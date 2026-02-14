Día de los enamorados: 10 películas románticas que definieron el género a través de las décadas

Para muchos, el Día de San Valentín representa nada más que una estrategia de marketing para vender flores, chocolates o lo que sea que los enamorados deseen regalar a sus parejas en honor al querubín del arco y flecha. Para otros, es un recordatorio de que todo el mundo tiene novio/a menos ellos, y para otro grupo el Día de los Enamorados supone la excusa perfecta para repasar algunas de las mejores películas que retrataron al amor en las últimas décadas. Una manera de apreciar al cine y también de explorar las diferentes formas en las que la pantalla grande imaginó el romance a través del paso del tiempo.

La lista que sigue no pretende ser definitiva ni taxativa. Al contrario, se trata de un repaso en diez décadas de films que seguramente inspirará desacuerdos y discusiones pero nada que un par de enamorados voluntariosos no puedan solucionar.

Los años treinta

La adorable revoltosa (1938). A finales de la década del treinta, Howard Hawks armó un equipo soñado con Katharine Hepburn y Cary Grant para crear esta exquisita comedia romántica. Uno de los ejemplos más logrados del subgénero conocido como screwball comedy (algo así como comedia disparatada), la trama gira en torno a Susan Vance (Hepburn), una encantadora y caprichosa heredera que se empecina en conquistar al arqueólogo David Huxley (Grant). Un hombre de ciencia tímido y preocupado por encontrar benefactores para su próxima investigación, David queda atrapado en la hilarante red que Susan y su tigre mascota tejen alrededor de él. Disponible para alquilar en Apple TV

Los años cuarenta

Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en Casablanca redes

Casablanca (1942). Tal vez una de las películas románticas más citadas e imitadas, muchas veces se olvida que este film dirigido por Michael Curtiz y protagonizado por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart se convirtió en clásico por una razón. O varias razones, en realidad. El relato de amor, heroísmo y sacrificio construido a partir del triángulo que componen sus personajes centrales, Rick (Bogart), Ilsa (Bergman) y Victor Lazlo (Paul Henreid), con el agregado del untuoso capitán Renault (Claude Rains), tocó una fibra en la audiencia que se conmovió con el romance pero también con los ideales de libertad y humanidad que presentaba la película presentaba en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Entre todas las frases y escenas del film que se hicieron famosas quizás la más conmovedora sea aquella secuencia en la que los parroquianos del bar de Rick cantan La marsellesa frente a los jerarcas nazis. Disponible en HBO Max

Los años cincuenta

Cary Grant y Deborah Kerr en Algo para recordar

Algo para recordar (1957). Cary Grant y Deborah Kerr protagonizan este drama romántico inoxidable. Ellos son Nicky y Terry, pasajeros de un transatlántico que en medio de la travesía sin buscarlo ni quererlo se enamoran perdidamente el uno del otro. Temerosos de que se trate de la última oportunidad para vivir un gran amor, ambos deciden poner sus vidas en orden y reunirse seis meses después en el mirador del edificio Empire State en Manhattan. Un desencuentro y varios mal entendidos conspiran para evitan el reencuentro y mantienen hasta al más cínico de los espectadores con un nudo en la garganta hasta el final. Disponible en Disney+

Los años sesenta

Shirley MacLaine y Jack Lemmon en una escena de Piso de soltero, dirigida por Billy Wilder Silver Screen Collection - Moviepix

Piso de soltero (1960). Hay quienes consideran a este film como el mejor de la ilustre carrera del director y guionista Billy Wilder. Incluso el propio realizador creía que era su obra más lograda: una afilada y tierna comedia que sigue a C.C. Baxter (Jack Lemmon) un empleado ambicioso que les cede su departamento a sus jefes para que se encuentren con sus amantes y que está secretamente enamorado de Fran (Shirley McClaine), la ascensorista de la oficina. Cuando la disponibilidad del departamento de Baxter lo acerca al mandamás de la empresa, su ambición se choca de frente con la posibilidad de tener un final feliz. Disponible en Mubi

