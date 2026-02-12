James y Kimberly Van Der Beek: de un primer encuentro “molesto” en Israel a un amor incondicional que atravesó dolores y miedos

Este miércoles, una triste noticia conmovió al mundo: el actor James Van Der Beek, protagonista junto a Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson de la recordada serie Dawson’s Creek murió a los 48 años, después de batallar contra un cáncer colorrectal. Inmediatamente, todas las miradas se posaron en su esposa, en la mujer que lo cuidó hasta último momento y con quien concibió y compartió la crianza de sus seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

James Van Der Beek junto a su esposa y sus seis hijos

Kimberly Brook, en las propias palabras del actor fue quien durante los últimos años se desempeñó “como cuidadora, enfermera y cabeza de familia”. “Si no fuera por ella, no estaría vivo”, señaló Van Der Beek en una de sus últimas entrevistas que brindó.

La historia de amor entre ellos comenzó casi inmediatamente después de que el actor se divorciara de su primera esposa, la actriz Heather McComb. En sus primeras vacaciones como “divorciado”, se cruzó con Kimberly en Israel, y el flechazo fue instantáneo.

“Estaba en Israel, de viaje con un grupo organizado, cuando me di cuenta: estaba harto de estar soltero”, escribió el actor en su cuenta de Instagram, en 2020. “Quería una relación de verdad. Un alma gemela. Alguien con quien formar una familia. Estaba en plena revelación, contándole todo esto a un amigo cuando una voz nos interrumpió, queriendo hacerle una pregunta. Estaba molesto. ¿Quién demonios estaba interfiriendo en mi momento?”, relató.

“Esa voz pertenecía a Kimberly. Tres días después, le pregunté qué buscaba en una relación. Su respuesta fue tajante: ‘No busco una relación’. Seis meses después, ya vivíamos juntos. Dos semanas después, nos quedamos embarazados, y casi exactamente un año después de que me interrumpiera por primera vez, nos casamos”, continuó recordando.

Kimberly también trabaja en la industria del entretenimiento, tanto delante como detrás de cámaras. En su rol de productora, fue responsable del documental Teenage Paparazzo, de 2010 y durante el confinamiento por la pandemia de Covid, interpretó a la Princesa Buttercup en una nueva versión “casera” de La Princesa Prometida.

Según indica Entertainment Weekly, también copresentó el podcast Bathroom Chronicles con Peggy Rometo, entre 2023 y 2024. El programa contó con conversaciones profundas y sinceras con invitados especiales. “Es inspirador para mí verla crear un espacio seguro para que las personas compartan honesta y abiertamente, para reír, llorar y saber que no están solas en el mundo”.

Si bien solían mostrarse como una familia numerosa y muy feliz, antes de que la enfermedad tomara por asalto el cuerpo del actor, vivieron momentos tristes. En varias oportunidades, Kimberly contó que sufrió cinco abortos espontáneos, dos de ellos consecutivos. De hecho, en 2019 le contó a People lo sola que se sintió ante esas experiencias. “Es muy duro, pero es importante hablar de ello”, dijo. “Esperamos tanto tiempo para contarles a las personas que estamos embarazadas, que la posibilidad de un aborto espontáneo ha disminuido. Pero mientras tanto, estás cansada, necesitas ayuda y estás pasando por uno de los momentos más difíciles de tu vida”.

La mujer del actor, Kimberly, sufrió un aborto espontáneo tan solo ocho meses después de haber atravesado la misma situación Instagram James Van Der Beek

James también compartió su perspectiva e indicó que el duelo debería ser parte del proceso de sanación. “Es natural razonar para superar el dolor”, explicó. “Sobre todo para los chicos. Pero quiero animar a la gente a que se dé el espacio para lamentar la pérdida de esa expectativa, de ese sueño. Pueden apoyarse mutuamente”, señaló.

Después de la llegada de Olivia, el 25 de septiembre de 2010, la familia se fue ampliando de manera acelerada. Joshua, llegó en marzo de 2012, seguido de Leah en enero de 2014, Emilia en marzo de 2016, Gwendolyn en junio de 2018 y Jeremiah en octubre de 2021.

En cada una de las entrevistas que brindaba, Van Der Beek hablaba con entusiasmo sobre sus seis hijos. “Hemos visto cómo con la llegada de cada uno de ellos, nuestras vidas cambiaron. Con cada uno de ellos surgen nuevas oportunidades y eso causa un efecto positivo en todos nosotros. El amor que se aporta a nuestro hogar ilumina a todos de una manera innegable”, le dijo a People, en 2019.

Fueron sus seis hijos junto con Kimberly el motor que lo llevó a aferrarse a la vida durante los últimos años. En junio de 2025, compartió un mensaje en sus redes en el que aseguraba que la paternidad fue “el honor más preciado” de su vida. “Le agradezco profundamente a mis hijos por enseñarme de nuevo a vivir, a reír, a amar y a estar presente en mi vida y en el mundo”, expresó. Y agregó: “Y gracias a mi esposa superheroína, que supera constantemente los límites de lo que yo pensaba que era capacidad humana. Los amo a todos con todo mi corazón”.

Nada de eso cambió desde el momento en el que recibió el temido diagnóstico. Entre lágrimas, el actor reveló en el programa Good Morning America, en 2024, que el apoyo de su familia lo conmovió. “Fue increíble. Realmente me ha enseñado lo que es el amor incondicional”, precisó.

En esa misma entrevista admitió una de las principales preocupaciones que surgieron una vez que recibió el diagnóstico fue cómo comunicarle a sus seis hijos lo que estaba pasando. Y, junto a su esposa Kimberly, decidió hacerlo de la manera más honesta posible. “Los chicos se dan cuenta cuando algo extraño ocurre. Saben si estás enfermo. Saben que no te sentís bien. Saben si sentís dolor”, explicó Van Der Beek. “Así que me piden, sobre todo los mayores, que sea sincero con ellos. Quieren estar al tanto de lo que me sucede”, explicó.

“Algunos son muy francos con sus miedos y hablan de ellos. Y otros manifiestan lo que sienten a través de sus comportamientos o se quedan muy callados”, contó. Y explicó: “Por más que yo siempre quise ser un súper papá, y por más que quiera protegerlos de verme con dolor o estrés, es bueno que se den cuenta de que la resiliencia no solo es algo que tienen y pueden desarrollar, sino que es lo mejor para ellos”.