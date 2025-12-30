Carolina Baldini viajó a Italia por una razón muy especial y compartió en las redes un detalle que emocionó a todos

Sin duda el 2025 será un año inolvidable para Carolina Baldini. El 25 de octubre nació Faustino, su primer nieto, fruto de la relación de su segundo hijo Gianluca Simeone y Eva Bargiela. A pesar de que su matrimonio con Diego Simeone - de quien se separó en 2014 - no terminó de la mejor manera, con el paso de los años lograron aprender a convivir para no perderse los momentos importantes de sus hijos. Pasaron la última Navidad juntos en Buenos Aires y el 26 de diciembre celebraron el bautismo del nuevo integrante de la familia. Sin embargo, en las últimas horas Baldini le dijo adiós a Buenos Aires y voló a Italia. Compartió la intimidad de su viaje en sus redes y emocionó a todos al revelar el motivo que la llevó a darle la bienvenida al 2026 en el Viejo Continente.

El lunes 29 de diciembre, la exmodelo publicó en sus historias de Instagram un video que filmó del paisaje nevado de la ciudad de Turín, Piamonte y lo musicalizó con “Con te partirò” de Andrea Bocelli. Ahí mismo aprovechó para revelar el motivo de su viaje. “Del calor al frío, pronta para recibir a mi segundo nieto”, comentó orgullosa.

Carolina Baldini viajó a Italia para esperar a su segundo nieto y mostró el especial regalo que recibió cuando llegó (Foto: Instagram @carobal14)

¿Quién será papá? Su primogénito, Giovanni Simeone. En agosto el jugador del Torino y su esposa Giulia Coppini anunciaron a través de un posteo en Instagram que esperaban a su primer bebé. “Abuela por dos. ¿Esto es real? No puedo más de la emoción y de alegría. Un nieto argentino y otro napolitano. Gracias Dios por dejarme vivir este momento. Te amo, voy a ser la mejor abuela del mundo”, expresó Baldini al enterarse de que estrenaría el título de abuela por partida doble.

Giovanni, el hijo mayor de Carolina Baldini y Diego Simeone, y su esposa Giulia Coppini esperan a su primer hijo (Foto: Instagram @simeonegiovanni)

Tras asistir al bautismo de Faustino, se instaló en Italia para acompañar a su hijo mayor y su mujer en la recta final del embarazo. Cuando llegó se encontró con una sorpresa extremadamente especial: un par de calentitas pantuflas rosadas ideales para el invierno europeo. Pero, no eran comunes, sino personalizadas con un bordado negro en italiano que decía “super nonna”, lo cual, traducido al español significa “super abuela”. Así como el 2025 finaliza de la mejor manera para Baldini, el 2026 traerá de la mano una nueva incorporación a la numerosa familia.