Premios Oscar 2026: Cuándo es la ceremonia

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas publicó este jueves 23 de enero la lista de proyectos que compiten por los Premios Oscar 2026. Los intérpretes Danielle Brooks y Lewis Pullman informaron los seleccionados en las 24 categorías desde la ciudad de Los Ángeles. El anuncio oficial marca el inicio de la etapa final de votación, que culmina con la gala de entrega de premios en el Dolby Theatre.

Cuándo es la ceremonia de los Premios Oscar 2026

La 98.ª edición de los Premios Oscar se realizará el domingo 15 de marzo de 2026. El encuentro tendrá lugar en su sede permanente de Hollywood. Esta fecha representa el cierre definitivo de la temporada de premios para la industria del cine. La transmisión en vivo queda bajo la responsabilidad de la cadena ABC a partir de las 19:00 (ET).

La ceremonia número 98 de la Academia sucede el domingo 15 de marzo de 2026 Jordan Strauss - Invision

El comediante Conan O’Brien asume la conducción de la ceremonia por segundo año consecutivo. El anuncio de los nominados sucedió este jueves 22 de enero de 2026. El público siguió la presentación en directo por streaming mediante las redes sociales de la institución.

Según la publicación Vogue, este cronograma sitúa la revelación de las ternas casi dos meses antes de la fiesta mayor en el teatro angelino. La organización de la 98.ª edición determinó las candidaturas tras un proceso de selección que incluyó las producciones estrenadas a lo largo de 2025.

La señal televisiva ABC emite el encuentro desde Los Ángeles a partir de las 19:00 (ET)

Los filmes favoritos de la 98.ª edición

Las películas Pecadores y Una batalla tras otra lideran las preferencias para la entrega del 15 de marzo. Los expertos pronostican que estas producciones de Warner Bros cosechan una docena o más de nominaciones en las categorías principales.

Existe la posibilidad de que estas obras igualen el récord histórico de 14 menciones, un hito que pertenece a los filmes La malvada, Titanic y La La Land. El estudio responsable de estas cintas atraviesa una etapa de ofertas de compra por parte de corporaciones como Netflix. El sello registró un año excepcional con historias originales alejadas de las secuelas tradicionales.

La candidata argentina Belén quedó fuera de la selección final de los Premios Oscar

El filme Una batalla tras otra, dirigido por Paul Thomas Anderson, obtuvo triunfos en gran parte de los galardones previos de la temporada. Leonardo DiCaprio asegura una nueva nominación como mejor actor tras su victoria anterior por El renacido.

La obra Pecadores destaca por su ambientación en el sur de Estados Unidos durante la década de 1930. La trama combina elementos de blues y vampiros bajo la dirección de Ryan Coogler. Michael B. Jordan aspira a la estatuilla por su papel protagónico en esta historia de época.

Nuevas categorías y presencia internacional

La ceremonia incorpora por primera vez el premio a Best Achievement in Casting. Esta nueva estatuilla reconoce la labor de los directores de reparto en la fase previa a la producción. La votación para definir a estos candidatos concluyó el viernes pasado.

Leonardo DiCaprio encabeza el elenco de Una batalla tras otra, filme con gran respaldo de la crítica Richard Shotwell - Invision

La categoría de mejor película incluye títulos no anglófonos con gran potencial: la cinta brasileña El agente secreto posiciona a Wagner Moura como candidato a mejor actor. El intérprete encarna a un exacadémico perseguido por sicarios durante la dictadura de los años setenta.

El filme Un simple accidente, del director Jafar Panahi, representa a Francia tras su paso por el festival de Cannes. La película noruega Valor Sentimental completa este grupo de obras destacadas bajo la dirección de Joachim Trier.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.