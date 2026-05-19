“Fue un caos”: en Cannes, debieron suspender la función de prensa del nuevo film de Almodóvar que protagoniza Leonardo Sbaraglia

Con nuestro compatriota Leonardo Sbaraglia recorriendo por segunda vez en menos de una semana la alfombra roja, el Festival de Cannes recibió en el anochecer de este martes a Pedro Almodóvar y a su equipo para la presentación de Amarga Navidad, que participa de la competencia oficial por la Palma de Oro.

Junto al actor argentino y al director manchego participaron de la gala los otros intérpretes principales de la película, que se estrenará en los cines argentinos el jueves 28 de mayo: Barbara Lennie, Victoria Luengo, Aitana Sánchez-Gijón, Quim Gutiérrez , Patrick Criado, Milena Smit y Rossy de Palma.

Quim Gutiérrez, Aitana Sánchez-Gijón, Leonardo Sbaraglia, Pedro Almodóvar, y Bárbara Lennie, parte de el equipo de Amarga Navidad John Locher - Invision

La ovación con el público de pie que recibieron Almodóvar y sus actores al ingresar en el Grand Theatre Lumière, escenario de la gala y de las principales proyecciones del festival, fue enorme, según las primeras repercusiones recogidas por la prensa internacional.

Los medios destacaron también el cordialísimo saludo entre el director y la actriz francesa Juliette Binoche, ubicada en la fila precedente a la que ocupó el elenco de la película durante la función. Entre los asistentes también se destacó la asistencia de los directores Ken Loach (que a punto de cumplir 90 años confirmó que ya no volverá a filmar), Abel Ferrara y Darren Aronofsky.

Bárbara Lennie, Pedro Almodóvar y Leonardo Sbaraglia Andreea Alexandru - Invision

La presentación dentro de la competencia oficial de Amarga Navidad sufrió un contratiempo en el anochecer de este martes. Mientras la función de gala se desarrolló en forma normal, la proyección especial para la prensa acreditada que se programó en la sala Bazin a la misma hora debió ser interrumpida unos 15 minutos después de iniciada debido a una emergencia médica.

Según informó el medio digital estadounidense Deadline, cuya crítica estaba presente en esa función, los espectadores escucharon en un momento un fuerte grito de un hombre que estaba sentado en el centro de la sala. Los primeros testimonios de los asistentes hablaron de una aparente convulsión.

“Fue un caos y parecía que el festival no tenía ningún protocolo establecido para este tipo de emergencia”, señaló una persona presente en la sala a Deadline. No se conocen más detalles del hecho, aunque trascendió que la persona afectada habría sufrido un desvanecimiento. Pocos minutos después de darse alerta a los organizadores la proyección se suspendió y los acomodadores ordenaron al público el abandono de la sala.

Poco después, un comunicado oficial del Festival de Cannes confirmó que la proyección debió interrumpirse a raíz de una emergencia médica y la sala fue evacuada para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. “La persona afectada estaba consciente y respondió a los estímulos antes de ser trasladada a un hospital para recibir atención médica. Una vez finalizado el operativo, la función se reanudó desde el comienzo de la película”, agregó.