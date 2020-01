Brad Pitt admitió que no se acuerda la primer regla del Club de la pelea

Brad Pitt rememoró sobre sus 33 años de carrera y habló de que rechazó un rol en Matrix Crédito: Agencias

25 de enero de 2020 • 13:12

Todos los fanáticos de Club de la pelea se acuerdan cuáles eran las reglas del combate. Y contra lo que muchos podían creer, uno de los protagonistas del film parece no tener tan buena memoria. Así lo dejó en claro Brad Pitt, quien, a la hora de recibir el premio Maltin Modern Master Award del festival de cine de Santa Barbara admitió "ya no me la acuerdo".

David Fincher, director de la película y quien está grabando un film sobre la historia detrás de El ciudadano, fue quien le entregó el premio al famoso actor que tomó la oportunidad para hablar de su trayectoria en el cine, que se inició hace 33 años. " Son noches como esta las que me hacen dar cuenta que estoy viejo. Estuve en esta escena por un largo rato. Si puedo, prefiero no hacer escenas a la noche y estoy muy feliz de dejarle las tomas peligrosas a mi doble de riesgo", afirmó el actor.

" También son estos momentos los que me hacen mirar para atrás y darme cuenta que estoy muy bendecido. Me siento completamente suertudo de estar rodeado de gente tan espectacular y de haber trabajado con gente que me enseñó mucho y tocaron mi vida de una manera especial", completó.

En una entrevista luego de la entrega, el crítico de cine Leonard Maltin le preguntó cuál rol recordaba haber rechazado. Reticente a responder la pregunta Pitt se terminó ablandando. "Solo te voy a decir uno porque, para mí, ese rol nunca fue mio", afirmó el actor. " Yo tomé la pastilla roja, rechacé el papel de Neo en Matrix. Solo la primera, nunca para las secuelas. Vengo de un lugar donde si yo no entiendo el rol que me ofrecen, siento que no soy el indicado, y que hay alguien afuera que tarde o temprano lo va a ocupar". Además, agregó que si querían hablar de todos los proyectos a los que dijo no, iban "a necesitar dos noches".

A lo largo de los últimos días, Pitt estuvo recorriendo todos los escenarios de entrega de premios por su rol en Había una vez. En Hollywood. En el marco de la National Board of Review, Pitt confesó que Bradley Cooper fue quien lo ayudó a reconocer su adicción al alcohol. El exesposo de Angelina Jolie aseguró que el actor de Nace una estrella fue quien lo contuvo durante todo el proceso del tratamiento. "Estoy sobrio gracias este gran hombre", dijo anoche ante una multitud que lo aplaudió por su exitoso presente profesional y personal. Además, estuvo en WTF With Marc Maron junto a Leonardo Di Caprio donde admitió no haber entendido el final de Ad Astra, película protagonizada por él mismo.

Actualmente, Pitt está inmerso en varios proyectos, pero no tanto como actor, sino como productor, de la mano de su compañía Plan B Entertainment, fundada originalmente por Jennifer Aniston, Brad Grey y él. Entre sus proyectos se encuentra Irresistible -una comedia de Jon Stewart-, Blonde -una película ficcionalizada de la vida de Marilyn Monroe-, The Curious Incident of the Dog in the Night- Time, Black Hole, Wrong Answer y la secuela de Guerra mundial Z, donde también ocupará un rol actoral