El póster de Dos tórtolos , la comedia que Netflix estrena mañana, hubiese sido muy distinto hace diez años. No es que haya alguna referencia tecnológica a la vista, ni ningún otro objeto que no existiera en 2010. Sólo se ve una calle, con detalles que indican que allí sucedió un desastre, y en primer plano está la pareja protagónica: Issa Rae y Kumail Nanjiani . Una mujer afroamericana de padre senegalés y un hombre de origen pakistaní son las estrellas de esta comedia de acción y romance.

No se trata de una película independiente, el espacio reservado hasta hace poco para la diversidad racial; la nueva producción de Netflix tiene a Rae y Nanjiani como protagonistas porque ambos son verdaderas estrellas en ascenso, que gozan de popularidad gracias a haber probado sus talentos en éxitos en la TV, como Insecure y Silicon Valley .

La comedia norteamericana no gozaba de mayor diversidad hasta estos últimos años. Desde las salas de guionistas de programas como Los Simpson o Saturday Night Live , donde reinaban los egresados de Harvard, hasta quienes triunfaban delante de las cámaras, la gran mayoría eran hombres blancos. Comediantes exitosas del siglo XX como Elaine May, Lucille Ball, Joan Rivers o Gilda Radner eran consideradas una excepción y la barrera del género terminó de romperse con mujeres como Tina Fey y Amy Poehler que se formaron en la improvisación, reafirmaron su potencial en SNL y luego triunfaron con sus propios proyectos, en los que no solo escriben y/o actúan sino también producen. Lo mismo sucedía con la diversidad racial, que también era una excepción representada por algunos comediantes afroamericanos que lograron posicionarse en la cultura popular, entre los que se incluyen Richard Pryor, Bill Cosby -cuyo legado quedó manchado por la revelación de los múltiples abusos sexuales que cometió- Eddie Murphy, Arsenio Hall y Whoopi Goldberg .

En la última década, finalmente, hubo una mayor apertura en el terreno de la comedia hacia las voces de hombres y mujeres afroamericanos, latinos y cómicos descendientes de coreanos, chinos, vietnamitas, indios y pakistaníes, entre otros. Jóvenes que son segunda generación de inmigrantes o que crecieron en los Estados Unidos se subieron a los escenarios de los clubes de comedia y empezaron a contar sus historias y la perspectiva que éstas le proveían acerca de la cultura norteamericana. El racismo es uno de los temas centrales de las rutinas de estos comediantes, junto con las diferencias entre los padres inmigrantes y los norteamericanos, con un énfasis en la noción de que dedicarse a la comedia no cumple con las aspiraciones que tenían para ellos estos hombres y mujeres que dejaron sus países para darles a sus hijos lo que consideraban un futuro mejor. Una característica de la mayoría de los comediantes hijos de inmigrantes que están triunfando en la actualidad es que son egresados universitarios de diversas disciplinas, que luego abandonaron para cumplir su sueño.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 marcaron la vida de muchos de estos comediantes, en especial de aquellos que son musulmanes y sufrieron en carne propia la discriminación que ya conocían, pero acentuada por un nuevo temor. El dolor de esa época, en la que fueron víctimas de amenazas y actos de violencia, fue para algunos de ellos el motor que los incentivó a dedicarse a la comedia, como una forma de expresar lo que estaban viviendo y luchar contra los prejuicios, un chiste a la vez.

En ese sentido, estos comediantes atravesados por la inmigración están siempre bajo la lupa de la representación de su nacionalidad, religión o raza. El hecho de que no hubiese representación alguna para estos grupos dentro del ámbito de la comedia convierte a estos nuevos artistas en un emblema, tanto para su público como para la prensa que en cada entrevista les pregunta sobre su responsabilidad en este aspecto. Jimmy O. Yang, conocido por sus papel de Jian Yang en Silicon Valley y su trabajo en Locamente millonarios , dedica parte de su rutina en uno de sus especiales de comedia (disponible en Amazon Prime Video) a hablar sobre como mejoró la representación de los asiáticos en la cultura popular norteamericana pero también notando que su parte en esto no es necesariamente una elección: "Cuando te despertás todos los días siendo asiático, no queda otra que representar a los asiáticos. Nadie le agradece a Matt Damon por representar a los blancos", dice Yang, cerrando un chiste que comienza con una observación sobre la controvertida elección de Damon como protagonista del film La gran muralla .

