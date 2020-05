Charly García, una vida plagada de música y excesos

Charly García vivió su vida intensamente Crédito: Uberto Sagramosso

Del oído absoluto a Kill Gil, hacemos un repaso por la línea de tiempo del músico

1951, primer hito. Charly García nació como Carlos Alberto García Moreno el 23 de octubre de ese año, en la Ciudad de Buenos Aires.

1956, la escuela de música. A los 5 años comenzó a estudiar música clásica en el Conservatorio Thibaud Piazzini de Buenos Aires. Algunos años después, cuando sus padres viajaron a Europa y lo dejaron junto a sus hermanos, su abuela y sus mucamas, Charly se enfermó de vitiligo, que afectó la pigmentación de la piel. Por eso su bigote tiene dos colores distintos.

Charly García, junto a sus padres Carmen y Carlos

1957-1969, rock en la escuela. Charly García se formó en el Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno. Solía tocar el piano del salón de actos. En ese colegio también formó la banda To Walk Spanish, junto a Juan Carlos Bellia y, más tarde, Sui Generis con Nito Mestre.

1970-1976, Sui Generis, el primer éxito. El grupo que había formado con Mestre alcanzó gran notoriedad. En 1972 grabaron Vida, en 1973 Confesiones de invierno , en 1974 Pequeñas anécdotas sobre las instituciones y, al año siguiente, luego de anunciar la disolución del grupo, el álbum doble en vivo Adiós Sui Generis . En 1976 se materializó en un LP el proyecto que habían comenzado dos años antes Charly García, Raúl Porchetto, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Yorio, ese que se conoció como PorSuiGieco.

1976-1977, rock sinfónico. Luego de su etapa folk-rock el siguiente proyecto de Charly García fue hacia la música progresiva. Se llamó La Máquina de Hacer Pájaros y a pesar de su corta vida dejó dos discos, La máquina de hacer pájaros (1976) y Películas (1977). Ese año nació su hijo Miguel García.

1978 - 1982, el súper grupo. Junto al baterista Oscar Moro, el guitarrista David Lebón y el bajista Pedro Aznar formó Serú Girán. Esa reunión que duró cuatro años dejó cuatro LP, uno por cada año de vida: Serú Girán (1978), La grasa de las capitales (1979), Bicicleta (1980), Peperina (1981) y No llores por mí, Argentina (1982).

Serú Girán

1982-1985. Trilogía solista. Poco antes de la disolución de Serú Girán, Charly García se enfocó en su carrera solista. A pedido del cineasta Raúl de la Torre compuso la banda de sonido de la película Pubis angelical , que publicó junto a su primer disco solista de canciones, Yendo de la cama al living . Al año siguiente, su disco de mayor ruptura estética y sonora, Clics Modernos y en 1984 un LP más crudo, Piano Bar .

1986-1990, nuevos proyectos. Se reencontró con un viejo compañero de Serú Girán, Pedro Aznar, para grabar el disco Tango . También volvió al cine con la banda de sonido de la película Lo que vendrá y una participación en el film. Fue parte de los conciertos de Amnistía Internacional de 1988, junto a Peter Gabriel y Bruce Springsteen, entre otros. En plan solista grabó Parte de la religión (1987), Cómo conseguir chicas (1989) y Filosofía barata y zapatos de goma (1990), por el que debió ir a tribunales debido a su versión del "Himno Nacional Argentino".

1991-2000, Charly finisecular. La década comenzó con otros dos proyectos junto a Aznar, Tango 4 y Radio Pinti , donde también participó el humorísta Enrique Pinti. También grabó con Mercedes Sosa el disco Alta fidelidad . Sus discos en solitario fueron más espaciados: La hija de la lágrima (1994), Say no More (1996) y El aguante (1998). Fue, también, la década en la que se acentuó su carácter excesivo. Afianzó su concepto Say No More y no faltaron internaciones en clínicas psiquiátricas.

Charly García y David Lebón

2000-2010 revival y después. Lo primero que hizo para comenzar el nuevo siglo fue viajar al pasado. Se reunió con Nito Mestre para recrear Sui Generis y publicar un nuevo disco del dúo, Sinfonía para adolescentes . Sólo publicó dos discos en esa década, Influencia (2002) y Rock and Roll YO (2003). Kill Gil hubiera salido en 2006, pero como el material se filtró antes de estar terminado, la compañía discográfica decidió cancelar su lanzamiento. En esos años Charly García tenía problemas de todo tipo: la ley, las drogas y el alcohol. Ya había inaugurado el XXI con el salto desde el noveno piso de un hotel de Mendoza para aterrizar en la piscina. El quiebre de sus excesos fue en 2008, tras un episodio en el que terminó detenido por destrozos (otra vez en Mendoza) e internado para recuperarse de una neumonía. Así comenzó una rehabilitación que duró más de un año, en la quinta de Palito Ortega. Regresó con una gira y un show en el Estadio de Vélez que, por la cantidad de lluvia caída, él mismo bautizó E l Concierto Subacuático. La grabación se convirtió luego en su sexto álbum en vivo y en un DVD.

2010-2020, la frágil salud. Cuando su tratamiento se lo permitió, volvió a los escenarios y terminó su disco Kill Gil . Desde entonces comenzó a ofrecer esporádicos conciertos (entre ellos Líneas Paralelas, Artificio Imposible , que dio en septiembre de 2013 en el Teatro Colón) y fue internado varias veces, por cuadros que no presentaron gravedad.