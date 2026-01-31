Ariana Grande y su opinión frente a la portada de una revista en la que apareció con seis dedos

Ariana Grande es una de las artistas más influyentes de la actualidad. Su carrera como actriz y cantante es seguida con absoluto interés por millones de sus fans, que celebran cada uno de sus pasos profesionales. Y al contar con una sólida base de público en todas las latitudes es que protagoniza importantes campañas en numerosos países. Pero fue justamente en Japón, en donde la portada de una importante revista que la tiene como figura principal, llamó la atención por un curioso motivo.

En el último número de la edición japonesa de la revista Vogue, la nota de portada está dedicada a la estrella de Wicked. Y si bien la imagen recibió numerosos elogios, pronto llamó la atención un evidente error, y es que en su mano izquierda, Ariana tiene seis dedos. Aunque desde la cuenta oficial de dicha publicación no tardaron en corregir el error y dejarle cinco dedos a la cantante, la versión original no tardó en viralizarse en redes sociales.

Ariana Grande no finjió su sorpresa

La imagen con seis dedos logró un efecto rebote tan grande, que llegó incluso a oídos de la mismísima estrella de la imagen. En uno de los comentarios, y con mucho sentido del humor, Ariana expresó: “¡Dios mío, qué genial! Hace tiempo que vengo diciendo que necesito algunas falanges adicionales para poder comenzar un álbum. ¡Agradecida por esto!

La reacción de la cantante Captura

En una línea similar, muchos usuarios compartieron sus opiniones en redes sociales sobre el grosero error, y apuntaron sus críticas o a un descuido en el uso del Photoshop, o a una notable equivocación en la utilización de inteligencia artificial.

Los elogios de Barbra Streisand

Ariana Grande CHRIS DELMAS - AFP

Luego de un 2025 marcado por el éxito de Wicked y su regreso al centro de la escena, Ariana Grande tiene motivos para festejar: Barbra Streisand, una de las figuras más trascendentes del espectáculo mundial y una de sus grandes referentes artísticas, destacó su talento y su presente en un emotivo mensaje. “Me alegró el día, el año y la vida”, expresó la cantante, sin poder ocultar su alegría.

En el mensaje que compartió de forma pública, Streisand elogió el trabajo reciente de Grande en el famoso film de fantasía que narra la historia de las brujas de Oz, película que significó su gran regreso al cine. La respuesta de la cantante no tardó en llegar y fue publicada en sus redes sociales, donde no ocultó la emoción que sintió por el reconocimiento recibido.

Barbara streisand y Ariana Grande @barbrastreisand

El ida y vuelta arrancó luego de que la multipremiada actriz hablara de Grande después de su participación como presentadora de Saturday Night Live en Instagram: junto con una dulce foto antigua de ellas dos, enumeró los talentos de la intérprete de “Thank U, Next”.

“Ariana es una mujer joven con un talento increíble. Tiene una voz hermosa como nadie, y mucho más. ¡Puede actuar, puede bailar, puede ser divertida! También es dulce, amable y considerada. Estoy muy orgulloso de ti Ariana y gracias por cantar conmigo en mi álbum…”, fueron las palabras de Streisand. “P.D. estuviste maravillosa en Saturday Night Live y te veías tan bonita”, sumó al final.

“¿Qué?”, reaccionó sorprendida Grande en un primer mensaje que le dejó a su idola en ese mismo posteo. Luego, más tranquila, se explayó: “¡Barbra! ¿¡Qué!? Dios mío. ¡Qué sorpresa! Muchísimas gracias por este gesto tan generoso. Me alegraste el día, el año y la vida. Esto significa muchísimo para mí, viniendo de vos. Te quiero mucho. Te extraño y espero poder abrazarte pronto. Todo mi cariño y agradecimiento. Gracias”,

Grande también compartió el posteo de Streisand en su cuenta de Instagram y agregó más palabras de agradecimiento para la protagonista de Yentl. “Estoy llorando. Qué está pasando”, sumó con varios emojis alusivos. “Mi reina adorada”, cerró.