Recomendado de cine: 6 películas para ver en streaming durante el fin de semana largo

Producciones originales y títulos que tuvieron un aplaudido paso por el cine, forman parte de un menú cinéfilo ideal para disfrutar en plataformas digitales

escuchar

El comienzo del fin de semana largo invita a largas maratones delante de la televisión disfrutando de largometrajes y series en las distintas plataformas de streaming que están disponibles. Pero si no se sabe por dónde arrancar, en esta nota te damos 6 opciones para ver, 6 opciones que tienen diferentes condimentos: una representa la vuelta de un popular héroe de Marvel; otra está protagonizada por Guillermo Francella; hay una tercera posibilidad es un poderoso drama con Anna Kendrick centrado en un noviazgo tóxico; otra es conocer una producción del cine de acción polaco o si se prefiere algo más familiar, hay una nueva historia basada en Peter Pan y también una ingeniosa comedia de basquétbol. En definitiva, hay para todos los gustos. ¡Pasen, lean y vean!

Ant Man 3: Quantumania (Disney+)

La tercera entrega solista del diminuto héroe de Marvel llegó finalmente a Disney+. Luego de salvar el universo en compañía de Los Vengadores, Scott Lang (Paul Rudd) se convirtió en una verdadera celebridad. Atrás quedaron sus días como ladrón de poca monta, ahora este superhéroe goza de fama, prestigio y tiene el respeto de quienes antes lo consideraban un perdedor. Sin embargo, su vida da un giro cuando accidentalmente él viaja al reino cuántico junto a su hija Cassie (Kathryn Newton). De esta manera, ellos inician una aventura que también va a involucrar al resto de la familia, entre quienes se incluye a Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), Hank Pym (Michael Douglas) y Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer). Todos ellos terminarán sumergidos en el caos del mundo cuántico, un plano en el que habitan toda clase de extrañas criaturas y como no puede ser de otra manera, un poderoso villano llamado Kang (Jonathan Majors).

Luego de su paso por los cines, Ant Man and The Wasp: Quantumania permite reencontrarse con uno de los mejores personajes que el carismático Paul Rudd hizo en pantalla, en un relato que despliega un universo audiovisual fascinante.

La extorsión (HBO Max)

Luego de su convocante paso en cine, llega al streaming la última película protagonizada por Guillermo Francella. El film dirigido por Santiago Zaidelis hace foco en Alejandro (Francella), un experimentado piloto de línea que es víctima de un chantaje. Un romance extramatrimonial y una insuficiencia auditiva son los secretos que esconde este hombre y que llegan a manos de un inescrupuloso agente de Inteligencia. Ese villano, que responde al alias de Saavedra (Pablo Rago), comienza a extorsionar a Alejandro, a quien utiliza para trasladar unas misteriosas valijas entre España y la Argentina. De esta manera, el piloto se convierte en un engranaje más de una red de corrupción, pero lejos de dejarse someter, el protagonista buscará la manera no solo de dar un paso al costado, sino también de dejar al desnudo las operaciones de Saavedra.

En un tono de thriller que emplea la hitchockiana fórmula de un hombre ordinario atrapado en una situación extraordinaria, La extorsión es un logrado film que demuestra una vez más la ya sabida versatilidad de Francella como intérprete.

Alice, Darling (Amazon Prime Video)

Alice (Anna Kendrick) es una mujer de treinta años que de puertas para afuera vive un romance perfecto con su novio Simon (Charlie Carrick). Sin embargo, la intimidad de la pareja es muy distinta y ella no sabe cómo salir de un vínculo que la tiene atrapada. Alice se encuentra a merced de su novio, quien la somete a todo tipo de maltratos psicológicos minando su autoestima y desmereciéndola cada vez que tiene la oportunidad. Ella no sabe qué herramientas utilizar para salir de esa relación destructiva y con el objetivo de darse un respiro, se toma unas minivacaciones con dos amigas.

Entre charla y charla, la protagonista confiesa la naturaleza hostil de su noviazgo y sus amigas la alertan sobre la urgencia de tomar distancia de Simon. De esta forma, Alice comienza el difícil camino de separarse de un hombre decidido a dañarla emocionalmente. Anna Kendrick fue muy elogiada por este rol, en el que compone a una mujer rehén de un noviazgo psicológicamente violento.

Peter Pan y Wendy (Disney+)

Esta propuesta es una nueva versión en imagen real, basada en la popular historia del niño que no quería crecer. Peter Pan (Alexander Molony) en un chico que vive en Nunca jamás, un reino mágico al que lleva a Wendy (Ever Anderson), una niña que atraviesa un triste momento familiar. Ambos vivirán toda clase de aventuras acompañados por el hada Tinker Bell (Yara Shahidi) y no dudarán en hacerle frente al terrible capitán Garfio (Jude Law).

El director David Lowery confesó que inicialmente no se sentía interesado por este proyecto, aunque con el tiempo cambió de parecer: “Me encanta el libro. La historia es una de mis favoritas, pero no sabía qué podía aportarle. Entonces me tomé un par de días y dejé que se filtrara en mi cabeza, como suelen hacer las ideas y pensé en lo que definiría mi versión de Peter Pan y en poco tiempo me enganché”. A través de impactantes imágenes y una representación de Nunca jamás como nunca se vio en pantalla, Peter Pan y Wendy busca revitalizar este relato y acercárselo a una nueva generación de pequeños espectadores.

Los blancos no saben saltar (Star+)

A comienzos de los años noventa, Woody Harrelson y Wesley Snipes protagonizaron Los blancos no saben saltar, una ingeniosa comedia de basquétbol, en la que ambos actores mostraban su innegable química en pantalla. Y a poco más de treinta años de ese estreno, llega una remake en la que Sinqua Walls y Jack Harlow vuelven a contar la misma historia. La trama gira alrededor de Jeremy (Harlow), un aficionado al básquet que debido a sus lesiones, no pudo seguir adelante con su carrera profesional. Pero su vida cambia cuando conoce a Kamal (Walls), una promesa deportiva cuyo futuro pende de un hilo. Aunque al principio se llevan muy mal y no congenian en ninguna de sus posturas, Jeremy y Kamal terminan por conformar un atípico dúo, al que unirá su amor por el básquet. El elenco del largometraje lo completan Laura Harrier, Teyana Taylor y Lance Reddick, en uno de sus últimos trabajos antes de su prematura muerte en marzo de este año.

Día de la madre (Netflix)

El mayor atractivo de Día de la madre es el poder asomarse al no muy conocido cine de acción polaco porque esta es una ambiciosa producción de ese país, que se destaca por sus imponentes escenas de peleas y persecuciones. Nina (Agnieszka Grochowska) es una agente especial retirada, que carga con el peso de no haber podido criar a su hijo habiéndolo dado en adopción cuando el bebé era un recién nacido. Varios años después ella recibe una misteriosa llamada en la que un hombre le revela que tiene secuestrado al niño y que solo lo liberará en la medida que Nina lleve adelante una peligrosa misión. Decidida a salvar al pequeño, la mujer entra nuevamente en acción, con la intención de eliminar a quien puso en peligro a su hijo. Día de la madre es un film que obtuvo un gran éxito en Polonia y que busca convertirse en un éxito mundial a través del mercado streaming.