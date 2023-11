escuchar

Pese a que Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Flavia Palmiero estuvieron como invitadas, el programa de este sábado de La Noche de Mirtha (eltrece) estuvo signado por la política debido a la presencia de Luis Juez y Baby Etchecopar, quienes discutieron sobre el inminente balotaje, en el que Sergio Massa y Javier Milei se disputarán la presidencia. Pero lo que más llamó la atención durante la cena fue la indirecta que Mirtha Legrand lanzó en medio de la Mesaza.

Mientras el senador cordobés se refería a los dos candidatos que en cuestión de días competirán por convertirse en el próximo mandatario de la Argentina, la conductora hizo una insólita intervención. “Es impensado que un ministro de Economía (Sergio Massa) en el momento en el que estamos, la angustia que vive la gente, tenga chances de ser presidente. Tiene muchas chances, hay que decirlo como es. Bueno, nos queda una semana para que la gente reflexione”, dijo Juez y ‘La Chiqui’ lo interrumpió: “Hay una mosca, pero viene de otro canal, eh”.

La insólita interrupción que sufrió Mirtha Legrand mientras hablaba con Luis Juez: “Viene de otro canal, eh” StoryLab

Mientras el resto de los comensales se ría, con una mirada pícara, agregó: “Yo sé dónde viene”. Al referirse a otra señal, la indirecta podría haber sido para PH Podemos Hablar (Telefe), el ciclo que conduce en la misma franja horaria Andy Kusnetzoff, su rival, o hacia su hija Marcela Tinayre, quien también está al mando de los sábados en Polémica en el Bar (América).

Después de tocar varios temas, Legrand le hizo una pregunta a Flavia Palmiero que generó cierta incomodidad. “Siempre te lo quise preguntar y lo voy a hacer públicamente. Es bravo, me voy a abanicar un poco primero. ¿Cómo te enamoraste de Franco Macri?”, haciendo referencia al romance que la actriz mantuvo con el empresario entre 1998 y 2000.

“Ay, Dios, eso fue hace mucho tiempo. Ya lo conté, pasó mucho tiempo”, respondió Palmiero. “Tan joven, tan bonita, ¿Te enamoraste realmente?”, indagó Mirtha. A lo que ella contestó: “Tan mujer, a los 31 años, eso ya pasó. Por respeto a mi pareja actual (Luis Scalella), que hace 11 años que estoy con él, me parece que no corresponde. Y si quieren saber, googleen, para eso está YouTube. Así que no, prefiero no opinar”, sentenció.

Tras notar tensión, la diva hizo un mea culpa: “Estuve dura con la pregunta que le hice”. “No, ¿qué tiene de malo el amor? Por favor”, le contestó. “Te pido disculpas”, insistió Mirtha. “No, no pasa nada”, concluyó la empresaria.

Luego del tenso ida y vuelta entre las conductoras, la mosca volvió a ser la protagonista de la velada. “Lo terrible es que te quería decir que mientras ella hablaba (Flavia Palmiero) se paró la mosca y yo la podría haber matado, pero por respeto a escucharte (dijo mirándola a Flavia) no lo hice. Le podría haber dado con la servilleta y se terminaba”, expresó, entre risas, Baby.

La respuesta de Flavia Palmiero cuando le preguntaron sobre Franco Macri

Hace unos días, la actriz y conductora también vivió un incómodo momento en el programa Poco Correctos (eltrece), cuando Ronnie Arias le planteó que, por su romance con Franco Macri a finales de los años noventa, podría haber sido la madrastra del presidente.

“Cuando estás en tu casa sola y te ponés a meditar, ¿pensás que podrías haber sido la madrastra de un presidente de la nación?”, le pregunto. Al escucharlo, Flavia quiso esquivar la situación, sonrío, se tapó el rostro y lanzó: “Vamos a un corte”.