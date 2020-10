Eddie Redmayne sobre El juicio de los 7 de Chicago 01:14

13 de octubre de 2020

Este viernes, Netflix estrena uno de los títulos clave del año, El juicio de los 7 de Chicago. El film se basa en la historia real de ocho activistas que fueron sometidos a un juicio injusto, acusados de promover la violencia contra la policía en una serie de protestas en contra de la Guerra de Vietnam. Este título escrito y dirigido por Aaron Sorkin es un poderoso relato sobre las manipulaciones gubernamentales y la importancia de las marchas como herramienta para luchar contra el establishment.

En el film, Eddie Redmayne brilla en su interpretación de Tom Hayden, una de las caras más importantes de ese grupo llevado ante la ley. Por ese motivo, repasamos la carrera del actor británico, con el que LA NACION dialogó para saber qué esperar de este gran largometraje.

Sus años iniciales, entre las pasarelas y las tablas

Nacido en Londres en 1982, a Eddie Redmayne no le tomó demasiado tiempo descubrir que el de la actuación era su mundo. Compañero en la universidad del Príncipe William, con el que llegó a compartir equipo de rugby, Eddie dio un importante paso cuando a los veinte años debutó en teatro con una puesta de Noche de reyes, de William Shakespeare. A pesar de algunos temores personales (le daban vergüenza sus pecas y le preocupaba que el daltonismo afectara su desempeño), él no dio marcha atrás y pronto su nombre empezó a ganar peso. Luego de ser considerado una de las mayores revelaciones de la escena teatral inglesa, en 2009 Broadway le dio la bienvenida; y allí ganó en 2010 el Tony a "Mejor actor de reparto" por su trabajo en Red, de John Logan.

En la primera década del siglo XXI, Redmayne se consolidó también en las pantallas grande y chica. Si bien los protagónicos aún se le escapaban, sí logro destacarse por sus roles en La otra Bolena, El buen pastor o Mi semana con Marilyn. Por esa época, Eddie transitó el rubro del modelaje. El actor se convirtió en una de las figuras más prometedoras de las pasarelas, compartiendo escenario con Cara Delevigne, e ilustrando portadas de revistas como Vanity Fair o GQ. Esa última publicación, en el año 2015, lo coronó como el británico mejor vestido.

Su gran llegada a Hollywood

Luego de pequeños papeles con los que empezó a ganar prestigio en Hollywood, su consagración llegó en 2014, cuando compuso a un joven Stephen Hawking en La teoría del todo. Redmayne estuvo a la altura del desafío, y por ese trabajo ganó un Oscar en la categoría Mejor actor, derrotando a nombres consagrados como Michael Keaton, o a otros ingleses que también forjaban su nombre en Hollywood, como Benedict Cumberbatch.

En 2015, a Eddie le tocó nuevamente interpretar a una figura real en La chica danesa. En ese largometraje personificó a Lili Elbe, la primera mujer transgénero que se sometió a una operación de cambio de sexo. Tanto en Hollywood como en Europa, él se había convertido en un artista de enorme prestigio. Sus trabajos eran sinónimo de premios y los directores más importantes se disputaban a un intérprete que parecía no tener techo. Y en ese momento, Redmayne pensó que era hora de sumarse a una de sus sagas favoritas: Star Wars.

La llegada al universo Harry Potter

Con El despertar de la fuerza en preproducción, Eddie se presentó en el casting para Kylo Ren, el nuevo villano de la trilogía (que finalmente interpretó Adam Driver). En una decisión de la que luego se arrepintió, Redmayne realizó en su audición una imitación de Darth Vader: "Me evaluó una excelente directora de casting llamada Nina Gold, una mujer maravillosa. Entonces me metí en personaje, pero después de intentar siete veces algo que pareciera un villano, Nina me miró y me dijo, "Eddie, aparte de esto que vimos, ¿tenés más?". Ahí mismo entendí que bueno, el sueño de mi infancia de pertenecer a Star Wars no iba a concretarse".

Así fue como de una franquicia saltó a la otra, y Eddie se convirtió en el gran protagonista de Animales fantásticos y dónde encontrarlos. El interés del británico por formar parte de esos títulos se remonta a comienzos de 2000, cuando se presentó a un casting en Harry Potter. Sobre eso, él confesó en una nota con Empire: "Mientras estaba en la universidad, audicioné para Tom Riddle. No me fue nada bien y jamás volvieron a llamarme. A lo largo de los siguientes años, siempre soñé con la posibilidad de hacer un personaje de la familia Weasley, pero desafortunadamente eso jamás sucedió". Sin embargo, el mundo del niño mago le dio revancha al actor.

Cuando Warner Brothers dio luz verde a Animales fantásticos y dónde encontarlos, el productor David Heyman tenía muy en claro a quién quería como estrella principal. "Desde el primer momento, Eddie Redmayne fue nuestra primera y única opción", confesó Heyman en una nota, y agregó: "No solo tiene un look de alguien que perfectamente podría vivir en los veinte, sino que también cuenta con todos los ingredientes para componer a Newt. Es inteligente, divertido, netamente británico y terriblemente simpático, casi como un extraño que se encuentra más cómodo con sus bestias que entre otras personas". De ese modo, Redmayne fue la cara de esa taquillera saga que ya cuenta con dos películas, y una tercera que pronto se empezará a filmar.

