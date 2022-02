Premios Oscar 2022: la Academia de Hollywood reveló quiénes serán las tres anfitrionas de la noche

Las actrices Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes se han convertido en las próximas conductoras de la noche más importante de la industria del cine, según confirmó este martes por la mañana la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

La ceremonia de entrega de los Oscar, que se llevará a cabo el domingo 27 de marzo, hace tiempo busca aumentar el público televidente y la emoción que alguna vez acuñó. Tras dos años consecutivos sin presentadores, Will Packer, el productor y creativo encargado de revivir el evento, ha estado reuniéndose con los más grandes talentos del espectáculo en las últimas semanas para definir los nombres que llevará adelante la gala este 2022.

Jon Hamm, uno de las estrellas consideradas para presentar la ceremonia

En principio se había sopesado la idea de dividir la ceremonia en tres actos con la conducción de una pareja distinta para cada hora. Una de las estrellas consideradas para tal escenario fue el actor principal de Mad Men, Jon Hamm. Sin embargo, según se conoció ayer, el actor se habría retirado de la negociación el fin de semana, por lo que se pensó en una alternativa.

¿Quiénes son las elegidas?

Amy Schumer, nominada 12 veces a los Premios Emmy, será una de las presentadoras de la ceremonia

Amy Schumer ha sido nominada 12 veces a los premios Emmy, finalmente llevándose la estatuilla en 2015 por su rol protagónico en la serie Inside Amy Schumer. El pasado año, la comediante participó en la adaptación de la obra de teatro The Humans, la cual también dirigió, al tiempo que este año, se podrá ver su participación en diez episodios de la serie Life & Beth. Schumer había llamado la atención de sus seguidores a principio de año cuando confesó a través de sus redes sociales que se había realizado una liposucción para deshacerse del peso que había ganado cuando se embarazó de su primer hijo, a los 37 años. La actriz, había publicado hace algunos días, también en sus redes sociales, un posteo con su recorrido en el medio y una leyenda que anticipaba que se venían “noticias divertidas”.

En los últimos años, el público ha visto a Regina Hall en la parodia de películas de terror como Scary Movie, en The Best Man, Little y The Hate U Give. También protagonizó Girls Trip, producida por el mismo Packer. Recientemente, Hall se ha volcado también hacia producciones independientes como Support the Girls de 2018, que le valió el premio a mejor actriz otorgado por el New York Critics Award. Este año ha participado en el Festival de Cine de Sundance por sus actuaciones en Master y Honk for Jesus, Save Your Soul.

Regina Hall comenzó el año en Sundance por su participación en Master y Honk for Jesus, Save Your Soul AFP

Por su parte Wanda Sykes, es creadora y escritora de la serie de Netflix The Upshaws. Y sus actuaciones en televisión van desde The New Adventures of Old Christine y Curb Your Enthusiasm hasta Black-ish. Ha sido nominada 14 veces a los Emmy, galardón que obtuvo en 1999 por su participación como escritora de la serie de HBO The Chris Rock Show. Shaw ha actuado en películas como El club de las madres rebeldes y ha doblado la voz de Granny en la saga de La era de hielo.

Una ceremonia con dudas

Luego de la olvidable edición de 2021, el Oscar se prepara para volver a su casa, el escenario del Teatro Dolby, ubicado en el corazón de Hollywood. De este modo, los organizadores apuestan por volver a una ceremonia clásica, con la ilusión de reputar los bajísimos índices de audiencia conseguidos en las últimas experiencias.

Lo que está en duda es cómo funcionarán los protocolos, teniendo en cuenta que algunas restricciones sanitarias bastante severas se mantienen en el estado de California y que desde la Academia trascendió que no será obligatorio para los invitados tener la vacuna contra el Covid ni se requerirá para el acceso certificados o pases sanitarios. Lo que sí se exigirá a cada asistente, en línea con las normas sanitarias oficiales del condado de Los Ángeles, es la constancia de un test con resultado negativo realizado en las horas previas a la ceremonia. Y a los asistentes no vacunados se le podrían exigir algunos requisitos adicionales. Son medidas oficiales que se aplican para los “megaeventos bajo techo”, categoría que alcanza a las reuniones de ese tipo con 500 o más asistentes.

El problema al que se enfrenta la Academia es otro: el uso del barbijo, un requerimiento que rige en Los Ángeles para cualquier “megaevento bajo techo” con más de 500 asistentes. Teniendo en cuenta que el Dolby tiene capacidad para 3400 asistentes, esa medida sanitaria aplicaría de lleno. Ahí es donde los organizadores dudan, conscientes de que nadie querrá ver en pantalla un auditorio plagado de estrellas con medio rostro tapado.