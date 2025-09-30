Aseguran que Nicole Kidman y Keith Urban se separaron tras 19 años de matrimonio

WASHINGTON.- En las últimas horas comenzó a circular la información de que el matrimonio entre Nicole Kidman y Keith Urban habría llegado a su fin luego de casi 20 años juntos. El primero en confirmar la información fue el medio de entretenimiento de Estados Unidos TMZ, que citó “fuentes anónimas” que aseguraron que la actriz no quería separarse, pero que el cantante fue el que se mudó de la casa que compartían en Nashville.

Según informaron este lunes, la pareja vive separada desde “mediados de este año”, luego de que Kidman “no lograra salvar su matrimonio”. TMZ indicó también que Urban -ganador de cuatro premios Grammy- dejó la casa familiar para mudarse a su propia residencia en otro sector de la ciudad.

La pareja se casó en 2006 y son padres de dos hijas adolescentes. VALERIE MACON - AFP

Por su parte, la galardonada actriz de 58 años se habría preocupado por “mantener a la familia unida durante este momento difícil desde que Keith se fue”, habría dicho una fuente a TMZ.

La última vez que Kidman había publicado una foto junto a Urban fue en la red social Instagram en junio de este año con un pie de foto que decía: “Feliz Aniversario, bebé”. En mayo, el músico nacido en Nueva Zelanda compartió fotos también en Instagram de él y su entonces esposa después de su triunfo en los Premios de la Academia de Música Country.

Un matrimonio de 19 años

El cantante y la actriz se conocieron en el año 2005, en una cena ofrecida en Los Ángeles a personalidades australianas en donde ella le dio su número de teléfono. Él se tomó su tiempo para contactarla, ya que poco tiempo atrás había terminado su relación con la modelo Niki Taylor.

Ellos mismos contaron en diferentes entrevistas que su primera salida fue un paseo por el Central Park de Nueva York en donde la intérprete quedó “cautivada por los encantos del músico”. Se habían cumplido ya cinco años de su separación de Tom Cruise y en el medio solo había mantenido relaciones muy breves e inestables con Lenny Kravitz y Steve Bing.

La química fue tan fuerte que decidieron casarse un año después de haberse conocido, en 2006. Ahora, son padres de dos hijas adolescentes, Sunday, de 15 años, y Faith, de 13. La actriz de Eyes Wide Shut también tiene otros dos hijos adoptivos de su matrimonio anterior con el actor Tom Cruise, que terminó en 2001 en uno de los divorcios más famosos de Hollywood. Si bien se dejaban ver juntos tanto en eventos como en la vida cotidiana, no solían hablar sobre su relación. Sin embargo, en las redes sociales se solían dedicar posteos para las fechas especiales.

Hace poco más de un año, en una entrevista en una entrega de premios, Urban fue consultado sobre cuál era “el secreto de su relación”. “Si respondo eso, parecerá un consejo para otras personas casadas”, respondió tajante. “No tengo ningún consejo para nadie”, continuó la estrella country. “Ustedes descubran lo que funcione para ustedes, nosotros lo estamos averiguando. Cada uno es diferente. No hay una talla única”, cerró.

Agencia AFP