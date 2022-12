Qué veo: 12 películas para recordar a 12 artistas que nos dejaron en 2022

escuchar

La hora del balance anual también es la posibilidad de recordar a todos aquellos que dijeron adiós en el año que se va. Director, actores, músicos y referentes que marcaron a fuego la mirada a la pantalla grande en todo el mundo. En la Argentina esa pantalla tuvo nombres detrás de escena que construyeron su identidad como el distribuidor Pascual Condito o el proyectorista Damiano Berlingieri, quienes tenían una historia de vida muy al estilo de Cinema Paradiso; el director de fotografía Julio Lencina, la recordada productora Dolly Pussi, el realizador Alejandro Chomski, o la insoslayable escenógrafa y vestuarista Ponchi Morpurgo, nombre fundamental del cine argentino, como en las artes plásticas el notable Antonio Seguí, encargado de la escenografía y vestuario de la francesa Les Autres. La lente de nuestro cine también inmortalizó las trayectorias del bailarín Enrique Ibarreta (Sección desaparecidos, La Malavida), de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú (que se dio el gusto de ser la voz a Oriana en el dibujo animado El Arca), del empresario Lino Patalano (La película de Niní), y de conductores referenciales de la televisión local como Cacho Fontana (Expertos en pinchazos, Pobre mariposa), Pinky (La caída y Ritmo, amor y juventud) o Gerardo Rozín, quien fue productor asociado de la gran Relatos Salvajes. Además vínculos con la música en los perfiles de Pedro Pablo García Caffi, Miguel Ángel Estrella, Miguel Grinberg, Flavio Etcheto, Atilio Stampone o Bin Valencia, del grupo Almafuerte. O recordar que Vangelis, el compositor de Carrozas de fuego o Blade Runner que nos dejó en 2022, brindó su partitura para el cine argentino en La Peste, como así su protagonista, William Hurt dejó su gran estrella indeleble para el séptimo arte. También escritores como Vlady Kociancich, inmortalizada en Borges para millones; Noé Jitrik, entrevistado en Paco Urondo, la palabra justa y guionista de Todo sol es amargo; Vicente Zito Lema, presente en Pibe Chorro y El francesito, o Marcelo Cohen, que colaboró en el guión de Invierno, mala vida. Pero el público recordará a actores de gran permanencia, dentro y fuera de la pantalla grande, como Henny Trailes, inolvidable como la mamá de Samy y yo; Arturo Bonín, con una larga carrera enmarcada en trabajos como Contar hasta diez, Asesinato en el Senado de la Nación o Bairoletto; Sandra Guida en El niño pez, y Valentina Fernández de Rosa, Daniel Guerrero, Mabel Pessen, Julieta Vallina, Fabián Kobrin, Marta Gimeno, el referente de la escena cordobesa Tiso Solís Vargas, el tucumano Alberto Benegas, Aurora del Mar, María Lorenzutti, Enrique Pinti, Hilda Bernard, Liliana Caldini, Carlitos Balá, Diana Maggi, Haydeé Padilla y Jorge Varas, que dijo adiós desde el título de mayor impacto del cine argentino del año que se va como fue Argentina, 1985.

