Cien años de soledad: Netflix confirmó la fecha de estreno de la segunda parte

A un año del lanzamiento de Cien años de soledad, la adaptación de la obra de Gabriel García Márquez que se convirtió en un éxito inmediato, Netflix confirmó lo que muchos esperaban. Tras el gran recibimiento que tuvo la primera entrega—tanto por parte del público como de la crítica internacional—, la plataforma anunció oficialmente que la segunda parte ya está en camino y tiene fecha de estreno definida.

Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, la serie Cien años de soledad mantuvo su esencia al ser filmada íntegramente en Colombia y al trabajar de manera estrecha con la familia García Márquez, una colaboración que fue fundamental para garantizar la fidelidad y el tono de la adaptación. Ahora, Netflix confirmó que la segunda parte, que completará la adaptación audiovisual de la novela, se estrenará en agosto de 2026, en un cierre que promete mantener el mismo rigor, ambición y respeto por la novela que caracterizó al proyecto desde su inicio.

La segunda parte de la serie Cien años de soledad llegará a Netflix en agosto de 2026 (Foto: instagram @chenetflix)

Mediante redes sociales y como adelanto del espíritu que marcará estos nuevos episodios, la producción escribió: “Se vienen tiempos difíciles en Macondo. La paz se aleja cada vez más y la maldición de Úrsula Iguarán se convierte en realidad. La segunda parte de Cien años de soledad llega en agosto de 2026″.

Cien años de soledad: qué se sabe sobre la segunda parte

La segunda parte de Cien años de soledad llega impulsada por el éxito de la primera entrega, que ingresó en el Top 10 global de producciones en idioma no inglés y reforzó la apuesta de Netflix por grandes historias locales con impacto internacional. Como en la primera mitad, la familia García Márquez continúa involucrada de manera directa en el proceso creativo, un detalle clave para asegurar la fidelidad narrativa y el tono que exige trasladar a la pantalla una obra tan emblemática.

La producción promete mantener el rigor y la fidelidad de la primera entrega (Foto: Netflix)

En esta nueva tanda de episodios, la historia retomará los acontecimientos posteriores y al Tratado de Neerlandia, para mostrar cómo el pueblo de Macondo comienza a enfrentar nuevas tensiones y desafíos. Entre los ejes centrales de la trama se encuentran la llegada de Fernanda del Carpio y su vínculo con Aureliano Segundo, uno de los gemelos descendientes de Arcadio. La producción vuelve a subrayar el rol fundamental de los personajes femeninos, especialmente el de Úrsula Iguarán, quien porta la línea sucesoria legítima de la familia Buendía y sostiene, una vez más, el corazón de la narrativa.

Netflix anticipó que esta entrega completará el universo de la novela (Foto: Netflix) Mauro González/Netflix

Además, esta segunda parte incorporará elementos clave del universo literario de García Márquez: la llegada del tren, la instalación de la compañía bananera y la aparición de nuevas fuerzas sociales y económicas que modificarán para siempre el destino de Macondo. Todos estos hitos, esenciales en la construcción del realismo mágico de la novela, formarán parte del desarrollo audiovisual que conducirá a los personajes hacia la inevitable profecía.

Los desafíos de la adaptación de Cien años de soledad

En diálogo con Netflix, la escritora y guionista Camila Brugés explicó la magnitud del desafío que implicó llevar Cien años de soledad a la pantalla. “Tuvimos un millón de retos, pero siempre hubo certeza de que lo lograríamos. Me parece lo más absurdo y, al mismo tiempo, el mayor gesto del realismo mágico”, señaló. “Organizar los hechos cronológicamente fue como iniciar desde cero… Lo fundamental fue preguntarnos cuáles eran los arcos dramáticos de los personajes”, dijo, una decisión que terminó por ubicar a Úrsula Iguarán como eje narrativo. “Al observar su vida, se comprende que ha sido testigo de todo y que fue su iniciativa la que impulsó la trama”, puntualizó al explicar por qué su figura se volvió central.

José Arcadio Buendía (Marco González) conduce a su pueblo hacia la futura Macondo. Mauro González/Netflix

Como cierre, Brugés destacó el reto mayor: conservar la atmósfera, el ritmo y la esencia de la novela dentro de un guion. “Queríamos hacer una adaptación fiel, que diera la sensación de estar viendo la novela, no solo una serie inspirada en ella. La gran conversación con los directores fue cómo trasladar el ritmo vertiginoso del libro”, expresó, para subrayar que el objetivo siempre fue honrar la obra de García Márquez sin resignar la potencia audiovisual de la serie.