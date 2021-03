El drama de Andrea Taboada: está en guerra con sus vecinos y tuvo que llamar a la policía

Andrea Taboada lleva varios meses en una intrincada guerra con sus vecinos. Es que, según denunció la panelista de Los ángeles de la mañana en el programa, una mujer que vive en su mismo edificio pasa música electrónica a alto volumen en distintos momentos del día, incluyendo la madrugada. Ahora, un segundo vecino genera ruidos molestos. “Tengo la música adentro de mi casa”, explicó.

“Otra vez tuve que llamar a la policía anoche”, contó la panelista en el magazine matutino de eltrece. “Estaban de nuevo con la música, eran las 12.15 y necesitaba dormir. Viene de muy lejos esto”, informó la periodista sobre lo ocurrido el jueves por la noche.

“Mi vecina del 11C sigue poniendo música a cualquier hora, porque no es solo de madrugada. A las dos de la tarde, tres de la tarde, cuatro de la tarde... Y a la madrugada. A toda hora, no da”, contó Andrea Taboada en Los Ángeles de la Mañana Instagram

Taboada reconstruyó la conflictiva historia con su vecina Vilma, que ya lleva más de un año. “La primera vez que los denuncié fue antes de la pandemia, en 2019″, recordó. “Mi vecina del 11C sigue poniendo música a cualquier hora, porque no es solo de madrugada. A las dos de la tarde, tres de la tarde, cuatro de la tarde... Y a la madrugada. A toda hora, no da”, insistió. Incluso, según contó, llegó a pedirle a su vecina que le dijera en qué horarios podría descansar, para evitar los enfrentamientos. La respuesta de Vilma no fue de gran ayuda: “Me dijo que si no me gustaba que me mudara y me cerró la puerta en la cara”, relató la panelista.

Recientemente, la situación empeoró porque otro vecino se sumó a pasar música electrónica. “Pum, pum, pum, todo el tiempo. Es como que vibra la pared. Y yo trabajo, necesito descansar”, señaló Taboada. “Le fui a decir y tampoco me llevó el apunte. Me dijo que la música no estaba fuerte cuando yo la tenía adentro del departamento. Por eso también llamé a la policía”, dijo la periodista. “La policía viene, habla, y se compromete a llevar las denuncias a la fiscalía. Pero se van y a los 15 minutos vuelven a poner la música”, contó. “Siempre es así. Hasta tuve que tomar pastillas para dormir porque de otra forma no puedo. Es imposible”.

LA NACION