En el plano internacional Mikhail Bychkov, uno de los protagonistas de la monumental Dersu Uzala falleció en Rusia; mientras la vecina Polonia despidió al director Janusz Leski, y a los actores Barbara Krafftowna, de Cenizas y Diamantes y Jan Nowicki de El sanatorio de la clepsidra; y en otras latitudes nos dejaron el coguionista de Apocalypse Now! Paul G. Hensler; la teórica checa Eva Zaoralová y su connacional, Josef Somr, actor de Trenes rigurosamente vigilados; la austriaca Anita Gutwell, una de las estrellas más fotografiadas del Festival de Cine de Mar del Plata de 1959; el fisicoculturista norteamericano Mark Forest, conocido de varios peplums donde fue Maciste y también Hércules; los realizadores Peter Bogdanovich y Bob Rafelson, figuras centrales del Nuevo Hollywood, y su par Mike Hodges, director de la fracasada y celebrada Flash Gordon, y el director de arte de The Dead Zone y Taxi Driver, Steve Shapiro. Hollywood recordó a la actriz de Atrapado sin salida, Louise Fletcher, el actor de Twin Peaks Al Strobel y la actriz Nichelle Nichols que saltó al espacio estelar, de la TV al cine, con Star Trek; Harry Potter quedó un poco más solo con el adiós de Robbie Coltrane, Hagrid en la saga, y Sidney Poitier dejó sola al aula de Al maestro con cariño. Se despidió el joven actor francés Gaspar Ulliel y el legendario Michel Subor que brilló desde El Soldadito de Jean-Luc Gordard, director que -asimismo- prácticamente marcó el inicio y, con su fallecimiento, el seguro fin de la Nouvelle Vague dejando huérfano al cine francés; como también un poco lo hicieron el director de Diva o Betty Blue, Jean-Jacques Beineix y sus pares, Jean-Louis Comolli y Jean-Marie Straub; Italia lloró a su Homo Eroticus Supermacho Lando Buzzanca y a la refinada diseñadora de vestuario y ganadora del Oscar por Cyrano de Bergerac Franca Squarciapino; y cuando España hacía propia la escenografía del lejano Oeste, Margarita Lozano fue el rostro femenino de Por un puñado de dólares, mientras que la vampiresa, o vampirizada, Veronica Carlson, era víctima de Drácula o Frankenstein en las producciones de la Hammer Films de Londres. Desde Israel dijo adiós al director Uri Zohar, Inglaterra hizo lo propio con el notable Peter Brook y también con Monty Norman, autor de la partitura que delineó a James Bond, así como Angelo Baladamentti no volverá a interpretar la suya para Twin Peaks y solo quedará el reflejo que Dennis Quaid hizo de Jerry Lee Lewis en Bolas de Fuego ante la partida del primigenio rockstar. Japón lloró a Masahiro Kobayashi; Alemania a Wolfgang Petersen (¿quien no vió La historia sin fin?); México a Jorge Fons y Suiza a su gran Alain Tanner, enmarcando otras doce inolvidables despedidas para la historia del cine pero cuyo recuerdo permanece y puede recuperarse en diversas películas disponibles en streaming.

MARIA DUVAL

La celadora del Instituto de Señoritas muere misteriosamente y el inspector Mario Robledo (Juan Carlos Thorry) es comisionado para resolver el caso. Pero, para conocer en detalle al alumnado, se hace pasar por el profesor de música. Olga Arévalo es la principal sospechosa y el inspector Robledo se enamora de ella mientras busca al criminal. Divertida comedia de Carlos Schlieper, fue uno de los grandes éxitos de la diva juvenil María Duval , que filmó 21 películas (en streaming también pueden verse 16 años, Las tres ratas y Besos perdidos), hasta su retiro definitivo en 1948. La bahiense permaneció en la memoria de sus fans y de la gran época de oro del cine argentino hasta su despedida el último mayo a los 95 años.

RODOLFO BEBAN

El gaucho Juan Moreira es víctima de los abusos de la policía y de los terratenientes siendo proscripto por las autoridades, pero su fama popular aumenta y queda envuelto en las luchas entre los partidarios de Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina en épocas de la Revolución de 1874. Uno de los grandes éxitos del cine argentino donde su director, Leonardo Favio, eligió al gran galán de entonces Rodolfo Bebán para encarnar al gaucho perseguido dándole su consagración cinematográfica. En streaming también pueden verse La Invitación y Juan Manuel de Rosas, de Manuel Antín, otros dos grandes papeles de Bebán cuya escenografía fue de Ponchi Morpurgo.

