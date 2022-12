Cine de fin de año: los últimos estrenos del 2022

escuchar

Esperadísimas secuelas de sagas exitosas como Pantera Negra y Avatar prometen llenar las salas de cine en lo que queda del año. Otras opciones para disfrutar en la pantalla grande son un oscuro thriller navideño y la escalofriante historia real de dos valientes reporteras del New York Times.

Pantera Negra 2: Wakanda por siempre

Las historias de Marvel siempre merecen ser vistas en pantalla grande.

Fecha de estreno: 10 de noviembre

10 de noviembre Género: a cción y aventuras

cción y aventuras Duración: 161 minutos

161 minutos Actúan: Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Martin Freeman, Angela Bassett

Tras el fallecimiento del actor Chadwick Boseman, Marvel Studios decidió no reasignarle a nadie el papel protagonista de la saga. Así, llega esta nueva entrega en la que la reina Ramonda y sus súbditos continúan el legado de Wakanda tras la muerte de su adorado rey T’Challa. Shuri, M’Baku, Okoye y las Dora Milaje vuelven a apoderarse de la pantalla y luchan por la protección de su nación contra las potencias mundiales que aprovechan la debilidad ante la falta de Pantera Negra. Nuestros héroes deberán unirse y, con la ayuda de Nakia y Everett Ross, crear un nuevo camino para el reino del vibranium.

Ella dijo

El inicio del movimiento #MeToo es una de las grandes proezas detrás de la historia real que refleja esta película.

Fecha de estreno: 24 de noviembre

24 de noviembre Género: drama

drama Duración: 129 minutos

129 minutos Actúan: Carey Mulligan, Zoe Kazan Patricia Clarkson

Basada en el bestseller del New York Times She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, la película está dirigida y escrita por las galardonadas Maria Schrader (Poco ortodoxa) y Rebecca Lenkiewicz (Ida), respectivamente. Sus productores son los ganadores del Premio de la Academia Brad Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner. Recorre los hechos detrás de las proezas de Megan Twohey y Jodi Kantor, las reporteras del New York Times que compartieron una de las historias más importantes de una generación, que ayudó a lanzar el movimiento #MeToo y rompió décadas de silencio sobre el tema de la agresión sexual en Hollywood.

Noche sin paz

No todas las películas de Navidad son románticas: "Noche sin paz" es un thriller distinto.

Fecha de estreno: 1 de diciembre

1 de diciembre Género: thriller, comedia y acción

thriller, comedia y acción Duración: 112 minutos

112 minutos Actúan: David Harbour, John Leguizamo, Cam Gigandet, Alex Hassell, Alexis Louder, Edi Patterson y Beverly D’Angelo

Este oscuro thriller navideño narra las andanzas de un equipo de mercenarios que irrumpe en la casa de una familia adinerada en plena Nochebuena. Al tomar a todos los que están dentro como rehenes, la banda criminal deberá enfrentarse a un combatiente inesperado: el mismísimo Santa Claus, quien está dispuesto a demostrar que San Nicolás no es ningún santo. La sátira navideña tiene magia, combate y comedia, con una infaltable cuota de sarcasmo.

Avatar 2: El camino del agua

10 años después, vuelven las aventuras en el reino de Pandora.

Fecha de estreno: 15 de diciembre

15 de diciembre Género: c iencia ficción y aventuras

iencia ficción y aventuras Duración: 190 minutos

190 minutos Actúan: Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Michelle Yeoh, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi, Stephen Lang

Más de diez años después del estreno que cambió la historia del cine para siempre, llega la segunda entrega de la saga de James Cameron. Regresamos al reino de Pandora y nos sumergimos en el universo de las criaturas azules pertenecientes a la tribu Na’vi. Han pasado muchos años desde la primera historia y, en ese lapso, Jake Sully y Ney’tiri han formado una familia. Aunque hacen todo lo posible por permanecer juntos, la reaparición de una antigua amenaza los hará abandonar su hogar y explorar nuevas regiones de Pandora.

Beneficios

