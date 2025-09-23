Homo Argentum: esto es lo último que se sabe de su llegada a las plataformas de streaming
La exitosa película protagonizada por Guillermo Francella ya tiene fecha y plataforma confirmada para su estreno en formato digital, tras un notable paso por las salas de cine
La película argentina Homo Argentum, un fenómeno de taquilla protagonizado por Guillermo Francella y dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat, generó gran expectativa sobre su desembarco en las plataformas de streaming. Tras un éxito que superó las expectativas en cines, se confirmó su fecha de estreno en la pantalla chica para quienes no pudieron disfrutar el film en el cine o para aquellos que la quieren volver a ver.
¿Cuándo se estrena Homo Argentum en streaming?
La fecha oficial de estreno de la película en plataformas de streaming se fijó para el 19 de diciembre. Esta confirmación llega después de semanas de especulación y un rendimiento excepcional en las salas de cine, que llevó a la distribuidora a demorar su lanzamiento online, puesto que se esperaba que esté disponible de forma online a fines de septiembre o principios de octubre. El film, que mantuvo un liderazgo holgado en la cartelera local durante un período prolongado, finalmente estará disponible para el público argentino antes de fin de año, permitiendo a una audiencia más amplia acceder a esta aclamada producción.
¿En qué plataforma de streaming estará disponible Homo Argentum?
Homo Argentum estará disponible exclusivamente en el catálogo de la plataforma Disney+. La compañía, que también actúa como distribuidora local del largometraje, posee los derechos para su difusión digital, asegurando así su llegada a los suscriptores de este servicio. Los interesados podrán disfrutar de esta producción original desde la comodidad de sus hogares por este medio a fines de este año, sumándose a la oferta de contenido de la reconocida plataforma.
¿Por qué se demoró el estreno en streaming de Homo Argentum?
El éxito rotundo del film en las salas de cine es la principal razón detrás de la decisión de Disney de posponer su lanzamiento en streaming. Habitualmente, las plataformas suelen incorporar películas a su catálogo entre 40 y 60 días después de su estreno en cines. Sin embargo, la sostenida convocatoria de la película de Francella llevó a extender significativamente este período para maximizar su rendimiento en taquilla antes de su llegada a los hogares argentinos. La estrategia de prolongar su exclusividad en pantalla grande se justificó plenamente por el liderazgo constante de la película en la cartelera local.
¿Cuál es el costo de la suscripción a Disney+?
Para quienes están interesados en ver Homo Argentum por Disney, cabe recordar que es una plataforma paga de contenido audiovisual. La suscripción mensual a este servicio tiene un costo que parte desde los $9999. Dicho servicio se contrata directamente en su página oficial, ofreciendo acceso a un amplio catálogo de películas, series y documentales, que incluye producciones originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.
¿De qué trata Homo Argentum?
Homo Argentum presenta 16 historias independientes que varían en duración, desde uno hasta 12 minutos. En cada una de ellas, Guillermo Francella encarna diferentes personajes que, a pesar de sus particularidades individuales, comparten la inconfundible nacionalidad argentina. Aunque cada “viñeta” funciona como una historia autónoma, la combinación de todas construye una profunda y multifacética reflexión sobre la realidad actual del país.
El film aborda esta realidad con un tono de comedia y una incisiva crítica social, buscando explorar con humor, ironía y autocrítica el “gen argentino” y las complejas particularidades de la cultura nacional.