CATHERINE SPAAK

Franco Arno es un periodista que dejó el oficio a causa de su ceguera y una noche, de camino a su casa, escucha una conversación que termina en crimen. Entonces une sus esfuerzos a los de Carlo Giordani, un periodista resuelto a desentrañar el asesinato de un miembro de la Fundación Terzi. Así Giordani se involucra con la problemática Anna Terzi, hija del director del instituto de investigación que lleva su apellido. Enorme clásico del giallo con la firma de Dario Argento y el protagónico de Karl Malden y James Franciscus, como los periodistas ciego y el novato respectivamente, y donde Catherine Spaak (que nos dejó a comienzos de Abril), deslumbró al darle rostro a Anna. La noia, de Damiano Damiani con música del argentino Luis Bacalov, le otorgó a Spaak un David di Donatello y El gato de las nueve colas , la fama eterna.

JACQUES PERRIN

En Roma de los años ‘80 el director Salvatore Di Vita recibe la noticia de que Alfredo había muerto. Salvatore no ha vuelto al pueblo en 30 años pero el recuerdo de Alfredo lo hace volver a la infancia cuando junto a ese proyectorista del Cinema Paradiso descubre su fascinación por el cine y revisita en su memoria el curso de su vida atada a la historia de ese cine de provincia. Poco puede añadirse del misil al corazón cinéfilo creado por Giuseppe Tornatore con Philippe Noiret como Alfredo, Salvatore Cascio como el niño, Marco Leonardi como el adolescente y el fundamental Jacques Perrin como el Salvatore, adulto y cineasta, que cumplió sus fantasías pero no sus sueños. Perrin brilló en La chica de la valija; Crónica familiar; Los coristas y produjo Z y Microcosmos, entre otras.

RAY LIOTTA

Henry Hill dice “Desde que tuve uso de razón, quise ser gangster”, y así comienza el racconto de tres décadas desde que el adolescente Henry empieza a trabajar para la mafia hasta ser uno de sus más destacados miembros desde que Jimmy Conway y Tommy DeVito lo introducen en el mundo del hampa. Los golpes mafiosos y los crímenes se suceden, pero también las pesquisas del FBI. Joe Pesci se quedó con todos los premios, pero fue el trabajo más importante de la carrera de Ray Liotta, que murió mientras dormía a finales de mayo en República Dominicana, donde estaba rodando. Pero no fue la única despedida del elenco de este clásico de Martin Scorsese, también Paul Sorvino que compuso al capo mafia Paulie Cicero dijo adiós un mes mas tarde.

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

Jean-Louis es un piloto de carreras que después de que una carrera casi terminara con su vida sabe del suicidio de su esposa. Conoce a Anne en la escuela donde cada uno lleva a sus hijos. Ella es una joven viuda cuyo marido murió en un estudio de cine. La atracción que los convierte en amantes es inmediata, pero también la culpa. Enorme éxito de Claude Lelouch donde ella era Anouk Aimée y él, el enorme Jean-Louis Trintignant. El éxito posibilitó varias secuelas, la última en 2019, cuando Los años más bellos de una vida fue también la despedida de Trintignant de la pantalla grande. Un hombre y una mujer ganó el Oscar como mejor película extranjera y dejó un tema musical de Francis Lai que fue síntesis romántica junto a la enorme química de su pareja protagónica.

MONICA VITTI

Giovanni y Lidia visitan a su amigo Tomasso, que está por morir en un hospital de Milán. Para salir del tedio el matrimonio decide asistir a una fiesta de un poderoso industrial. Ella se fascina con un playboy, en tanto que él con la hija del empresario. Mónica Vitti venía de rodar con Antonioni La Aventura, primera parte de esta trilogía sobre la incomunicación que cerraría El Eclipse. Aquí fue la bella Valentina Gherardini que deslumbra al Giovanni Pontano a cargo de Marcello Mastroianni, en tanto su mujer fue la no menos fulgurante Jeanne Moreau. La película ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín y la trilogía encumbró a Mónica Vitti como el rostro del moderno cine italiano.

