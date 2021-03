Celina Rucci dio una gran noticia sobre su enfermedad: “Seguimos de fiesta”

La exvedette Celina Rucci estuvo de paso en nuestro país, pero ya se volvió a instalar en Estados Unidos, donde vive con su pareja, el médico rosarino Federico Girardi. Desde allá, la actriz argentina compartió una gran noticia para todos sus seguidores de Instagram.

Luego de contar los detalles del cáncer que atravesó, Rucci se realizó un chequeo médico para ver si logró combatir por completo a la enfermedad. “Hoy toca controles. Repite conmigo: tengo mucha ansiedad pero eso no ayuda, así que la controlo; soy fuerte y decreto mi sanidad”, expresó junto a una selfie desde la clínica que la muestra con el puño cerrado como símbolo de resistencia.

Poco después, también en sus redes sociales, compartió una nueva foto de frente en la que comunicó las inmejorables novedades: “Todo perfecto, ¡vamos que seguimos de fiesta!”.

Luego de un fuerte tratamiento, la exvedette logró superar al enfermedad. Fuente: Instagram

Hace una semanas, un seguidor le había consultado cómo cambió su vida luego de ser diagnosticada con leucemia. “Aprendí a disfrutar de las personas a diario, nunca sabremos si hay un mañana. Los enfermos saben hacerlo, pero la gente sana pasa por la vida a puntillas. Hacer que cada día para mí sea un día más y no un día menos”, escribió Celina.

La actriz recibió grandes resultados. Fuente: Instagram

Este viernes, la actriz fue entrevistada en Intrusos y, desde Nueva York, contó cómo atravesó la enfermedad. “Asumí la decisión de transitar mi enfermedad tranquila y poner mi fuerza y energía en mi curación, en estar optimista. Y creo que fue un acierto. Soy como un dragón que cuando le pasa algo se mete en la cueva y se lame solo. Y cuando me siento bien, vuelvo”, relató.

Además, Rucci admitió que, durante su internación de 45 días para hacer quimioterapia, el humor fue su salvación. “Me sacó adelante. Los médicos no entendían por qué sonreía, pero me hizo bien. Transité la enfermedad sola, con mi pareja, que es médico y me ayudó a transitar el dolor. También me sirvió el apoyo de la gente, pero no quiero ser un referente moral de lo que es el cáncer porque otras personas quizá necesitan otra cosa. En mi caso, las palabras ‘cáncer’, ‘leucemia’, ‘cura’, ‘muerte’ se me hicieron común y me parece que está bien así. Para mí era un tratamiento, una transición. Hoy hay cura, hay tratamiento. No hay que tenerle miedo a la enfermedad”, concluyó.

LA NACION