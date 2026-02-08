Paul Thomas Anderson ya araña el premio al mejor director por Una batalla tras otra

A cinco semanas de la entrega de los premios Oscar, una de sus categorías más importantes, la de mejor director, parece estar prácticamente decidida. Al menos eso es lo que indica el triunfo de Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra en los DGA, los galardones que reparte el sindicato de directores de los Estados Unidos que se repartieron el sábado a la noche en Hollywood. La ceremonia realizada a puertas cerradas fue la primera realizada durante la gestión de Christopher Nolan, el nuevo presidente del gremio y quien en 2024 ganó una de estas estatuillas por su trabajo en Oppenheimer. Un triunfo que luego resultó en otro en los premios de la Academia de artes y ciencias cinematográficas.

Christopher Nolan abrió su primera ceremonia como presidente del gremio de directores de los Estados Unidos Kevin Winter - Getty Images North America

La conexión entre los galardones del sindicato de directores y los Oscar no es aleatoria: los votantes en uno y otro premio son, mayormente, las mismas personas. Por eso, la fiesta de los realizadores se considera como una de las estaciones más importantes en la larga ruta hacia el escenario del Teatro Dolby. Desde su creación en 1948 el premio de los directores solo falló en predecir el resultado de la categoría en los Oscar en ocho ocasiones. En cuanto al rubro de mejor película el peso de los DGA (Directors Guild Awards), es notable: solo dos films, Conduciendo a Miss Daisy (1989) y CODA (2022), se llevaron el Oscar al film del año sin que sus realizadores hubieran estado nominados por su sindicato.

Así, anoche Una batalla tras otra tomó la delantera en la carrera de la temporada de premios en la que compite con Pecadores, la película de Ryan Coogler que rompió el récord de film más nominado a los premios de la Academia con 16 menciones. Habrá que esperar hasta los galardones del gremio de productores (PGA) que se entregan el sábado 28 para ver si la película de Coogler logra recuperar el liderazgo de cara a la ceremonia de los Oscar el próximo 15 de marzo. En el caso de las estatuillas del sindicato de productores, considerado el de mayor influencia en Hollywood, el film que las consigue suele tener las más altas posibilidades de quedarse con el premio a mejor película.

Mientras tanto, a esta altura un triunfo de Anderson en el rubro de director parece inevitable: en lo que va de la temporada de premios el realizador ya lleva acumulados 32 reconocimientos por su labor en Una batalla tras otra mientras que Coogler lo escolta con 19.

Guillermo del Toro, nominado y uno de los más aplaudidos en la ceremonia de entrega de los DGA Kevin Winter - Getty Images North America

La ceremonia de los DGA se lleva a cabo a puertas cerradas lo que implica que no admite la presencia de la prensa ni de las cámaras de TV lo que suele resultar en uno evento de los más relajados de Hollywood a esta altura del año. El clima de fiesta resulta evidente en algunas de las imágenes que se filtraron de anoche. Muchos de los invitados y nominados bromearon sobre el escenario alrededor de Nolan en su rol de presidente del gremio y hasta aprovecharon su título para bromear con otro presidente no tan apreciado por la colonia artística. “Es agradable decir “Presidente” y que el nombre continúe con algo lindo”, comentó Guillermo del Toro, en medio de las risas del público presente.

En la fiesta los cinco directores nominados-un grupo que además de Anderson, Coogler y Del Toro (Frankenstein) incluyó a Chloé Zhao (Hamnet) y Josh Safdie (Marty Supremo)-, recibieron respectivas medallas por sus trabajos de parte de un representante de sus equipos. En el caso de Anderson, Coogler, Del Toro y Safdie la tarea recayó en los actores de sus films: Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Jacob Elordi y Timothée Chalamet, respectivamente, mientras que Zhao fue presentada por uno de los productores de Hamnet: Steven Spielberg.

Aunque el foco de los DGA está puesto en el premio a la dirección cinematográfica, el sindicato también reconoce la labor de los realizadores televisivos que en la mayoría de los casos son los mismos que ya habían ganado en los Emmy, los galardones que entrega cada septiembre la Academia televisiva de los Estados Unidos. Así ocurrió anoche con las categorías de mejor dirección de una serie dramática y comedia. La primera quedó en manos de Amanda Marsalis quién ya había ganado el Emmy en 2025 por la realización del episodio “6:00 PM”, de The Pitt, la ficción de HBO Max. Y lo mismo sucedió del lado de la dirección de una comedia: Seth Rogen y Evan Goldberg ganaron por el capítulo “The Oner”, de la celebrada ficción cómica El estudio, de Apple TV creada por ellos.