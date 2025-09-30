Wanda Nara quiso innovar con su look en los Martín Fierro y en las redes nadie lo puede creer
La conductora de Bake Off deslumbró en la alfombra roja con un atuendo de Dolce & Gabbana y dividió las aguas
La entrega de los premios Martín Fierro convoca a las figuras de la televisión en una noche única, donde se destaca a lo mejor de diferentes categorías. Sin embargo, este lunes sobresalió el look de Wanda Nara en la alfombra roja.
La conductora de Bake Off Famosos estuvo junto a su equipo en la gran noche de la televisión y desfiló ante las cámaras antes de ingresar al salón. ¿Qué eligió? Un vestido ajustado al cuerpo, total black, con lunares negros. Como es su costumbre, apeló a Dolce & Gabbana y así lo hizo saber: en su cuenta de Instagram subió historias donde mostró la previa en su habitación, el paso a paso de su preparación y cómo bajó en el ascensor con su equipo. Las joyas, aclaró, fueron de la casa Jean Pierre.
Sin embargo, hubo quienes cuestionaron cómo completó su atuendo: eligió gafas oscuras y un pañuelo a la cabeza. No fue casual: estaba homenajeando los looks de cine de los 50... aunque no todos se dieron cuenta y criticaron su elección.
Wanda Nara siempre da que hablar....— Wanda Fama (@WandaNaraFann) September 30, 2025
Sino miren.... Ya es TENDENCIA
EUGENIA CHINA SUÁREZ míralo de dónde quieras pic.twitter.com/YOxEnFRoQK
Que diosa Wanda por favor😍 Sigan llorando Tatianas😝 #MartinFierro #martinfierro2025 #WandaNara #Wanda pic.twitter.com/VgYx1EFaQZ— Magdalena Fiachot🖤 (@_12magda) September 30, 2025
Wanda Nara as Moni Argento #MartinFierro2025 pic.twitter.com/UhUJRHxMGe— PEPE (@soyunargento) September 30, 2025
Qué se puso Wanda Nara ?#MartinFierro2025 pic.twitter.com/GfX3mToNI3— martin nov (@LpMartinchus) September 29, 2025
#martinfierro2025 #wandanara es Susana espadafucile de garipetti ? Aunque la mona se vista de seda , mona queda ! pic.twitter.com/7pcdtG96VC— Dani ☆ (@DANIEL_ZAGO) September 29, 2025
