Premios Oscar 2022: con el cine argentino de nuevo afuera, Japón, Italia e Irán se perfilan como favoritos en el camino hacia la estatuilla a película extranjera

El cine argentino volvió a quedar al margen del Oscar. La primera lista de 15 películas seleccionadas para la competencia por el premio a la mejor película internacional dejó afuera a El prófugo, de Natalia Meta, la apuesta de nuestro país para una competencia que no cuenta entre los finalistas con producciones nacionales desde 2015, cuando Relatos salvajes, de Damián Szifron, llegó a estar entre las cinco nominadas finales y mantuvo hasta el final la expectativa de triunfo.

La japonesa Drive My Car, temprana favorita para ganar el Oscar internacional

En esta categoría, con una inédita votación a cargo de los más de 9000 miembros activos de la Academia, el Oscar 2021 mantiene dentro de la competencia a la mayoría de los grandes favoritos como la japonesa Drive My Car, la italiana Fue la mano de Dios (disponible en Netflix) y la iraní A Hero, tres títulos que podrían inclusive sumar nominaciones en otras categorías destacadas, incluyendo la de mejor película , tal como lo empiezan a sugerir algunos de los veredictos ya conocidos de influyentes asociaciones de críticos de Estados Unidos.

La lista de candidatos fuertes en esta categoría, de la que participaron títulos de 92 países, también incluye a la finlandesa Compartment No. 6, la noruega The Worst Person in the World y la alemana I’m Your Man. Solo hay dos películas de habla hispana en la primera selección de 15 candidatas al premio: la española El buen patrón y la mexicana Noche de fuego (México). Entre las omisiones, la más resonante es la de Titane, la representante de Francia que viene de ganar este año la Palma de Oro en Cannes. Habrá muchas discusiones al respecto en los próximos días. Sorprende, en cambio, la inclusión de la representante de Bután, el remoto país asiático enclavado en el Himalaya, entre China y la India. Lunana, a Yak in the Classroom (coproducida con China) representa a una nación tan aislada del mundo que inició sus transmisiones de TV en 1999.

A Hero, nueva incursión del director iraní Ashgar Farhadi en el Oscar internacional

La Academia de Hollywood también anunció la primera selección de títulos nominados en otras siete categorías: largometraje documental, cortometraje documental, maquillaje y peinado, banda sonora original, canción original, cortometraje animado, sonido y efectos visuales.

En el primer caso aparecen entre las primeras 15 seleccionadas varias destacadas producciones dedicadas a acontecimientos y figuras de la música, disponibles en streaming en la Argentina. Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, The Velvet Underground (ambas en Apple TV+), y Summer of Soul (Star+). También aparecen en la lista In the Same Breath: ¿qué es verdad y qué es mentira? (HBO Max), dedicado al tema del coronavirus; Procesión (Netflix), sobre casos de personas abusadas por integrantes del clero católico, y Simple como el agua (HBO Max), retrato de varias familias de refugiados sirios alrededor del mundo.

El documental de The Velvet Underground, de Todd Haynes, aparece como candidato al Oscar entre los largometrajes documentales Nat Finkelstein/Apple Tv

La lista inicial de elegidas como aspirantes al Oscar por canción original también incluye a Billie Eilish, intérprete de Sin tiempo para morir, de la película homónima de James Bond. Las otras canciones (y películas) son “So May We Start?” (Annette), “Down to Joy” (Belfast), “Right Where I Belong” (Brian Wilson: Long Promised Road); “Automatic Woman” (Herida), “Dream Girl” (Cenicienta), “Beyond the Shore” (CODA: señales del corazón), “The Anonymous Ones” (Dear Evan Hansen), “Just Look Up” (No mires arriba); “Dos Oruguitas” (Encanto); “Somehow You Do” (Four Good Days); “Guns Go Bang” (Más dura será la caída); “Be Alive” (Rey Richard: una familia ganadora); “Here I Am” (Respect) y “Your Song Saved My Life” (Sing 2: ¡Ven y canta de nuevo!).

En la categoría de mejor banda de sonido original, el Oscar saldrá de uno de estos 15 títulos preseleccionados: Being the Ricardos, Candyman, No mires arriba, Duna, Encanto, La crónica francesa, Más dura será la caída, Rey Richard: una familia ganadora, El último duelo, Sin tiempo para morir, Madres paralelas, El poder del perro, Spencer y La tragedia de Macbeth.

Summer of Soul, otra película documental con posibilidades en el Oscar

Por el lado de los premios más técnicos otorgados por la Academia comparten una primera lista de candidaturas tanto en sonido como en efectos visuales Spider-Man: sin camino a casa, Sin tiempo para morir, Duna y Matrix: Resurrecciones. Por el lado del sonido, la Academia también eligió a Belfast, Una noche en Soho, El poder del perro, Un lugar en silencio 2, Tick, tick… ¡Boom! y Amor sin barreras. Y en cuanto a efectos visuales aparecen Black Widow, Eternals, Free Guy: tomando el control, Cazafantasmas: el legado y Shang Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

Las nominaciones finales en las 24 categorías se conocerán el 8 de febrero de 2022. La ceremonia número 94 del Oscar está prevista para la noche del domingo 27 de marzo del año próximo.