TV: cuánto hizo de promedio la serie de la China Suárez en eltrece y por qué puede celebrar

Que la televisión abierta ya no tiene lugar para las ficciones no es noticia. Tras los últimos intentos fallidos de eltrece, el prime time de los canales se divide entre realities, programas de entretenimiento y panel. Lejos quedaron las épocas en donde toda la familia se sentaba a las nueve de la noche para ver una tira familiar o, más tarde, algún unitario de calidad. Los tiempos cambiaron, las plataformas coparon la parada y hoy hay que pagar para ver la mayoría de las series. De todas maneras, en la Argentina, no todo el mundo está suscripto o tiene varios servicios de streaming. Y una prueba de ello son los buenos resultados que tiene eltrece los fines de semana en materia de rating cuando emite películas.

Durante el mes de enero, eltrece aprovechó para repetir las tres temporadas de El encargado y fue lo más visto del canal con un promedio de 4 puntos. Esta semana, en el horario de las 21.15, debutó Hija del fuego, la venganza de la bastarda, la serie que protagoniza la China Suárez, producida por Disney+. Ambientada en un imponente pueblo de la Patagonia, la historia comienza con la llegada de Letizia, una misteriosa mujer que se prepara para casarse con un poderoso empresario local. Su presencia despierta sospechas entre los habitantes del lugar, pero nadie imagina la verdadera razón de su llegada: Ella es la pieza clave de una sangrienta venganza cuidadosamente planificada. Decidida a todo para cumplir su objetivo, la protagonista utiliza su sensualidad, astucia e inteligencia para seducir y enamorar a varias de sus víctimas, observando con precisión las debilidades de quienes la rodean y convirtiendo el deseo en un instrumento de poder. A medida que gana la confianza del pueblo, su plan avanza y los crímenes más brutales comienzan a sacudir una comunidad que esconde mucho más de lo que aparenta.

Con el estreno de Hija del fuego, la televisión abierta tuvo su primer superlunes, ya que Telefe decidió adelantar la gala de eliminación de Masterchef Celebrity a las 21.30. El folclore de las redes sociales se trasladó a la batalla por el rating, en este enfrentamiento televisivo simbólico. El día del debut, la serie de la China Suárez promedió 3,5 puntos y fue el programa más visto de eltrece junto con El Zorro. En una noche de muy bajo encendido, producto del calor, el reality de cocina fue el ciclo de mayor audiencia con 11,2 en la primera parte y 10,7 en la segunda.

Grabada principalmente en San Martín de los Andes y en diversas locaciones de Buenos Aires, la serie ofrece una trama cargada de suspenso, giros inesperados y una conmovedora historia de amor. Personajes intensos, con motivaciones complejas y temperamentos diversos, se entrelazan en una narración donde la acción y la tensión están presentes en cada episodio. El martes, ya sin la competencia de MasterChef, el promedio subió a 4,5 puntos y fue el segundo programa más visto de eltrece, detrás de El Zorro, que cosechó 4,8.

La China Suárez, en una escena de Hija del fuego, la venganza de la bastarda

En el tercer episodio, la venganza de Letizia empieza a materializarse con la primera muerte. En este universo cargado de secretos y alianzas inesperadas, cada personaje ocupa un lugar clave en el desarrollo de la trama y en este meticuloso plan. La China Suárez encarna a una mujer inteligente y resiliente; es la hija no reconocida de un poderoso empresario de Villa Los Cóndores. En su infancia presencia el brutal asesinato de su madre, un suceso que la obliga a abandonar el pueblo que la vio nacer. Se radica en España, donde adopta el nombre de Letizia. Años después, regresa a la Patagonia decidida a ejecutar un minucioso plan de venganza que ha trazado durante años, con el objetivo de acabar con los responsables de los trágicos acontecimientos que marcaron su vida para siempre. El promedio de rating del miércoles subió a 4,8 puntos, fue lo más visto de eltrece y la marca más alta de la serie con un pico de 5,2 puntos.

El jueves la ficción obtuvo un promedio de 4,2 puntos y quedó detrás de El Zorro, que cosechó 4,4 puntos. A medida que avanza la trama va creciendo Marichu, el personaje que interpreta de manera magistral Eleonora Wexler. Es la esposa de Fausto (Diego Cremonesi) y su cómplice en el plan para apropiarse de la fortuna de Feliciano Correa Llorens. Ambos han formado siempre una dupla indestructible, pese a las infidelidades de él y a su constante maltrato físico, psicológico y verbal.

En el último día de la semana, donde por lo general el encendido es el más bajo, Hija del fuego marcó 4,1 puntos y fue el segundo programa más visto de eltrece nuevamente detrás de El Zorro, que promedió 4,2 puntos. El noticiero de la gente que conduce Germán Paoloski fue el ciclo de mayor rating del viernes con 6,8 puntos.

La China Suárez en Hija del fuego: la venganza de la bastarda

Por su parte, el canal que comanda Adrián Suar achicó la diferencia con Telefe, que se quedó con el día con un promedio de 5,7 puntos versus los 3,3 del canal del solcito. El promedio de la semana de la ficción de la China Suárez fue de 4,2 puntos, prueba más que superada para los tiempos que corren.

La serie escrita por Leo Calderone toma lo mejor del culebrón combinado con una trama de venganza que recuerda la estructura de la serie australiana La vengadora y el mítico Pulpo negro de Narciso Ibáñez Menta. La China Suárez tiene un personaje a su medida que le permite jugar el papel de una mala a la que el público acompaña, aunque no comparta su accionar. La secunda un elenco de grandes actores como Cremonesi, Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia, entre otros. Los buenos números de la primera semana demuestran que el público está ávido de ver ficciones nacionales. La fórmula de una buena historia combinada con un gran despliegue de producción demuestra que, cuando el contenido es atractivo, la audiencia aparece. Es por ahí.