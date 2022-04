El macabro caso real que reapareció en Netflix: fue secuestrada dos veces y hoy triunfa como actriz

Al parecer, Netflix encontró en las producciones de atroces crímenes del pasado un contenido que sus suscriptores adoran. A pesar de que algunos documentales fueron estrenados hace varios años, la plataforma sabe que su público los anhela y una y otra vez vuelven a ser tendencia en su catálogo.

Muchos fanáticos de esta categoría habrán maratoneado Las cintas de Ted Bundy, La desaparición de Madeleine McCann, Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen, El destripador de Yorkshire, entre otros. En este listado de crímenes reales, en Netflix reflotó y volvió a figurar entre los contenidos más vistos el estremecedor documental Abducted in plain sight estrenado en el 2017 y cuya historia puede superar cualquiera otro relato de asesinos seriales.

Con crudas imágenes de archivo y declaraciones de los propios protagonistas, incluyendo a la víctima, Netflix recreó en una producción de una hora y media los sucesos que comenzaron en 1974 en Pocatello, una ciudad de 40 mil habitantes del estado de Idaho. Un matrimonio, el de Robert Broberg y Mary Ann, forjó una amistad íntima con se vecino, Robert Berchtold. Pero jamás imaginaron que un vínculo íntimo desencadenaría una historia de tenebrosa.

Tráiler oficial de Abducted in plain sight

Los secuestros

La estrecha relación hizo que Jan, Karen y Susan, hijas del matrimonio, vieran a Robert Berchtold como un segundo padre. De esta manera, el sujeto se metió en el círculo íntimo de la familia. Dos años después de haberlo conocido, durante una excursión a caballo que Berchtold realizó con las niñas tras la aprobación de su madre, comenzó el terror.

El escalofriante caso Broberg: una niña de 12 años, raptada dos veces por un amigo de su familia

En esa aventura, Jan, la hija del medio, fue drogada y secuestrada por el vecino, al que veía como un padre y al que cariñosamente llamaba “B”. Ambos desaparecieron y la niña de 12 años, que confiaba plenamente en el hombre, nunca se percató de lo sucedido. Durante el primer secuestro, Roberto Berchtold le hizo creer a la chica que los extraterrestres los habían abducido “ya que ambos eran mitad extraterrestres y mitad humanos”.

“Literalmente hice todo lo que los extraterrestres me dijeron que hiciera, porque amenazaron con llevarse a mi hermana pequeña si no cumplía la misión”, recordó Jan en el documental.

Con esta insólita historia, le afirmó a la niña que “debían tener hijos juntos” llegado el momento para la supervivencia de la especie. Así la tuvo durante un mes en una habitación de una casa en México donde la limpiaba, la alimentaba y le contaba esas historias falsas. También, la violaba como parte de su macabro y repudiable “plan”. Al mes de su desaparición, el FBI dio con Berchtold, lo detuvo y lo mandaron a un hospital psiquiátrico.

Afortunadamente, la pequeña Jan regresó con su familia y comenzó un proceso de recuperación psicológica con especialistas para sobreponerse a la experiencia traumática. Pero Jan estaba demasiado aterrada para revelar lo sucedido con la historia de los extraterrestres, y muy asustada para contar acerca de los abusos.

Sin embargo, la escalofriante historia no terminó allí. Dos años después, Robert Berchtold fue dado de alta y, obsesionado por Jan, volvió a secuestrarla cuando la niña ni siquiera se había recompuesto completamente del anterior hecho. En esta ocasión, a sus 14 años, la hija de Robert Broberg y Mary Ann fue recluida en California.

Berchtold abusó de ella durante cuatros meses y se hizo pasar por agente de la CIA para que unas monjas reciban a la joven como refugiada por la crisis del Líbano de 1958. Allí volvió a ser rescatada por el FBI y debió afrontar un arduo proceso de recuperación ya que sufrió pensamientos suicidas y depresión.

Jan contó su historia como parte del documental Abducted in Plain Sight

Por su parte, Berchtold fue detenido y atravesó una pena de 15 años de cárcel por violación y abuso sexual contra Jan, pero se suicidó antes de cumplir la condena.

Recuperación

Luego de los tormentosos secuestros que sufrió Jan, durante la siguiente década fue contando paulatinamente lo ocurrido, con ayuda de profesionales. A medida que iba recuperándose apostó a formarse como actriz y logró consolidarse como una estrella luego de protagonizar muchos largometrajes.

Entre las películas que interpretó se destacó en Slaughter of the Innocents, Poof Point, Message in a Cell Phone (Disney), The Secret Keeper, Bug Off , Hope For Troubled Teens, entre otras.

Por su parte, pudo recomponer su vida amorosa, se casó con Larry Felt con quien tuvo un hijo. Actualmente, sigue dedicándose a la actuación y, aunque las marcas de la traumática experiencia la acompañarán por siempre, supo recomponerse al aterrador momento que vivió y cumplió el sueño de ser actriz.