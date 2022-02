Premios Oscar 2022: se les exigirá certificado de vacunación y dos pruebas negativas de covid a nominados y asistentes

Los Premios Oscar vuelven al Teatro Dolby pero no por eso dejarán las medidas sanitarias de lado para prevenir los contagios de covid en un ambiente cerrado. Según anunciaron desde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, habrá requerimientos especiales para quienes se presenten en la gala más esperada del año para el séptimo arte: todos los invitados y acompañantes deberán presentar certificado de vacunación y contar con dos hisopados negativos.

La 94ª edición de los Premios Oscar, que se transmitirá en vivo por ABC, tendrá lugar el próximo 27 de marzo en el famoso recinto de Los Ángeles. El Dolby tiene una capacidad para 3320 personas aproximadamente y se esperan 2500 invitados para la edición de este 2022. En tanto, los presentadores deberán someterse a “pruebas rigurosas” pero no se les exigirá que muestren prueba de vacunación ; la decisión se tomó de acuerdo con los protocolos de seguridad con respecto a los estándares de regreso al trabajo establecidos por el condado de Los Ángeles, dijo un representante de la Academia.

Además, los requisitos de los barbijos también variarán dependiendo de dónde estén sentados los asistentes y los nominados : los nominados y sus invitados se sentarán en las áreas de orquesta y parterre del Teatro Dolby y no se les exigirá que se cubran la cara, pero estarán separados unos de otros más de lo habitual. La noticia llega solo una semana después de que se informara originalmente que la Academia no planeaba solicitar una prueba de vacunación, solo una prueba de PCR negativa o una prueba rápida el día del evento, para poder asistir, según The Hollywood Reporter.

Las anfitrionas

Regina Hall, Wanda Sykes y Amy Schumer serán las anfitrionas

La ceremonia de entrega de los Oscar, que se llevará a cabo el domingo 27 de marzo, hace tiempo busca aumentar el público televidente y la emoción que alguna vez acuñó. Tras dos años consecutivos sin presentadores, Will Packer, el productor y creativo encargado de revivir el evento, se estuvo reuniendo con los más grandes talentos del espectáculo en las últimas semanas para definir los nombres que llevará adelante la gala este 2022. A principios de esta semana, se anunció que Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes serán las anfitrionas del gran evento de este año.

Amy Schumer ha sido nominada 12 veces a los premios Emmy, finalmente llevándose la estatuilla en 2015 por su rol protagónico en la serie Inside Amy Schumer. El pasado año, la comediante participó en la adaptación de la obra de teatro The Humans, la cual también dirigió, al tiempo que este año se podrá ver su participación en diez episodios de la serie Life & Beth, por Star+. Schumer había llamado la atención de sus seguidores a principio de año, cuando confesó a través de sus redes sociales que se había realizado una liposucción para deshacerse del peso que había ganado cuando se embarazó de su primer hijo, a los 37 años.

En los últimos años, el público ha visto a Regina Hall en la parodia de películas de terror como Scary Movie, en The Best Man, Little y The Hate U Give. También protagonizó Girls Trip, producida por el mismo Packer. Recientemente, Hall se ha volcado también hacia producciones independientes como Support the Girls de 2018, que le valió el premio a mejor actriz otorgado por el New York Critics Award. Este año ha participado en el Festival de Cine de Sundance por sus actuaciones en Master y Honk for Jesus, Save Your Soul.

Por su parte Wanda Sykes, es creadora y escritora de la serie de Netflix The Upshaws. Y sus actuaciones en televisión van desde The New Adventures of Old Christine y Curb Your Enthusiasm hasta Black-ish. Ha sido nominada 14 veces a los Emmy, galardón que obtuvo en 1999 por su participación como escritora de la serie de HBO The Chris Rock Show. Shaw ha actuado en películas como El club de las madres rebeldes y ha doblado la voz de Granny en la saga de La era de hielo.

Nuevas caras

Si bien los fanáticos pueden esperar ver caras conocidas entre los candidatos, como Nicole Kidman, Denzel Washington y Javier Bardem, una gran cantidad de nuevos actores han sido nominados por primera vez en sus carreras. Kristen Stewart está nominada a mejor actriz por su trabajo como Lady Diana en Spencer, Ariana DeBose consiguió un lugar en la categoría de mejor actriz de reparto por su interpretación en Amor sin barreras, de Steven Spielberg, y Jesse Plemons está nominado a mejor actor de reparto por su papel de George Burbank en El poder del perro.