Martín Fierro 2025: cuánto midió la gran noche de la televisión argentina

La ceremonia de los premios Martín Fierro que entrega APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) siempre fue una radiografía del año televisivo. Sus ternas representan lo mejor de la televisión abierta del año y premian a los más destacados en cada rubro. La fiesta de este año, que transmitió Telefe, llegó en medio de bajos números de rating, con un gran ausente que es la ficción y con una pantalla chica que se convirtió en una gran tertulia desde las 7 a las 00. Lejos de los 30 puntos que solía medir hace no tanto tiempo, esta vez, las cifras estuvieron acorde a los tiempos que corren. Quizás por eso, el canal que comanda Guillermo Pendino dividió el evento en segmentos para que no licúe el promedio de una transmisión demasiado larga.

La llegada de Natalia Oreiro a la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2025. Gerardo Viercovich - LA NACION

Todo comenzó a las 17 con la previa de la ceremonia, anticipando los detalles de la gran noche con Pía Shaw y Sofi Martinez con un piso de 4.9 puntos. Se pudo ver parte del salón, los platos que iban a comer los famosos y el back de algunos de los conductores del stream de Telefe. Por otro lado, las periodistas recorrieron las habitaciones de varias figuras: Pampita contó que Benjamín, su hija mayor iba a ser su acompañante porque Martín Pepa estaba de viaje, Zaira Nara, Mariana Fabbiani, Isabel Macedo, Flor de la V, Vero Lozano y Pamela David adelantaron parte de su look. El segmento tocó un pico de 5.3 puntos y peleó cabeza a cabeza, en competencia directa, con Darío Barassi que estuvo segundo entre 4.8 y 5.2.

La emoción de Mirtha Legrand junto al presidente de Aptra, Luis Ventura Captura

A las 19 arrancó la alfombra roja con la conducción de Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez que, en distintos puestos, recibieron a los grandes invitados y descubrieron los estilos y looks más impactantes de la noche. El segmento arrancó con 5.2 llegó a una marca máxima de 14 puntos, cerca de las 21, y cumplió con su objetivo que era el de calentar la pantalla, en un momento donde el rating no sobra.

Los músicos sobre el escenario para el In Memoriam de los Martín Fierro 2025 Prensa Telefe

A las 21.07 comenzó la ceremonia con un racconto de los ganadores de los Martín Fierro de oro y así Santiago del Moro dio inicio a la esperada ceremonia con 13.1 puntos, que contó con 35 ternas y varios homenajes especiales. Con la entrada servida en las mesas, una burratina cremosa con emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas frescas, se conoció la primera ganadora de la noche. Pía Shaw fue el mejor panelista de 2024 fue David Kablin y en su discurso condenó al antisemitismo. El rating subió rápidamente a 16.1 cuando El Noticiero de la gente se impuso en la terna noticiero diurno. Cuando Mirtha Legrand recibió el emotivo reconocimiento como leyenda de la televisión los números subieron a 17.9 puntos.

Pasadas las 22 con el plato principal servido, una costilla de novillo en cocción larga, cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas tiernas y bruselas, mientras que para los vegetarianos habrá variedad de hongos orgánicos asados, cremoso de coliflor, fondo de hongos y limón, el rating subió a 18 puntos cuando Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martegui le entregaron a Qué mañana el galardón a mejor programa de cocina. Media hora después, Gran Hermano ganó la terna a mejor reality y telefe tocó los 18.5. Tras el recuerdo a las figuras que ya no están, a las 22.49, la ceremonia tuvo su primera pausa con 15.5.

El elenco de Margarita, la ficción más premiada, sobre el escenario. Captura

Ya con los postres, una combinación de texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y licor, pasadas las 23, la transmisión se mantuvo liderando la franja con 14 puntos. Una de las sorpresas de la noche fue el premio a Pasó en América como mejor programa humorístico y también el galardón para Telenoche como mejor noticiero. Con el homenaje a Jorge Lanata, Telefe se fue al segundo corte de la noche, a las 22.40, con 12.4.

Lola y Bárbara Lanata, las hijas de Jorge Lanta, a pura emoción en la entrega de premios Captura

32.43 puntos fue el “minuto de oro de 2024″, premio que entregó APTRA reconociendo la marca máxima de rating del año y lógicamente fue para el fútbol, el único que hoy puede conseguir estos números. En una noche llena de estrellas, la ceremonia del Martín Fierro recordó una televisión abierta que ya casi no existe más, en la que había tiras de ficción, unitarios, figuras y entretenimiento. Telefe anunció que en 2026 transmitirá el Mundial de fútbol y que vuelve en febrero Gran Hermano, dos buenas noticias para un medio que necesita una renovación urgente.