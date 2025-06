Batman Forever cumple 30 años: del papel que Val Kilmer odió a la queja de Nicole Kidman por su personaje

Batman es uno de los superhéroes más queridos por distintas generaciones de espectadores del cine de acción. Por eso, en la década del 90 se convirtió en una de las historias más aclamadas de la gran pantalla por la incorporación de una gran cantidad de efectos especiales. En 1989, un joven Tim Burton de 30 años lanzó Batman y a los pocos años Batman Returns, que se volvieron dos films bisagra por su estética gótica. Sin embargo, tras esta segunda entrega, el director no estaba seguro de llevar adelante una secuela, por lo que tras una breve reunión con los ejecutivos de Warner, el estudio lo sustituyó por Joel Schumacher.

De esta manera, el 16 de junio de 1995 llegó a todas las pantallas del mundo Batman Forever, la cual abandonó el tono oscuro de las películas anteriores, para adoptar una estética más colorida y estilizada, el sello indudable de Schumacher que hizo que se dividieran las aguas en el público. Los elegidos para darle vida a los distintos personajes fueron: Val Kilmer como Bruce Wayne-Batman; Chris O’Donnell como Dick Grayson-Robin; Nicole Kidman como la Dra. Chase Meridian; Tommy Lee Jones como Harvey Dent-Dos Caras; y Jim Carrey como Edward Nygma - El Acertijo.

Batman Forever se estrenó el 16 de junio de 1995 Foto: Reddit

Val Kilmer: Bruce Wayne - Batman

Aunque muy pocas personas lo sabían, Val Kilmer era fanático de Batman desde niño, a tal punto que uno de sus mejores recuerdos de la infancia fue del día que su padre lo llevó junto a sus hermanos a conocer el famoso batimóvil de los años 60.

Sin embargo, lejos estuvo de ser un rodaje gratificante para él. En primer lugar, la estrella que le había dado vida a Batman en las películas anteriores era Michael Keaton, a quien el público adoraba. Pero, con la partida de Tim Burton, el actor rechazó rotundamente la propuesta laboral y Schumacher decidió, tras un extenso casting, que Kilmer fuera el elegido para encarnar al caballero oscuro.

Val Kilmer reemplazó a Michael Keaton como Batman (Foto: Instagram @valkilmerofficial)

En el documental autobiográfico titulado Val y disponible en Amazon Prime, la estrella de Hollywood habló sobre sus distintos trabajos y en especial de Batman. "Cualquier emoción de la infancia que tuviera fue aplastada por la realidad del Bat-traje. Sí, todos los niños quieren ser Batman. Quieren ser él... pero no necesariamente interpretándolo en una película“, aseguró sobre su mala experiencia.

El pesado traje que utilizaba durante las más de 12 horas de rodaje fue uno de sus mayores problemas. “Cuando estás dentro del traje, apenas puedes moverte. Necesitas ayuda para sentarte o levantarte y no puedes escuchar nada. Con el tiempo, las personas dejan de hablarte, lo que resulta muy aislante“, dijo al respecto. Pero esta caracterización no solo le trajo molestias físicas, sino que no le permitía dialogar ni destacarse entre sus compañeros, pese a que era el actor principal. ”Fue una lucha lograr que mi actuación trascendiera el traje, y eso fue frustrante hasta que entendí que mi papel en la película era simplemente aparecer y estar donde me indicaban“, sentenció.

Val Kilmer soñaba desde pequeño poder ser como Batman (Foto: Instagram @valkilmerofficial)

A pesar de los traspiés y de una paga muy baja para los estándares de la época, ya que cobró solo un millón de dólares, Val Kilmer logró con la película conseguir un ascenso en su carrera y fue convocado al poco tiempo para trabajar en Michael Mann Heat, junto a Robert De Niro y Al Pacino, y en El Santo, donde interpretó uno de sus papeles más conocidos, el ladrón Simón Templar.

El actor de enorme trayectoria anunció en 2017 que padecía cáncer de garganta, diagnóstico que recibió tiempo antes y que, afortunadamente, logró vencer gracias a diversos tratamientos. Aunque la enfermedad le dejó secuelas en su voz, eso no le impidió seguir desempeñándose frente a cámara. El 1 de abril de 2025, murió a los 65 años producto de una neumonía.

Chris O’Donnell como Dick Grayson - Robin

En esta tercera entrega de Batman se sumó la aparición de su mayor aliado, Robin, quien estuvo interpretado por Chris O’Donnell. El joven se volvió todo un ícono adolescente, por lo que a los dos años lo llamaron para ser parte también de Batman & Robin, aunque esta entrega no tuvo la misma suerte y las críticas hacia su personaje fueron despiadadas.

Chris O’Donnell interpretó al joven Dick Grayson, quien por las noches se transformaba en Robin (Foto: Instagram @chrisodonnell)

A pesar de lo ocurrido, O’Donnell destacó en más de una oportunidad la gran cantidad de amigos y colegas que le dejó esa experiencia. Es así que en sus redes sociales, para conmemorar los 30 años del estreno de Batman Forever, decidió compartir una foto junto al elenco, la cual acompañó con unas palabras: “No puedo creer que hayan pasado 30 años desde el estreno de Batman Forever, wow, el tiempo vuela“. Rápidamente, su publicación se llenó de likes y comentarios de cariño para la estrella de Hollywood.

