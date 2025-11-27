La escena de amor entre Ariana Grande y Jonathan Bailey que fue eliminada de Wicked: Por siempre

Desde que Wicked: Por siempre llegó a los cines que no se habla de otra cosa. Primero, fue el sorpresivo ataque de un fanático a Ariana Grande durante la avant première en Singapur. Luego, la llamativa sobreprotección de Cynthia Erivo para con la actriz y cantante durante toda la gira promocional. Y en las últimas horas, una escena romántica eliminada entre la protagonista y Jonathan Bailey volvió a instalar al film en el centro del foco mediático.

En esta adaptación cinematográfica, Bailey interpreta a Fiyero, un príncipe cuyas lealtades y amor están divididos entre Glinda (Ariana Grande) y Elphaba (Cynthia Erivo). Al comienzo de esta segunda entrega, el galán parece que se decide por Glinda mientras el Mago de Oz (Jeff Goldblum) intenta mantener el control sobre la tierra durante su conflicto con Elphaba. Sin embargo, la boda es interrumpida por la bruja malvada del Oeste y el novio se une a ella, abandonando su compromiso con Glinda.

Según reveló una de las guionistas de la película, hubo una escena romántica entre Grande y Bailey que debió ser eliminada. “Cortamos una escena entre Fiyero y Glinda en la que se besaban; era romántica y hermosa, pero un poco apasionada”, le reveló Dana Fox a Deadline cuando el medio le preguntó qué escenas no llegaron al montaje final de la película y cuáles desearía que se hubieran conservado.

En la saga, Jonathan Bailey interpreta a Fiyero un príncipe cuyas lealtades y amor están divididos entre Glinda (Ariana Grande) y Elphaba (Cynthia Erivo) KENA BETANCUR - AFP

Tras remarcar que las tomas eliminadas se “cortaron por las razones correctas”, la escritora aclaró que la decisión no tuvo que ver con el tono “hot” de la secuencia, sino porque interfería con la decisión final de Fiyero de ponerse del lado de Elphaba y apostar todo por ella. “Ver eso hizo que fuera muy difícil verlo tomar la decisión de estar con Elphaba y también hizo muy difícil aceptar que Elphaba se escapara con él”, explicó.

“Era demasiado real que él y Glinda sintieran algo juntos. Era como si sintiera que realmente la amaba, y que le importa mucho, no me malinterpreten. Pero le gusta de una manera diferente”, agregó. Si bien no dio muchos detalles sobre esta escena de los protagonistas besándose, Fox la definió como “demasiado romántica”.

Grande y Eviro en una escena de Wicked: Por siempre Universal

“Pensé: ‘Nos va a estallar la cabeza cuando al final no la elija. Y entonces odiaremos a Elphaba, Glinda y Fiyero’. Así que creo que fue un buen corte porque era tan adorable que simplemente no iban a poder soportarlo”, opinó en relación con ese romance frustrado entre Glinda y Fiyero.

¿Se viene la tercera?

El éxito de esta entrega (rompió récords de taquilla durante el primer fin de semana) hizo que las especulaciones sobre una tercera se pongan en marcha. “Bueno, me sentiría honrada si alguien me pidiera formar parte de Wicked 3. Creo que son personajes tan queridos que me encanta la idea de que podamos reencontrarnos con ellos algún día", lanzó dejando la puerta abierta, aunque enseguida advirtió que su hija le pidió una precuela de la historia. “A veces pienso que las mejores cosas de la vida son las que quieres cuidar, como si fueran los tesoros más delicados. Y a veces eso significa no pisar aquello que es muy, muy bueno”, reflexionó.

Ariana Grande contó como esta película cambió su vida y su carrera JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, Ariana grande advirtió que Wicked: Por siempre no es una despedida y confesó lo que significó ser parte de esta trama para ella: “Estos personajes siempre serán parte de nuestros corazones. Han cambiado nuestras vidas irrevocablemente y para siempre, y estoy muy agradecida por eso”.

En el caso de Jonathan Bailey, el actor dijo que hay “potencial” para que las historias de los personajes continúen. “El mundo es tan increíble... ¿Quién sabe?”, lanzó durante una conversación con Esquire.

“Hay muchas ideas dando vueltas ahora mismo”, declaró su director Jon M. Chu a Variety en el estreno en Nueva York mientras revelaba que su hija de 8 años ya está escribiendo una historia sobre el origen de Fiyero.“Ella escribió todo este comienzo, que me encanta. Ya veremos. Disfrutemos de este viaje primero”, dijo no cerrando la puerta.