Su mirada sobre Los 7 de Chicago

En un año atravesado por las consecuencias de la pandemia, los servicios de streaming se convirtieron en el hogar de muchos films cuyo destino eran las salas de cine. De esa manera, El juicio de los 7 de Chicago se convirtió en un largometraje que encontró en Netflix su plataforma de lanzamiento. En una película que se posiciona como favorita para los Oscar 2021, Eddie Redmayne interpreta a Tom Hayden, un ferviente activista crítico de la guerra de Viernam.

Eddie Redmayne en la piel del activista Tom Hayden Crédito: Netflix

A lo largo de la historia, Hayden muestra muchos matices. No porque dude sobre su compromiso con la causa, sino por su manera de comprender la lucha activista, más pragmática y mucho menos radical que la de otros compañeros de ruta, como Abbie Hoffman (Sacha Baron Cohen) o Jerry Rubin (Jeremy Strong). En esta película, Sorkin logra un contundente retrato de época, armado a partir de los brutales recursos ejecutados por la ley en nombre de las instituciones, con las luchas intestinas de un grupo unido en su objetivo, pero dividido en sus metodologías.

Casualidad o destino, la carrera del actor está atravesada por el desafío de interpretar a personas de peso histórico, como le sucedió en las mencionadas La teoría del todo o La chica danesa, a los que también se les debe agregar roles como el del meteorólogo del siglo XVII, James Glaisher, en Los Aeronautas o William Stafford, segundo marido de María Bolena (para el film La otra Bolena). Por ese motivo, para acercarse a Tom Hayden, Redmayne hizo un profundo estudio que destacó así: "Cuando me toca componer una figura histórica, primero comienzo a leer todo lo que esté a mi alcance sobre esa persona. Gracias a internet, ese trabajo es fascinante porque uno puede acceder a muchas aspectos distintos de alguien. Podés ver en YouTube imágenes de archivo, o escuchar viejas grabaciones. Luego de varios meses de dedicarme a esa tarea, hago a un lado lo aprendido, esperando conservar en mí la esencia de lo estudiado. Y a partir de ahí todo se trata de interpretar los textos, o en este caso las palabras de Aaron Sorkin, e interactuar con el resto de los actores con la esperanza que todo lo aprendido y lo elaborado de alguna manera pueda emerger".

Jane Fonda es una comprometida activista, y la gran exposición que le brinda ser una estrella de Hollywood, la aprovecha para visibilizar las causas con las que está comprometida. Sin ir más lejos, la actriz de Barbarella llegó a ser arrestada cuatro veces en 2019 por participar de protestas contra el cambio climático. La importancia que para Fonda tiene el activismo es algo que la vincula profundamente con Tom Hayden, con quien estuvo casada casi veinte años. Redmayne le contó a LA NACION que no se acercó a Jane Fonda como parte de su estudio sobre Hayden, pero sí destacó: "Este pequeño momento retratado en el film transcurre antes de que Tom conociera a Jane. Sin embargo, vi un documental muy importante sobre la vida de ella, en el que Tom aparece mucho. En su página web también estudié un hermoso artículo sobre Hayden escrito por ella, y cómo el día antes de morir, Tom le dijo que ver personas determinadas a dar sus vidas por algo en lo que creen fue una cosa que cambió su vida para siempre. Y ese mensaje me resultó muy conmovedor, y lo tuve muy presente durante todo el proceso de filmación".

No cuesta mucho imaginar que, de estar vivo, a Tom Hayden no lo hubiera detenido la pandemia si consideraba que debía salir a la calle a marchar por causas justas. En el contexto de una Estados Unidos dirigida por Donald Trump, es casi imposible pensarlo encerrado en su casa esperando que todo pase. Porque como se verá en el largometraje, Hayden era alguien decidido a luchar para promover un cambio. Y voluntaria o involuntariamente, El juicio de los 7 de Chicago es un título que dialoga con el presente, y sobre eso Redmayne opina: "En lo particular, este relato se refiere a Estados Unidos. Pero a una escala global tiene ese eslogan que dice 'todo el mundo está mirando', y las ramificaciones de eso son enormes. Lo que pienso es que, por ejemplo, está el Black Lives Matter, que es un movimiento en sí mismo y que está profundamente vinculado al racismo sistémico. Por otro lado, también existieron las protestas de 1968 por Vietnam, como también hubo otros movimientos por los derechos civiles, por los derechos de las mujeres, y al año siguiente de lo visto en la película se produjeron los disturbios de Stonewall. Entonces son muchas las similitudes con lo que podemos ver que sucede ahora. Supongo que el mensaje es que en algunos aspectos hemos evolucionado, pero en otros no lo hemos hecho en absoluto. Y debemos prestarle atención a eso, ocuparnos y hacer algo. Y siento que eso lo que el mundo está haciendo en este momento".

El juicio de los 7 de Chicago estará disponible en Netflix a partir del 16 de octubre.

