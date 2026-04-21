Llega a Netflix una de las mejores películas de todos los tiempos: ganó siete Oscar pero muchos no la vieron

Netflix no deja de sorprender con el amplio contenido que ofrece a sus millones de suscriptores. Entre estrenos y novedades, el gigante del streaming siempre le da lugar a alguna que otra perlita del pasado: y este fue el casa de El Golpe, la película que protagonizaron Paul Newman y Robert Redford en 1973 y que un año después tuvo un éxito rotundo en la 46.ª edición de los Premios Oscar.

La película que protagonizaron Paul Newman y Robert Redford en 1973 tuvo un éxito rotundo en la 46.ª edición de los Premios Oscar Archivo

De qué trata El Golpe

En la Chicago de los años 30, el joven Johnny Hooker (Redford) comete un error fatal: roba el dinero de un emisario de la mafia. Su víctima sirve a Doyle Lonnegan, un jefe criminal sediento de sangre. Ante la muerte de su mejor amigo, Hooker busca el auxilio de Henry Gondorff (Newman), un legendario estafador oculto en el anonimato. Juntos diseñan una venganza sofisticada que no admite fallos.

La crítica internacional define esta obra como un hito del cine de intriga. El dúo reúne a un equipo de expertos para construir una realidad ficticia: montan una casa de apuestas falsa con el fin de tentar la codicia de Lonnegan mediante supuestas trampas en el telégrafo. Mientras el plan avanza, policías y agentes federales acechan a los protagonistas, lo que eleva el riesgo al máximo. La tensión se mantiene hasta el último segundo, cuando el plan llega a su punto crítico.

“Chicago, años treinta. Dos timadores deciden vengar la muerte de un viejo y querido colega que fue asesinado por orden de un poderoso gánster. Para ello organizarán un ingenioso y complicado plan con la ayuda de todos sus amigos y conocidos”, dice la sinopsis oficial que invita a darle play a esta ganadora de siete premios de la Academia.

Robert Redford en El Golpe Archivo

“George Roy Hill, quien dibuja sus imágenes con una estimulante estética retro, aporta una puesta en escena de aparente transparencia que juega con acierto con los encuadres y la profundidad de campo. Extraordinario guion de David S. Ward”; “Su ingenioso guion, las adecuadas interpretaciones y la hábil recuperación de la música de Scott Joplin son sus principales alicientes. Su realización resulta tan discreta como eficaz” y “Un lujo decididamente imprescindible, gran éxito de taquilla”, son algunas de las críticas que los especialistas dejaron sobre la cinta que dura poco más de dos horas en el sitio web FilmAffinity.

El Golpe, una de las películas más aclamadas de la historia de la industria cinematográfica (Foto: Captura FilmAffinity)

Tres películas de Robert Reford para ver en streaming si te gustó El Golpe

1. África mía (1985)

Romance/Drama. La Baronesa Blixen, quien utiliza como escritora el seudónimo de Isak Dinesen, se enamora del cazador británico Denys Finch Hatton a principios del siglo XX en Kenia. Duración: 2 h 41 min. África mía está disponible en Apple TV.

África mía, tráiler

2. Juego de espías (2001)

Suspenso/Acción. El día de su jubilación, el veterano agente de la CIA Nathan Muir recibe la noticia de que su discípulo, Tom Bishop, se metió en un buen lío: acusado de espionaje, se encuentra en una prisión china y será ejecutado en un plazo de 24 horas. Duración: 2 h 6 min. Juego de espías está disponible en Prime Video.

Juego de espías, tráiler

3. Nosotros en la noche (2017)

Romance/Drama. Addie y Louis son dos vecinos que deciden dormir juntos para huir de la soledad, pero en sus almas comenzará a florecer el amor. Duración: 1 h 43 min. Nosotros en la noche está disponible en Netflix.