Jeremy Allen White es Bruce Springsteen en el adelanto de la biopic sobre el músico

El cocinero temperamental, el heredero inmaduro y el padre desesperado de las series se reúnen en el trailer de Springsteen: música de ninguna parte, la biopic dedicada a Bruce Springsteen que se estrenará en octubre. En el adelanto que se dio a conocer este miércoles 18, Jeremy Allen White, el protagonista de la serie El Oso -cuya cuarta temporada llega el 25 de junio-, aparece como el músico en un punto crucial de su carrera: la producción del álbum Nebraska, editado en 1982. Jeremy Strong, el recordado Kendall de Succession, interpreta a Jon Landau, el manager de Springsteen, mientras que el británico Stephen Graham, actor y productor de la serie dramática Adolescencia, encarna a Douglas, el padre del músico.

Dirigida por Scott Cooper, el realizador de Loco corazón, el film por el que Jeff Bridges ganó un Oscar interpretando a una estrella de la música country en decadencia, la película está basada en el libro de Warren Zanes y cuenta con el visto bueno del propio Springsteen.

Al igual que sucedió este año con Un completo desconocido, la biopic sobre Bob Dylan que se concentró en un periodo de la carrera y la vida del legendario compositor. En Música de ninguna parte el foco está puesto en la creación de Nebraska, cuando Springsteen empezaba a lidiar con los aspectos menos esperados de la fama, con sus propios traumas del pasado y a establecer el profundo vínculo creativo y afectivo que lo une a Landau desde entonces.

Jeremy Allen White y Jeremy Strong en una escena de la película que se estrena en octubre 20th Century Studios

“Hacer Springsteen: música de ninguna parte fue profundamente conmovedor, ya que me permitió adentrarme en el alma de un artista que admiro hace mucho tiempo y ser testigo de la vulnerabilidad y la fuerza detrás de su música. La experiencia se sintió como un viaje a través de los recuerdos, los mitos y la verdad, pero por sobre todo, fue un privilegio llevar esa cruda honestidad emocional a la pantalla, y hacerlo me transformó. No puedo agradecer lo suficiente a Bruce y Jon Landau por permitirme contar su historia”, comentó Cooper al finalizar el rodaje realizado en Nueva Jersey que recibió la visita del músico de 75 años.

Bruce Springsteen por dos: el músico visitó el rodaje de la película sobre su vida que protagoniza White Bobby Bank - GC Images

Cuando se anunció el proyecto, Springsteen contó en una entrevista con Variety que en principio la propuesta le sonó divertida. “Es un concepto interesante porque solo cubre un par de años de mi vida. Transcurre en 1981 y 1982 y gira en torno a la creación de ese álbum en particular, que hice en simultáneo con las grabaciones de Born in the USA y al mismo tiempo que atravesaba problemas personales con los que tuve que lidiar toda mi vida. Pero aún así es un guion fantástico”, explicó el músico.

Dos íconos

El recorte temporal inevitablemente provocará comparaciones entre Springsteen: música de ninguna parte y Un completo desconocido que al utilizar ese recurso narrativo para reflejar los primeros años de Dylan en la escena folk consiguió sacar a las biopics de los caminos más usuales y adocenados y logró ser un éxito tanto desde el punto de vista artístico como comercial. Incluso formó parte de la conversación durante la temporada de premios. Un recorrido que, muchos pronostican, será también el de este nuevo film.

Una escena de Springsteen: música de ninguna parte 20th Century Studios

En el trailer lanzado hoy se revelan algunos de los aspectos de su vida a comienzo de los años ochenta y el proceso de la grabación del disco Nebraska, realizado en una grabadora de 4 pistas en la habitación de Springsteen en Nueva Jersey, un disco acústico considerado entre lo mejor de su obra. Además, se ve a White -con lentes de contacto, que ocultan sus ojos claros- sobre el escenario interpretando “Born to Run”, una de las canciones insignia de su tercer álbum lanzado en 1975, y junto a Odessa Young, la actriz que interpreta a Faye, su interés romántico.

El elenco de la película se completa con Paul Walter Hauser como el técnico de guitarra Mike Batlan; Gaby Hoffman como Adele, la madre de Springsteen; Marc Maron como el productor musical Chuck Plotkin; David Krumholtz como el ejecutivo de Columbia, Al Teller y el actor de Broadway Johnny Cannizzaro quién interpreta a Steven Van Zandt, histórico integrante de la Springsteen E Street Band y futuro protagonista de Los Soprano, la serie basada en Nueva Jersey en la que interpretó a Silvio Dante, la mano derecha de Tony Soprano.