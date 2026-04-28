La apuesta más cara de la historia: Netflix estrena la secuela que costó 310 millones de dólares y tardó 24 años

Gladiador es una de las películas que marcó un hito dentro de la historia de la industria cinematográfica. Tras el éxito de la película original, que se estrenó en pantalla grande en el 2000, 24 años después, la tan esperada secuela revolucionó a los fanáticos del Imperio Romano en 2024 y este martes Netflix la suma a su amplio catálogo.

La tan esperada secuela revolucionó a los fanáticos del Imperio Romano y hoy, Netflix la suma a su amplio catálogo

En términos financieros, los números de esta última entrega son llamativos. La película logró una recaudación de 462 millones de dólares en cines, una cifra casi idéntica a la de su predecesora. Sin embargo, la rentabilidad es distinta debido al aumento en los costos de producción: mientras que el film original del año 2000 tuvo un presupuesto de 103 millones, el gasto para esta secuela se disparó hasta los 310 millones de dólares.

Gladiador II, está protagonizada por Paul Mescal y Pedro Pascal Aidan Monaghan

Con su llegada al streaming, la película busca consolidar su éxito comercial tras haber sido una de las apuestas más costosas de los últimos años.

Para quienes no pudieron verla en la pantalla grande y se sumergirán en la trama: ¿qué retrata la secuela de dos horas y media protagonizada por Paul Mescal y Pedro Pascal? La historia se sitúa más de dos décadas después de los eventos de la primera película. El protagonista es Lucio (Mescal), el hijo de Lucila y sobrino de Cómodo, quien en la entrega original era apenas un niño. Tras años de vida en el exilio en Numidia, al norte de África, su vida se desmorona cuando el ejército romano, bajo el mando del general Marco Acacio (Pascal), invade su hogar y lo toma como esclavo.

Convertido en gladiador y motivado por la sed de venganza, Lucio es llevado a Roma para luchar en el Coliseo. Allí queda bajo la tutela de Macrino (Denzel Washington), un poderoso mercader que busca utilizar la fuerza de Lucio para derrocar a los actuales y sádicos emperadores de Roma. A medida que avanza en la arena, Lucio debe enfrentarse a su propio pasado y descubrir su verdadero origen para intentar restaurar la gloria del Imperio.

La película busca consolidar su éxito comercial tras haber sido una de las apuestas más costosas de los últimos años

“Dieciséis años después de la muerte de Marco Aurelio, Roma está gobernada por los despiadados emperadores gemelos Geta y Caracalla. El nieto de Aurelio, Lucio Vero, vive bajo el seudónimo de Hanno con su esposa Arishat en el reino norteafricano de Numidia. El ejército romano dirigido por el general Acacio invade y conquista el reino, esclavizando a Lucio junto con otros supervivientes. Los esclavos son llevados a Ostia, donde Lucio es comprado por el maestro de cuadra Macrinus, que le promete la oportunidad de vengarse matando a Acacio si gana suficientes combates para llegar al Coliseo”, dice la sinopsis oficial que invita a darle play.

“Una película llena de acción, pasión y sorpresas para la vista, que tal vez no sea del agrado del rigor (mortis) del realismo, la credibilidad o la Historia, pero que engrandece la gran pantalla, el gran cine y las ganas de ir rápido a ellos”; “Scott hace ópera de la violencia en un brillante y estoico relato. Denzel Washington firma aquí una de las mejores interpretaciones de su carrera Cine (y ópera) con mayúsculas” y “Ridley Scott trae de nuevo la gloria al Coliseo con una secuela soñada... todo funciona magistralmente en su conjunto. El péplum está más vivo que nunca”, son algunos de los comentarios que críticos especialistas dejaron en el sitio web FilmAffinity.

Algunas de las críticas que Gladiador II recibió de especialistas (Foto: Captura FilmAffinity)

Aunque no repitió el fenómeno de la entrega original, Gladiador II logró consolidarse en la temporada de premios de 2025 gracias a su despliegue visual. La producción fue reconocida con nominaciones en los Premios Oscar, Globos de Oro y BAFTA.

Los mayores elogios se los llevó Denzel Washington, quien fue el gran protagonista de las galas al ser nominado como Mejor actor de reparto por su interpretación de Macrino Jun Sato - WireImage

Sin embargo, los mayores elogios se los llevó Denzel Washington, quien fue el gran protagonista de las galas al ser nominado como Mejor actor de reparto por su interpretación de Macrino.