El universo del stand up tiene sus limitaciones en la cantidad de público que va a los clubes a ver los espectáculos. El gran paso de estos comediantes para llegar a más espectadores son los especiales de comedia para Netflix, HBO o Amazon Prime Video, que amplían su público fuera de Norteamérica. Pero el gran salto es pasar a la televisión y el cine. La guionista, productora y actriz Mindy Kaling, hija de inmigrantes de la India, comenzó su carrera escribiendo y actuando en The Office y con su talento, la pasión de sus obsesiones y su particular tono logró tener su propia serie comedia romántica, The Mindy Project , con ella como protagonista. Desde entonces produjo y escribió otras series, entre ellas la notable Yo nunca , disponible en Netflix.

La posibilidad de que los comediantes jóvenes de orígenes diversos escriban y produzcan sus propios proyectos les otorga otro poder y es fundamental para la representación. Las historias que cuentan, el desarrollo de los personajes y los castings de los intérpretes están supeditados a sus perspectivas personales, enriquecidas por experiencias de vida muy distintas a las de quienes hasta ahora exclusivamente estaban a cargo. Esto implica elencos más diversos, se evitan los clichés racistas y aparecen nuevas historias que no habían sido contadas hasta ahora.

Aquí hacemos un repaso por 10 de las más interesantes figuras de la comedia cuyas vidas fueron marcadas por la inmigración propia o de sus padres, que están triunfando en la televisión y el cine.

Rae es la creadora de Insecure Fuente: Archivo

Issa Rae

¿De dónde la conocemos? Insecure , la serie que escribe, protagoniza y produce, que va por su cuarta temporada (todas ellas están disponibles en HBO Go)

Futuros proyectos: Además de Dos tórtolos , la actriz y escritora senegalesa-americana protagonizará este año otra película romántica pero en tono dramático, The Photograph , junto con LaKeith Stanfield. Rae también es dueña de la discográfica Raedio.

Nanjiani será parte de la franquicia Eternals, de Marvel Fuente: Archivo - Crédito: afp

Kumail Nanjiani

¿De dónde lo conocemos? Silicon Valley y Un amor inseparable , la excelente comedia romántica que escribió junto con su esposa, Emily Gordon , basada en su propia historia de amor.

Futuros proyectos: Tras el estreno de Dos tórtolos , el comediante pakistaní, que emigró para estudiar en la universidad en los Estados Unidos, aparecerá mostrando su nuevo físico trabajado -que fue furor en las redes- en The Eternals , un nuevo film de Marvel, en el que comparte cartel con Angelina Jolie y Salma Hayek .

El próximo proyecto de Kaling es el regreso de Legally Blonde, con su amiga Reese Witherspoon Fuente: Archivo - Crédito: afp

Mindy Kaling

¿De dónde la conocemos? The Office , donde era guionista e interpretaba a la romántica Kelly Kapour (disponible en Amazon Prime Video ); The Morning Show (disponible en Apple TV+ ).

Futuros proyectos: Luego de crear dos series estrenadas recientemente, Cuatro bodas y un funeral (disponible en Fox Premium) y Yo nunca (disponible en Netflix), la guionista y actriz, descendiente de padres indios, se dispone a escribir junto con Dan Goor el guión de Legalmente rubia 3 , que produce y protagoniza su amiga Reese Witherspoon .

