Anna Nicole Smith: tú no me conoces: la trágica vida de la modelo que fue un ícono de los 90, a través de un documental que intenta ir más allá de la postal

Anna Nicole Smith: tú no me conoces (Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me, Estados Unidos/2023) Dirección: Ursula Macfarlane. Fotografía: Bill Kirstein. Música: Jessica Jones. Disponible en: Netflix. Duración: 116 minutos. Nuestra opinión: buena.

Durante buena parte de los noventa, Anna Nicole Smith fue un verdadero ícono. Mundialmente conocida por ser una de las modelos más populares de la revista Playboy, había alcanzado la fama con la que tanto había soñado durante su infancia. Tapas de revista, apariciones en cine y televisión, eventos sociales y un sinfín de sesiones fotográficas, el público jamás dejaba de mostrar interés por el rubio y voluptuoso huracán Smith, y ella disfrutaba cada minuto de esa exposición por la que había trabajado tanto. Sin embargo, y como es sabido, su realidad personal estaba muy lejos de ese glamour .

Anna Nicole Smith nació en un olvidado pueblo de Texas, y desde muy pequeña buscó huir de ahí y construir un nombre propio. Luego de un casamiento fallido a los 17 años, el destino la llevó a un club de desnudismo, y de allí a una meteórica carrera hacia las tapas de Playboy y a la exposición que todo eso implica. Pero su vida privada era igual (o más) famosa que su vida profesional. Durante esos años, ella solía ser uno de los blancos favoritos de los paparazzi, quienes le buscaban nuevos novios y todo tipo de romances. Sin embargo, la gran relación de Anna Nicole fue con un octogenario magnate del petróleo, con el que estuvo casada hasta que el hombre murió.

Anna Nicole Smith falleció a los 39 años en dudosas circunstancias

La directora Ursula Macfarlane dota a su film de una primera capa que es la obligatoria para cualquier documental de este tipo, que consiste en mostrar la superficie en la vida de Anna Nicole, su difícil historia y las muchas grietas internas que fracturaron ese paraíso que parecía rodear a la modelo. Aunque de puertas para afuera, el día a día de Smith simulaba ser un festival de frivolidades y excesos, la realizadora indaga más allá y expone las fisuras que habitaban detrás de esa vida millonaria. De ese modo, pronto se muestra que Smith era una figura profundamente herida, que no dejaba de buscar el amor de un hombre que reemplazara el vacío que le dejó el no conocer a su padre, un hombre que llegó a encontrar muchos años después solo para recibir un daño imposible irreparable.

Anna Nicole buscó incansablemente figuras protectoras. Ese lugar pronto lo ocupó el millonario J. Howard Marshall, por quien ella misma confesó sentir un “amor no sexual”, sino más bien el cariño y la devoción por un hombre que la cobijó a ella y a su hijo, y que les dio un lujoso pasar económico. Cuando la modelo tenía 24 años, finalmente apareció en escena su padre, y la mujer no dejaba de celebrar ese reencuentro con el que tanto se había ilusionado desde niña. Pero el hombre pronto mostró su cara más perversa, cuando intentó acercarse a ella de manera sexual. A partir de esa instancia, Anna Nicole sostuvo varias relaciones que nunca llegaron a buen puerto, mientras que su único refugio era su hijo Daniel.

Anna Nicole Smith en 2006, un año antes de su muerte Reuters

Poco a poco, y en sintonía con el devenir de la vida de Anna Nicole, el documental gana en amargura. Los testimonios de quienes la conocieron se tornan cada vez más dramáticos: a medida que la modelo ganaba en velocidad hacia la que parecía una inevitable colisión. En ese contexto, el fallecimiento de su hijo Daniel a los veinte años, deja a Anna Nicole a un paso del abismo. Al año siguiente y por una combinación de drogas prescritas, la modelo murió en la habitación de un hotel.

En una de sus últimas escenas, la película muestra un noticiero de la época, en donde un periodista asegura que “Anna Nicole Smith siempre tuvo un aire de tragedia alrededor”. Pero este título, lejos del morbo que supone limitarse a repasar las muchas tragedias que Smith protagonizó, se dedica a mostrar la cara oculta de esta figura y hasta arriesga que, de una u otra manera, el destino no es algo que toca, sino algo que se construye.

