente, te das cuenta".

En tal sentido, la actriz brindó su punto de vista sobre sobre la oposición. "Es muy particular. Entiendo por oposición alguien que se opone a tu proyecto teniendo algo para proponer. Pero oponerte sin tener nada a cambio, es un enemigo, no es una oposición", sostuvo.

"Hubo una construcción simbólica muy importante en Argentina. Que se utilice la palabra libertad, república, anticonstitucional, de una manera tan banal y mentirosa, es doloroso", explicó.

"Da bronca y me parece que lo que se está haciendo desde el Gobierno -que me parece excelente- es que no está recibiendo la provocación ni instigando a nadie a que haga lo mismo a que salga a la calle", reflexionó. "A la calle no, es de psiquiátrico las contestaciones que existen", comentó.