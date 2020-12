Los directores Martín Paladino y Edgardo Kevorkian, en acción y en los bares

Alejandro Rapetti Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de diciembre de 2020 • 14:01

"Los bares son claramente una marca de identidad de una ciudad", apunta Reynaldo Sietecase, y de alguna manera su reflexión condensa el espíritu de Bares de esquina de barrios perdidos (un documental hecho en cuarentena), de Martín Paladino y Edgardo Kevorkian, como reivindicación a estos lugares de pertenencia.

La película de casi media hora de duración acaba de estrenarse el viernes 18 diciembre por el Canal de YouTube de La Ruta del Café con Leche, justamente en tiempos atravesados por esta nueva normalidad que obligó a miles a abandonar el ritual sagrado del café de la esquina, ese espacio común repleto de historias mínimas que cuentan la identidad de una ciudad a través de sus personajes cotidianos.

"El 2020 será recordado como el año en el que cerraron los bares. Una nueva normalidad empujó a miles de personas a abandonar el bar de la esquina ese espacio que daba refugio a tanta compañía y tanta Soledad", es la leyenda con la que abre la pieza.

De alguna manera, Bares. viene a completar el circuito de Bares Notables de la ciudad de Buenos Ares, como una merecida reivindicación al viejo bar de barrio, "aquel que forjó amistades, amores y proyectos", incluso como parte del imaginario del rock argentino, con testimonios de figuras como Reynaldo Sietecase ("El bar es un espacio amable, como un útero, barcos en tierra"), Tute ("Me parecen fundamentales en la vida de las ciudades", Narda Lepes ("Café con leche se toma 70/30"), Pedro Saborido ("Me tomaría un café con Perón y Lennon. Evita, no sé si es más de ir a tomar un helado"), Ernestina Pais ("Yo siempre fui amante de los bares, me encantaba ir cuando me rateaba del cole"), Soledad Villamil ("Muchas veces me gusta escuchar en secreto conversaciones de otras mesas"), Manuel Moretti ("Yo fui mozo en el bar El Taller, donde conocí a varios de los Virus y algunos de Los Redondos"), Diego Frenkel ("He frecuentado muchos bares en mi vida, la gente me conoce por el bar Rodney"); Enrique Symns ("El bar es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de libertad, el peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo"), Antonio Birabent ("A veces los mejores bares son los más comunes"), y otros tantos como Daniel Pipi Piazzolla, Cucuza Castiello, Humphrey Inzillo y Enrique Spinelli.

El bar Oriente

Básicamente el documental rescata al bar de barrio como un lugar de pertenencia y de cobijo, allí donde sus "parroquianos" se sienten cómodos, identificados, donde el mozo los reconoce y sabe de sus gustos. Surgió con la idea de escribir un libro, luego cobró vida en las redes sociales, donde reunieron mucha información e historias de vida y finalmente dio a luz en formato documental. En cualquier caso, Bares de esquina de barrios perdidos rescata la idea de que un mundo sin bares sería anodino y bastante más triste.

Conforme a los criterios de Más información