El periodista fue invitado al programa de Viviana Canosa, Nada personal, y ofreció sus impresiones sobre la gestión de la pandemia. "El Presidente se enamoró de los infectólogos", sostuvo

22 de septiembre de 2020 • 10:19

El periodista y conductor argentino protagonizó un mano a mano con Viviana Canosa en su programa Nada personal, este lunes por elnueve. Chiche Gelblung habló de la gestión del Gobierno y de la cuarentena por el coronavirus que mantiene en vilo al mundo. "La gente necesita laburar", sentenció.

"A veces uno tiene ganas de decir muchas cosas pero hay que vivir esta pandemia. Entiendo todo, hay que atravesar una situación así. Yo no sé si es el gobierno que Fernández hubiese querido hacer. Lo obligan a hablar todos los días y para mí no tiene que hacerlo, se desgasta y a veces se contradice", comenzó diciendo el periodista con respecto a rol del Presidente.

Además, cuestionó a algunos de los asesores que eligió Alberto Fernández para atravesar la pandemia: "Yo tengo grandes dudas con los infectólogos. Tendría que haber habido epidemiólogos, psicólogos. La infectología no puede tener respuestas para todo eso, el Presidente se enamoró de los infectólogos. La gente no sale a buscar el virus, sale para no morirse de hambre".

En la misma línea, Canosa le consultó qué pensaba de Fernández y Gelblung, entre risas, le repreguntó: "¿Prepandemia o pospandemia?". Y siguió: "Ahora está demasiado ocupado en explicar cosas que no tendría que haber explicado. Tiene que ocuparse de la acción de gobierno 24 horas por día, la comunicación no la tiene que hacer. Yo no sé cuánto tiempo tiene para la gestión. Es un laburo infernal ser presidente, es fantástico porque te ponés en el lugar de la historia, pero debería concentrarse más en la acción que en la palabra".

"A mí me gustaba como analista político, fue la mejor elección que hizo Cristina. Eligió al enemigo perfecto y lo convirtió en su aliado. La jugada de Cristina es impecable. Alberto es un tipo que tenía una vocación de diálogo y no la pudo llevar adelante", continuó.

En cuanto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, manifestó: "Yo no creo que Cristina maneje todo, pero maneja las cosas que a ellos le interesa, no tengo dudas. Tampoco creo que tenga miedo de ir presa. Ella está ocupada con una agenda propia y yo creo que no se mete. Nunca la escuché hablar de la pandemia. Está mal eso, ella debiera haberse comprometido más con esto, se lo dejó a Alberto, por eso te digo que es muy difícil".

Por último, habló de la cuarentena y de las medidas que toma el Gobierno para hacerle frente al Covid-19: "A la gente grande le metieron miedo y es lo peor que se puede hacer. Hemos hecho una cuarenta maravillosa hasta que la gente se hartó y se empezó a morir de hambre. Llega un punto que no das más, la gente necesita laburar. Están aterrando a la gente".