Los años setenta

Un toque de distinción (1973). Esta comedia protagonizada por George Segal y Brenda Jackson aprovecha los cambios sociales y culturales heredados de los años sesenta para desprenderse de ideas como la monogamia y la fidelidad para contar una historia de amor que comienza como una historia de pasión entre dos personajes que no tienen ninguna intención de enamorarse. Fiel representante de su década, aunque hacia el final traicione su propio espíritu libre, la película formó parte de una nueva ola de comedias románticas dónde la ingenuidad de los personajes era reemplazada por una racionalidad que pateaba en contra del amor. Disponible en Prime Video

Los años ochenta

Meg Ryan y Billy Crystal en Cuando Harry conoció a Sally

Cuando Harry conoció a Sally (1989). Dirigida por Rob Reiner y escrita por Nora Ephron probablemente no haya en toda la historia del cine de Hollywood una mejor comedia romántica que esta. En busca de resolver el enigma milenario de si un hombre y una mujer pueden ser amigos la película se embarca en un recorrido sinuoso en el que los diálogos inspirados, la interpretación perfecta de Meg Ryan y Billy Crystal y el escenario de fondo que provee Manhattan componen un todo perfecto. Una obra maestra del género que ayudó a rescatarlo del rincón de los recuerdos al que lo había exiliado la industria del cine. Disponible en Mubi

Los años noventa

Los puentes de Madison

Los puentes de Madison (1995). Basada en una novela más bien mediocre de Robert James Waller, en manos de un director como Clint Eastwood esta historia de amor y anhelo se convirtió en una maravilla del cine romántico. El cuento de Francesca (Meryl Streep), una ama de casa que aprendió a postergar sus deseos en función de la seguridad de un matrimonio amable pero sin amor, y Robert (Eastwood), un fotógrafo nómada que encuentra en la mujer una razón para por fin echar raíces, transcurre con la naturalidad que tiene toda la obra del director. Unos films que más allá del género encuentran verdad en los planos aparentemente sencillos, en los silencios y las miradas que en el caso de Los puentes de Madison transforman una camioneta vieja en el símbolo de un amor eterno. Disponible en HBO Max

Los años 2000

Con ánimo de amar

Con ánimo de amar (2000). El director chino Wong Kar- Wai decidió inaugurar el nuevo siglo con un relato lleno de pasión contenida, de suspiros que no tienen quién los oiga y una pareja de protagonistas que revivieron y reinventaron el concepto de las estrellas de la pantalla grande para el nuevo milenio. Maggie Cheung y Tony Leung encarnan a un par de vecinos que padecen la infidelidad de sus respectivas parejas y que en el pasaje de aceptar su mala suerte terminan enamorándose y enredados en un idilio platónico que carga más sensualidad que la mayoría de los romances made in Hollywood en la misma época. Evocativo y delicado Con ánimo de amar es de esos films que conviene revisar al menos una vez al año. Disponible en Mubi

Los 2010

Rooney Mara y Cate Blanchett en Carol Archivo

Carol (2015). Adaptada de una novela de Patricia Highsmith esta película protagonizada por Cate Blanchett y Rooney Mara que dirigió Todd Haynes transcurre durante la década del cincuenta y explora la relación amorosa entre Carol (Blanchett), una sofisticada mujer de sociedad infelizmente casada y Therese (Mara), una joven aspirante a fotógrafa. El melodrama bellamente filmado por Haynes narra la emoción del encuentro entre ambas, la profundidad de su lazo y la descorazonadora realidad del entorno social que las separa. Disponible en Prime Video

Los 2020

Greta Lee y Teo Yoo en Vidas pasadas

Vidas pasadas (2023). Nominada al Oscar en la categoría de mejor película y mejor guion original la ópera prima de Celine Song es tan inteligente como sensible en su manera de contar la emoción del primer amor, el dolor del desarraigo, la resiliencia de los inmigrantes y las elecciones que determinan las vidas de sus protagonistas. Nora (Greta Lee) se reencuentra con Hae Sung (Teo Yoo), amigo de la infancia y su ilusión de juventud, que le recuerda quién fue ella antes de emigrar de Corea del sur a los Estados Unidos. Aquella vida pasada que quedó atrás regresa para sacudir los cimientos de su identidad y de la historia de amor que construyó con su marido Arthur (John Magano) al que ama aunque él no la conozca del todo. Disponible en Netflix.