Hasan Minhaj, estrella en ascenso de Netflix Fuente: Archivo - Crédito: netflix

Hasan Minhaj

¿De dónde lo conocemos? The Daily Show , el programa político-cómico de Jon Stewart, en el que fue corresponsal; Homecoming King , el especial de comedia en el que cuenta su vida como hijo de musulmanes inmigrantes de la India (disponible en Netflix).

Futuros proyectos: Actualmente está dedicado a Patriota no deseado con Hasan Minhaj, un programa que continúa la línea de Jon Stewart y John Oliver (disponible en Netflix)

Torres, creador de Los Espookys Crédito: hbo via ap

Julio Torres

¿De dónde lo conocemos? Los Espookys , serie de la que es co-creador, guionista y protagonista (disponible en HBO Go)

Futuros proyectos: El joven comediante salvadoreño sigue como guionista en Saturday Night Live y está trabajando en la segunda temporada de la serie que creó junto con Ana Fábrega y Fred Armisen.

Youssef sorprendió al ganar un Globo de Oro como actor de comedia Fuente: Archivo - Crédito: afp

Ramy Youssef

¿De dónde lo conocemos? Mr. Robot (disponible en Amazon Prime Video); Ramy , su serie de tintes autobiográficos, que retrata la vida en Nueva Jersey de un joven musulmán de padres egipcios.

Futuros proyectos: Después de ganar el Globo de Oro como Mejor Actor de Comedia en una serie -para sorpresa de todos, empezando por él mismo- Youssef está trabajando en la segunda temporada de Ramy . También está desarrollando nuevos proyectos para Apple TV+ y Netflix.

Wong, estrella de varios especiales de comedia de Netflix Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Ali Wong

¿De dónde la conocemos?: de sus especiales de comedia, que grabó estando embarazada, Baby Cobra y Hard Knock Wife; por ser la voz de Bertie en Tuca & Bertie y, especialmente, protagonizar y escribir la comedia romántica Quizás para siempre (todos los títulos están disponibles en Netflix)

Futuros proyectos: Después de actuar en Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn , la actriz de padre coreano y madre vietnamita se dedicó a escribir su libro Dear Girls , dedicado a sus hijas para cuando sean mayores y tenía planeado un tour de stand up que debió ser pospuesto por la pandemia de Covid-19.

Randall Park Fuente: Archivo - Crédito: afp

Randall Park

¿De dónde lo conocemos?: de la serie Fresh Off The Boat, de las películas Ant Man and the Wasp (disponible en Apple TV+) y Quizás para siempre , que protagonizó y escribió junto a Ali Wong, entre muchos otros trabajos en cine y televisión.

Futuros proyectos: El actor y guionista, hijo de inmigrantes coreanos, tiene un papel en la reciente remake de Valley Girl y será uno de los protagonistas de Wanda Vision , la serie de Marvel centrada en el personaje de Scarlet Witch, que se estrenará en diciembre en Disney+.

Nahnatchka Khan, guionista y directora Fuente: Archivo - Crédito: afp

Nahnatchka Khan

¿De dónde la conocemos?: por crear las series Don't Trust the B... in Apt 23, Fresh Off the Boat y como directora de Quizás para siempre.

Futuros proyectos: la productora y guionista, hija de padres iraníes, tiene contratos para desarrollar películas y series para Netflix y Universal Television. Entre ellos, la serie Young Rock , inspirada en la vida de Dwayne "The Rock" Johnson, quien también será productor y actuará.

Trevor Noah, el reemplazante de Jon Stewart al frente de The Daily Show Fuente: Archivo - Crédito: afp

Trevor Noah

¿De dónde lo conocemos? Como conductor de The Daily Show y por los especiales de comedia Trevor Noah: hijo de Patricia y Afraid of the Dark (ambos disponibles en Netflix).

Futuros proyectos: El comediante sudafricano es el heredero de Jon Stewart en The Daily Show y continúa al mando del programa en el que analiza temas políticos y sociales de todo el mundo, con una perspectiva cómica.