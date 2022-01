Disney+: La era de hielo: las aventuras de Buck cumple su cometido, pero sin arriesgar demasiado

La era de hielo: las aventuras de Buck (The Ice Age Adventures of Buck Wild / Estados Unidos, 2022). Guion: Jim Hecht, Ray DeLaurentis y Will Schifrin. Elenco: con las voces de Simon Pegg, Utkarsh Ambudkar, Justina Machado, Vincent Tong y Aaron Harris. Dirección: John C. Donkin. Disponible en: Disney+. Nuestra opinión: buena.

La Era de hielo cumple veinte años. El primer film que se presentó como una original relectura de Tres padrinos, llegó a la pantalla grande en el 2002, permitiendo que Fox, rival de Pixar y Disney, encontrara una franquicia animada de gran rentabilidad. Pero las vueltas del destino (y de los negocios), llevaron a Diego, Sid, Manny y todo su grupo, a engrosar las filas de la competencia. Y luego de cinco películas lanzadas hasta 2016, este viernes llega a Disney+, La era de hielo: las aventuras de Buck, la atípica épica protagonizada por la frenética mustela, cuyo debut fue en La era de hielo 3.

En este sexto film de la saga, la historia comienza con las zarigüeyas Crash y Eddie, que deciden escapar de su hábitat para comenzar una nueva vida. Ese camino pronto los lleva al Mundo perdido, un lugar salvaje en el que viven hostiles dinosaurios de todo tipo. Pero allí se encontrarán a Buck, una criatura pequeña pero de gran temperamento, que conoce a la perfección los códigos de ese hábitat.

Para Crash y Eddie intentar adaptarse a una jungla llena de dinosaurios puede significar convertirse en la mejor opción para el desayuno, por ese motivo Buck los ayudará a escapar de ahí con vida. Pero a lo largo de esa aventura, la aparición de un peligroso dinosaurio llamado Orson hará de sus planes un verdadero infierno. Porque entre Buck y Orson, existe una vieja rivalidad. Años atrás, la mustela intentaba establecer una convivencia pacífica entre las criaturas del Mundo perdido, mientras que el villano solo creía en la superioridad de la raza más fuerte, cuyo deber era oprimir a los más débiles.

La era de hielo: las aventuras de Buck, se presenta como una nueva entrega de la saga, cuando en realidad parece más un spin off. Es evidente que después de cinco largometrajes, la intención es la de buscar alguna fórmula que permita revitalizar este universo, explorar en profundidad sitios que se conocieron ligeramente, o poner el acento en criaturas que hasta el momento habían ocupado un rol secundario. Y esa búsqueda llevó a Buck, un personaje rico y que gozaba de gran popularidad entre el público.

Orson, la nueva amenaza de la saga.

Pero el largometraje parece quedarse a medio camino. Si bien Buck efectivamente es un héroe carismático y tiene el encanto suficiente como para convertirse en la estrella de su propia historia, la aventura no termina de exprimir su potencial. La película no puede evitar aferrarse a un esquema con mucho cliché, un arco argumental que parte de presentar a un personaje aparentemente frívolo para luego dar paso a un momento emotivo, culminando el relato con una divertida batalla final (que sí esconde una agradable sorpresa). En realidad, no se trata de comprobar si esa fórmula está bien o mal ejecutada, sino que puede dejar gusto a poco en épocas de Pixar o de directores de animación que buscan explorar los límites del género.

La era del hielo: las aventuras de Buck alcanza para darle una bocanada de aire a una saga cuya última entrega había sido en el 2016. Sin embargo, el futuro de este universo se presenta como un verdadero interrogante. Si este episodio es un epílogo, o la promesa de contar nuevas historias en el mundo de Manny y compañía, solo el tiempo lo dirá.