Tras su última aparición en Batman, la carrera de Chris O’Donnell dio un giro radical. Comenzó a interpretar papeles menores y se enfocó en su numerosa familia. Además, decidió probar suerte en el rubro gastronómico, ya que desde hace años es dueño de Pizzana, un restaurante especializado en comida italiana y ubicado en California.

Nicole Kidman como la Dra. Chase Meridian

Los problemas internos en el rodaje de la película no se limitaron solamente a los papeles principales. Para esta tercera entrega de Batman, la producción creyó conveniente que el protagonista viviera un romance; aunque, en esta ocasión, su interés amoroso tenía poco que ver con alguien de la alta sociedad como acostumbraba en los cómics. Por lo tanto, se propuso que el hombre murciélago se interesara en una psicóloga.

Quien iba a interpretar en primera instancia a la doctora Chase Meridian era Rene Russo, pero al darse de baja Michael Keaton de la filmación, se estudió la posibilidad que la pareja del superhéroe fuese más joven. Así fue que Schumacher sintió que Nicole Kidman era perfecta para el personaje. En aquel entonces, la actriz ya tenía en su haber distintas apariciones en la gran pantalla y en la televisión estadounidense, pero significó su primer papel internacional.

El antes y después de Nicole Kidman (Foto: Instagram @nicolekidman)

“Nicole Kidman es, por supuesto, muy bella, pero también es una extraordinaria actriz joven. Traté de poner mucho humor en la película y ella pudo explorar esta faceta teniendo en cuenta que antes tuvo muchos papeles dramáticos”, aseguró Schumacher en una entrevista televisiva.

Tiempo después, Kidman reconoció que su personaje fue muy sexualizado: “Es una psicóloga criminalística que tiene una especie de cabello rubio perfecto, labios rojos y usa este tipo de vestidos negros ajustados. Así que es una dicotomía, porque tienes al psicólogo criminal que se viste como Jessica Rabbit”.

Nicole Kidman habla de su papel de Batman Forever

Tommy Lee Jones como Harvey Dent

Hervy Dent, el fiscal de ciudad gótica desfigurado con ácido por la mafia en la primera película de Batman, fue interpretado en esa instancia por Billy Dee Williams. Pero, tras la salida de Tim Burton, Joel Schumacher decidió hacer de las suyas y darle este papel a un amigo, Tommy Lee Jones, quien ya había trabajado con él en El cliente (1994).

El actor protagonizó una de las pocas peleas de aquel set de filmación, la cual trascendió y se convirtió en un verdadero escándalo; pero, ¿con quién? Con Jim Carrey. Aunque su compañero ya era conocido por éxitos como La máscara y Tonto y retonto, lo cierto es que para él era un novato que alardeaba.

Tommy Lee Jones en el papel de Dos Caras y en la actualidad (Foto: IMDB /Tv Insider)

Eso provocó el enojo de Carrey, quien, cuando se enteró lo que su compañero decía en los pasillos, fue a encararlo. “Me acerqué y le dije: ‘Hey Tommy, ¿cómo te va?’ Se quedó pálido, como si hubiera estado pensando en mí 24 horas al día. Fue antes de la gran escena que teníamos juntos en la película. Se puso pálido y empezó a temblar, se levantó y... creo que empezó a fantasear con matarme. Fue como a abrazarme y dijo: 'Te odio. Realmente no me gustas‘. Y le dije: ‘Caramba, ¿cuál es el problema?’. Y él dijo: ‘No puedo tolerar tus bromas’“, relató Jim sobre ese momento.

Actualmente, Tommy Lee Jones tiene 78 años y se encuentra, desde hace dos años, alejado de las cámaras. Su último trabajo fue Finestkind, una película de suspenso policial estrenada en 2023.

Tommy Lee Jones y Jim Carrey eran los villanos de la película Foto: IMDB

Jim Carrey como Edward Nygma - El Acertijo

Jim Carrey fue elegido para ponerle humor a Batman Forever. Si bien la joven promesa del cine ya tenía en su haber grandes éxitos de la pantalla grande, con su participación en este film se ganó grandes críticas, ya que se lo acusó de haber “arruinado” a uno de los personajes más relevantes de los cómics.

Jim Carrey le puso humor al villano de Batman (Foto: Redes Sociales)

En el año 2022, Jim se animó a cuestionar la reinterpretación de su personaje por Paul Dano en The Batman (2022), la película dirigida por Matt Reeves. “Es una versión muy oscura”, le dijo a Unilad. “Tengo emociones encontradas al respecto”, agregó.

Con respecto a su carrera profesional, desde su participación en la cinta, su carrera continuó en ascenso y nunca se detuvo. Sus últimos trabajos fueron en la saga de películas de Sonic, la tercera de ellas estrenada en 2024.