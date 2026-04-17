La exclusiva velada de Antonela Roccuzzo en Nueva York rodeada de estrellas de cine
La rosarina regresó a la Gran Manzana en calidad de embajadora de una lujosa marca de joyas y su presencia no pasó inadvertida
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Una rosarina suelta en la Gran Manzana. Esta semana Antonela Roccuzzo regresó a Nueva York para asistir a un exclusivo evento. Participó del nuevo lanzamiento de una lujosa marca de joyas con la que trabaja y deslumbró con dos elegantes looks: uno total black de dos piezas y un vestido azul de gala. Además de realizar un recorrido por uno de los edificios más emblemáticos de la Quinta Avenida, compartió una velada con estrellas de Hollywood, modelos y cantantes.
El jueves 16 de abril, Antonela Roccuzzo le reveló a sus casi 40 millones de seguidores que estaba en Nueva York, una ciudad que visitó varias veces en los últimos años, principalmente por motivos laborales. Esta semana, como embajadora de la lujosa joyería Tiffany & Co., dijo presente en el lanzamiento de la nueva colección de la firma, Blue Book 2026: Hidden Garden, acompañada por su fiel amiga y asesora Cuca Costa, conocida en las redes como Cuca Travy.
“Blue Book 2026: Hidden Garden. El momento más especial del año de Tiffany & Co. Nathalie Verdeille reinterpreta los diseños de Jean Schlumberger en una colección muy especial, inspirada en la flora y fauna”, expresó la rosarina en la publicación que hizo en su feed de Instagram.
El recorrido fue en “The Landmark”, la casa central de la joyería, ubicada en 727 de la 5.ª Avenida. Se trata de un emblemático edificio de 10 pisos que abrió sus puertas en 1940. Allí no solo se venden joyas, sino que también se exhiben exclusivas piezas y destacadas colecciones de arte. Además de descubrir la nueva colección, pasó el día con otras influencers como Kelly Piquet, pareja del campeón de la Fórmula 1 Max Verstappen, con quien suele coincidir en eventos de la marca y con quien se la vio muy cercana en la Semana de la Moda de París de 2023.
Para la presentación, la rosarina optó por un look formal y elegante, que reflejó su estilo y personalidad. Optó por un top negro de manga larga y cuello bote con un pantalón sastrero de tiro alto a tono. Si bien optó por un outfit monocromático, con zapatos y una cartera haciendo juego, le dio el toque distintivo con los accesorios: un collar de oro blanco, aretes y brazaletes.
El día continuó con un evento de gala en el Park Avenue Armory, ubicado en el lujoso Upper East Side, al que asistieron varias celebridades de Hollywood: desde las actrices Amanda Seyfried, Diane Kruger, Naomi Watts, Greta Lee, Tayna Taylor y Gabrielle Union hasta la cantante Rosé, la modelo Rosie Huntington-Whiteley, la estrella de Más que rivales (Heated Rivalry) Connor Storrie, el actor mexicano Diego Boneta y las influencers Kelly Piquet y Valentina Ferrer. Además de disfrutar de una comida gourmet y conocer las nuevas piezas de la firma, los invitados presenciaron un concierto en vivo de Mariah Carey.
Para la gala, Antonela Roccuzzo optó por mantener la misma estética, pero aportándole un poco más de elegancia y sofisticación. Una vez más eligió un vestido al cuerpo, uno de sus diseños predilectos. Se trató de una pieza de manga larga color azul marino con la espalda abierta y un efecto drapeado a la altura de la cadera que acentuaba su silueta y finalizaba con una falda de seda.
Los accesorios volvieron a ser protagonistas. Llevó un llamativo collar con un dije circular a la altura del pecho, con un brazalete y unos delicados pendientes de diamantes. Al cabello lo dejó suelto con unas sutiles ondas y eligió un maquillaje sutil en tonos marrones. Posó simpática para las cámaras y pasó una divertida velada en la ciudad que nunca duerme.
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