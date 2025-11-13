Susto en la alfombra roja: el momento en que Cynthia Erivo rescató a Ariana Grande de un acosador, en Singapur

Es uno de los males de estos tiempos: hay personas que por un par de likes en sus redes sociales son capaces de todo. Incluso, de hacer sentir mal a otra persona o, directamente, atacarla o acosarla. Eso es lo que suele hacer “Pyjama Man”, un influencer singapurense conocido por irrumpir en shows, conciertos y eventos para molestar a los artistas y subir el momento en las redes. Este jueves, la víctima fue Ariana Grande, pero la actriz y cantante contaba con su propia heroína, Cynthia Erivo.

Disturbios en los premiere en Singapur

Las dos se encontraban en Singapur, junto a Michelle Yeoh y Jeff Goldwin para participar del estreno de su nueva película, Wicked: Por siempre. Justamente, el hecho ocurrió cuando las estrellas llegaron al Universal Studios Singapore, donde se llevó a cabo el glamoroso estreno. En varios videos grabados desde distintos ángulos, se ve a Grande caminando por la alfombra de baldosas amarillas montada especialmente para la ocasión junto a sus compañeros elenco, cuando un hombre con camisa blanca y pantalones cortos corre hacia ella, la agarra con sus dos brazos y empuja su cuerpo hacia el de él.

Todo ocurrió en cuestión de segundos: mientras Grande, totalmente en shock, intentaba escapar del “abrazo” del hombre, que tenía el pelo largo y negro con mechas azules teñidas, se ve a Erivo abalanzándose hacia ellos y separándolos. Mientras la artista inglesa le gritaba al agresor, miembros de seguridad intervinieron para retirarlo del lugar.

This is assault. Touching, and grabbing people without their consent is assault. Ariana Grande was assaulted and the person who did it thinks he’s cool for doing it. I’m so fucking livid. The entitlement of “fans”is grotesque.



I’m glad Cynthia Erivo was there, I’m glad… pic.twitter.com/4JFfJE0mpU — 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎𝙷𝚎𝚊𝚛𝚍𝙰𝚕𝚘𝚗𝚎 🇨🇦 (@LeaveHeardAlone) November 13, 2025

En las imágenes, Grande parece visiblemente afectada por el incidente, y se nota que respira profundamente, mientras Erivo y Yeoh la consuelan. Los fans identificaron rápidamente al acosador como Johnson Wen, conocido en internet como Pyjama Man y minutos después, el mismo Wen publicó, orgulloso, su propio video del incidente en su cuenta de Instagram. Junto a las imágenes, escribió: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar contigo a la alfombra amarilla”.

Wen es conocido en su país por colarse en eventos de famosos y compartir el contenido en sus redes para acumular likes y lograr más visibilidad. En junio, de hecho, ocurrió algo parecido durante un recital de Katy Perry, cuando el hombre irrumpió en el escenario sorprendiendo a la cantante. Un mes después, hizo lo mismo durante un show de The Weeknd, y en los dos casos fue sacado del lugar por guardias de seguridad.

Este incidente no fue uno más para Grande, que en varias oportunidades se refirió a su lucha contra el trastorno de estrés postraumático que le provocó el atentando en el Manchester Arena, en 2017: mientras ella brindaba un show, una bomba estalló en el lugar, matando a 22 personas.

“Sí, es algo real. Conozco a esas familias y a mis fans, y todos allí también lo vivieron intensamente”, declaró Grande a British Vogue en 2018. “Es difícil hablar de ello porque muchísimas personas han sufrido pérdidas terribles… Siento que ni siquiera debería hablar de mi propia experiencia. Creo que nunca voy a poder hablar de eso sin llorar”, agregó.

Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana grande como Galinda para Wicked (Wicked Movie)

En esa misma entrevista, la artista explicó que aquel atentado y sus consecuencias dispararon su ansiedad: “Creo que mucha gente sufre de ansiedad, sobre todo en estos tiempos. Yo siempre la he sufrido, pero nunca había hablado sobre eso, simplemente porque pensaba que todo el mundo la tenía... Pero cuando volví a casa de la gira [en septiembre de 2017] fue la crisis más grave que he tenido nunca”.

En esta segunda película de la saga que transcurre en el mudo de Oz, tras desafiar el régimen totalitario del Mago en Oz, Elphaba (Erivo) debe lidiar con su identidad como la “Bruja Mala del Oeste”, mientras que Glinda (Grande) recibió el título de “Glinda la Buena” y el estatus público de defensora de la nación contra Elphaba. En ese contexto, las dos brujas deberán tomar decisiones que sellarán sus destinos.