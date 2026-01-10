Así están hoy los actores de Casino Royale a 20 años del estreno de la película

En 2006, el director Martin Campbell estrenó Casino Royale, una película que marcó un punto de inflexión dentro de la saga de 007. Basada en la novela de Ian Fleming, la historia sigue a James Bond en su primera misión como agente con licencia para matar, donde debe enfrentarse al financista del terrorismo Le Chiffre en una partida de póker de alto riesgo. El éxito crítico y comercial de la película dio fuerza a la franquicia y sentó las bases para una nueva etapa que redefinió al espía más famoso del cine.

El reparto combinó figuras consagradas. Daniel Craig debutó como James Bond en una elección que generó polémica en un comienzo, pero que terminó ampliamente celebrado. Eva Green interpretó a Vesper Lynd y Mads Mikkelsen le dio vida al villano Le Chiffre. El equipo de actores se completó con Judi Dench como M, jefa del MI6 y Caterina Murino como Solange Dimitrios, entre otras estrellas destacadas.

Con el paso del tiempo, algunos continuaron sus carreras en Hollywood y lograron consolidarse como figuras relevantes del cine, mientras que otros optaron por dejar sus personajes atrás y dedicarse a otros proyectos o caminos profesionales.

Daniel Craig (James Bond)

A la izquierda el actor en una escena de la película; a la derecha en el estreno del film Queer

Daniel Craig (57) consolidó su etapa como James Bond a lo largo de cinco películas y luego amplió su carrera con proyectos teatrales y cinematográficos fuera de la franquicia. En 2024 estrenó Queer, un drama en el que encarnó a un expatriado estadounidense en México involucrado en una intensa relación romántica con un hombre más joven, un papel que le valió atención crítica por su versatilidad fuera del cine de acción tradicional.

Mientras que el año pasado protagonizó Puñales por la espalda: De entre los muertos donde volvió a interpretar al detective Benoit Blanc en un nuevo misterio del género whodunit para Netflix.

Eva Green (Vesper Lynd)

A la derecha la actriz en una escena de la película; a la izquierda en la portada de la revista Oniriq

Hoy, la actriz francesa Eva Green (45) todavía brilla en grandes estrenos cinematográficos, al tiempo que desarrolla proyectos personales y creativos por fuera de la pantalla. En 2025 fue noticia por su incorporación a la tercera temporada de la serie Merlina (Wednesday), donde interpretará a la enigmática tía Ophelia. Además, fue imagen de la edición de invierno 2025 de la revista ONIRIQ, donde habló de su marca de sake Seiun, una bebida alcohólica tradicional japonesa.

Mads Mikkelsen (Le Chiffre)

A la derecha el actor en una escena de la película; a la izquierda en el tráiler de su último trabajo, Dust Bunny

Tras su papel como villano en Casino Royale, Mads Mikkelsen (60) consolidó una carrera actoral sólida. En 2025 protagonizó The Last Viking, comedia negra vista en festivales internacionales como el de Venecia. También encabezó Dust Bunny, una película de terror fantástico dirigida por Bryan Fuller en la que interpretó a un asesino a sueldo, estrenada en cines tras su paso por el Festival de Toronto.

De cara a 2026, Mikkelson formará parte de What Happens at night dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Basada en una novela de Peter Cameron, el film comenzará su rodaje en febrero de este año.

Judi Dench (M)

A la derecha la actriz en una escena de la película; a la izquierda la actriz en The Graham Norton Show

A sus 91 años, Judi Dench —quien interpretó a M en Casino Royale— enfrentó desafíos de salud que cambiaron su relación con la actuación. En 2025 reveló que su visión se deterioró significativamente debido a su diagnóstico de degeneración macular asociada a la edad (DMAE).

Esto la llevó a reducir considerablemente su presencia en el cine y renunciar prácticamente a rodajes por la dificultad para leer guiones y reconocer personas. Aun así, el año pasado fue parte del documental Judi Dench: Shakespeare, My Family and Me, donde la actriz investiga una posible conexión familiar con William Shakespeare.

Caterina Murino (Solange Dimitrios)

A la derecha la actriz en una escena de la película; ala izquierda en una foto reciente de su cuenta de Instagram

La actriz italiana (48), recordada por su interpretación de Solange Dimitrios en Casino Royale, vivió un 2025 muy especial al convertirse en madre por primera vez a los 47 años. Actualmente, presenta la obra teatral La Vedova Scaltra (La viuda astuta), de Carlo Goldoni, donde interpreta el papel protagónico de Rosaura. Además, promociona su participación en la película Natale Senza Babbo, una comedia italiana estrenada en 2025.