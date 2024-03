Escuchar

En medio del clima de incertidumbre por el futuro del cine nacional y su fomento de parte del estado, el anuncio de la realización del BAFICI suena casi a milagro. Especialmente porque este año el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires festejará sus 25 años . Del 17 al 28 de abril, la muestra porteña exhibirá más de 260 películas distribuidas en 13 salas que incluyen al cine Gaumont, la Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530), el Cultural San Martín ( Sarmiento 1551), el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (Agustín R. Caffarena 51) y dos nuevas sedes: los complejos Cinépolis Plaza Houssay ( Av. Córdoba 2135) y Cacodelphia (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150). Las entradas, que saldrán a la venta de manera online el 9 de abril (luego se podrá adquirir de manera presencial en las diferentes sedes), tendrán un costo de $1500 para el público general y de $1200 para estudiantes y jubilados, cifras que por sí mismas dan cuenta del atractivo del festival organizado por el ministerio de cultura de la ciudad de Buenos Aires y dirigido por Javier Porta Fouz.

Para festejar el aniversario de la muestra, que se lleva a cabo sin interrupción desde 1999, el Bafici contará por primera vez en su historia con su propia web, https://bafici.org, dónde el público podrá conocer la programación, informarse sobre las actividades especiales y el resto del material necesario para estar al tanto de lo que sucederá durante los doce días que dura el festival cuyo punto de encuentro estará ubicado en el Teatro San Martín. Además, durante el Bafici de este año se publicará un libro junto con A sala llena, sobre los 25 años, titulado El libro de plata del Bafici.

El espacio de las películas de apertura y cierre de la muestra estará ocupado por films argentinos. Para dar comienzo al festival se proyectará School Privada Alfonsina Storni, una comedia dirigida por Lucía Seles que en la edición pasada se llevó el premio de la competencia argentina con el film Terminal Young. Para la película de cierre se anunció el estreno de Fuck You! El último show, un documental de José Luis García que retrata el recital de Sumo en el estadio Obras, en 1987.

Primeros anuncios

Isabel Sarli junto a Jorge Polaco, en el rodaje de La dama regresa Archivo

Entre los films que se presentarán durante el festival se destaca el estreno mundial de Jorge Polaco, un retrato del reconocido realizador dirigido por María Onis, al que también se homenajeará a diez años de su muerte con las proyecciones especiales de algunas de sus películas como La dama regresa y En el nombre del hijo. Otro reconocimiento al pasado del cine argentino se producirá a partir del documental sobre Eva Landeck, una de las realizadoras pioneras de la cinematografía nacional, Maldita Eva, dirigido por Pablo Spátola, que estará acompañado por la proyección de tres cortometrajes recuperados de la directora: Entremés, Horas extras y El empleo.

Después de hora, de Martin Scorsese (1985)

A modo de celebración de los 25 años de historia de la muestra en la sección Rescates se verán dos películas argentinas que pasaron por ediciones anteriores del BAFICI como Tan de repente de Diego Lerman y Las vidas posibles de Sandra Gugliotta. Mientras que en el segmento internacional de Rescates estarán, entre otras, Después de hora de Martin Scorsese y París, Texas de Wim Wenders . En la sección de Cine sobre cine, habrá films recientes sobre Jean-Luc Godard, (Godard par Godard de Florence Platarets), sobre Georg Wilhelm Pabst (Pandora’s Legacy de Angela Christlieb), sobre Ken Jacobs (Ken Jacobs - From Orchard Street to the Museum of Modern Art de Fred Riedel), sobre Luis Ospina (Ospina Cali Colombia de Jorge de Carvalho) y sobre Lorenza Mazzetti (Mentre parlavamo del fiume de Carla Vestroni).

En el siempre interesante apartado Trayectorias, una de las secciones más esperadas del festival se verán films de autores consagrados como Leme do destino del brasileño Julio Bressane; The Visitor, de Bruce LaBruce; Requiem, de Jonas Mekas; Cosmic Miniatures, de Alexander Kluge; Después de Un buen día, de Néstor Frenkel, L’Empire, de Bruno Dumont; MMXX, de Cristi Puiu, y Favoriten, de Ruth Beckermann, entre otros.