JAMES CAAN

Su enorme trascendencia sirve para recordarlo desde Los Intocables y Alfred Hitchcock presenta, y en el cine desde El Dorado, junto a Robert Mitchum y John Wayne. Pero su papel de Santino “Sonny” Corleone, primer hijo de Don Vito, marcó su carrera. Sonny era mujeriego e intempestivo y su carácter como sucesor del clan Corleone determinará su suerte cuando la familia Barzini lo ejecute cruelmente en un puesto de peaje. Pero Sonny será una marca indeleble en la saga escrita por Mario Puzo tanto como en la lente de Francis Ford Coppola el personaje delineado por James Caan que también tuvo roles de relevancia en Rollerball, Los unos y los otros, Dick Tracy y como ese escritor torturado, psicológica y físicamente, en Misery, otro de sus grandes roles.

ANGELA LANSBURY

Los hermanos Banks han crecido y viven en familia hasta que sobreviene el drama. Es entonces cuando reaparecerá la mágica niñera para intentar devolverle la fantasía a sus vidas. Sobre el final, casi es un cameo el de Angela Lansbury , como la señora de los globos en el parque, pero su presencia, como la de Dick Van Dyke, conecta con la nostalgia y permite que la película tenga un final perfecto. Lansbury comenzó a destacarse en La luz que agoniza y El retrato de Dorian Gray, Siguieron muchos títulos como Motín sangriento, Mátame de una vez, Travesuras de una bruja, Muerte en el nilo, La dama desaparece, El espejo roto. Solo algunos de la enorme trayectoria de Lansbury que filmó casi hasta el final, acaecido a los 96 años, el pasado 11 de octubre.

OLIVIA NEWTON-JOHN

La historia de amor entre el rebelde Danny Zuko y la cándida Sandy Olsson, tamizada por varios de los éxitos musicales más grandes de la historia del cine, ambientan un amor de verano que tiene un reencuentro en los pasillos del mismo Instituto. Grease catapultó a la pareja protagónica a un éxito rotundo, se convirtió en el musical más exitoso de la historia del cine y le brindó a Olivia Newton-John una nominación a los Globo de Oro como mejor actriz de comedia o musical. “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores”, la despidió emocionado Travolta en agosto.

IRENE PAPAS

Un escritor inglés viaja a Creta para hacerse cargo de una propiedad que recibe en herencia. En el viaje conoce a Zorba y juntos conocerán a una bella joven viuda que es objeto de burla de los pobladores porque no se volvió a casar. Pero la alegría y la personalidad de Zorba serán determinantes en los planes de Basil, el escritor. Alain Bates y Anthony Quinn ejercieron el rol estelar de esta película que contó con la magnética presencia de Irene Papas, el libro de Nikos Kazantzakis y la música de Mikis Theodorakis para que el film del chipriota Michael Cacoyannis sea un clásico tanto como Irene Papas lo fue de la cultura helénica de cara al mundo.

KIRSTIE ALLEY

Mollie queda embarazada de Albert, uno de sus clientes en el estudio contable. Pero Albert esta casado con otra mujer. Albert abandona a Mollie y esta se va enamorando de un joven taxista. Pero un buen día, Albert vuelve y Mollie deberá decirse entre quien le ofrece garantías de un porvenir o el trabajador que solo puede ofrecerle su corazón. Aunque era conocida en los Estados Unidos por la serie Cheers, la fama internacional para Kirstie Alley quedó asociada a esta película que estelarizó junto a John Travolta y permitió dos secuelas. Con su adiós, a comienzos de diciembre, solo sobrevive del elenco principal Travolta y Bruce Willis, que fue la voz del pequeño Mikey, ya que Olimpia Dukakis, George Segal yAbe Vigoda murieron en los últimos años.

